Ινδία: Νέες κινητοποιήσεις από το «Kίνημα των Κατσαρίδων» που κατηγορεί την κυβέρνηση Μόντι για «κλοπή ψήφων» – Χιλιάδες προσαγωγές και καταστολή

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη GoogleAdd topontiki.gr on Google
«Βράζει» η Ινδία από το λεγόμενο «Κίνημα των Κατσαρίδων», το οποίο γεννήθηκε τον περασμένο Μάιο ως σατιρική απάντηση σε μια προσβλητική αναφορά για τους άνεργους νέους της χώρας και έχει εξελιχθεί σε έναν από τους πιο απρόβλεπτους παράγοντες της πολιτικής ζωής της. Οι πολυήμερες κινητοποιήσεις των «κατσαρίδων» που διαμαρτύρονται για την αναθεώρηση των εκλογικών καταλόγων της χώρας έχει φέρει σε δεινή θέση την κυβέρνηση Μόντι, που επιστρατεύει την καταστολή ως απάντηση.
Τι είναι λοιπόν το Λαϊκό Κόμμα της Κατσαρίδας; Όχι ένα επίσημο κόμμα. Μάλλον μια ομάδα που ξεκίνησε ως διαδικτυακό αστείο, αλλά εξελίχθηκε σε μαζικό κίνημα διαμαρτυρίας στην Ινδία.
Η ομάδα πήρε το όνομά της από ένα σχόλιο του προέδρου του Ανώτατου Δικαστηρίου, Σούρια Καντ, ο οποίος τον περασμένο Μάιο, παρομοίασε κάποιους άνεργους νέους με «κατσαρίδες».
Ο ίδιος λέει ότι η δήλωσή του απομονώθηκε από τα συμφραζόμενά της και ότι αναφερόταν σε ανθρώπους που εξασφαλίζουν εργασία με πλαστά πτυχία.
Ηγετική μορφή των Κατσαρίδων είναι ο Αμπιτζίτ Ντίπκε. Μέχρι πρότινος ένας ελάχιστα γνωστός 30χρονος, ο οποίος είχε εργαστεί στο παρελθόν για το αντιπολιτευόμενο κόμμα (Aam Aadmi Party)Τον Μάιο σπούδαζε στη Βοστώνη των ΗΠΑ, όταν ανάρτησε στο διαδίκτυο: «Τι θα γινόταν αν όλες οι κατσαρίδες ενώνονταν;», απαντώντας σε σχόλιο του προέδρου του Ανώτατου Δικαστηρίου της Ινδίας.
Η κλιμάκωση των κινητοποιήσεων ήρθε το Σαββατοκύριακο, όταν οι ινδικές Αρχές επιχείρησαν να αποτρέψουν μεγάλη συγκέντρωση στο Τζαντάρ Μαντάρ, έναν από τους ιστορικότερους χώρους πολιτικής διαμαρτυρίας στην πρωτεύουσα. Περισσότεροι από 2.000 διαδηλωτές προσήχθησαν ή τέθηκαν προσωρινά υπό κράτηση, ενώ ο ιδρυτής του κινήματος, Αμπχιτζίτ Ντίπκε, συνελήφθη μαζί με δύο συνεργάτες του κατά την άφιξή τους στο Νέο Δελχί.
Οι τρεις αφέθηκαν ελεύθεροι τις πρώτες ώρες της Κυριακής, με δικαστικό όρο να μη διαταράξουν τη δημόσια ειρήνη για έναν χρόνο. Η αστυνομική κινητοποίηση επεκτάθηκε και σε άλλες πόλεις, με περισσότερες από 600 προσαγωγές στη Μουμπάι, μεταξύ των οποίων και ο Τούσαρ Γκάντι, δισέγγονος του Μαχάτμα Γκάντι.
Mε κλείσιμο σταθμών του μετρό και κυκλοφοριακές ρυθμίσεις προχώρησαν τη Δευτέρα (12/10) οι Αρχές στο Νέο Δελχί, ενόψει νέας διαδήλωσης της αντιπολίτευσης κατά της αμφιλεγόμενης αναθεώρησης των εκλογικών καταλόγων, η οποία έχει προκαλέσει πολυήμερες κινητοποιήσεις στην πρωτεύουσα της Ινδίας.
Έξι σταθμοί του μετρό έκλεισαν για «λόγους ασφαλείας», ενώ η αστυνομία επέβαλε κυκλοφοριακούς περιορισμούς και εκτροπές της κυκλοφορίας σε περισσότερα από 20 οδικά τμήματα.
Τα κόμματα της αντιπολίτευσης σχεδίαζαν πορεία προς το Ανώτατο Δικαστήριο της χώρας, ζητώντας την παραίτηση του επικεφαλής της Εκλογικής Επιτροπής, Γκιανές Κουμάρ, μετά τη διαγραφή περισσότερων από 130 εκατομμυρίων ονομάτων από τους εκλογικούς καταλόγους. Σύμφωνα με τους επικριτές της διαδικασίας, η αναθεώρηση ευνοεί το κυβερνών Κόμμα Bharatiya Janata Party (BJP) του πρωθυπουργού Ναρέντρα Μόντι.
Η διαδικασία αναθεώρησης, η οποία ξεκίνησε πέρυσι, οδήγησε στη διαγραφή περισσότερων από 130 εκατομμυρίων ονομάτων, αριθμός μεγαλύτερος από τον συνολικό πληθυσμό της Ιαπωνίας.
Σύμφωνα με τα στοιχεία της Εκλογικής Επιτροπής, μεταξύ των διαγραφέντων περιλαμβάνονται:
Τα κόμματα της αντιπολίτευσης καταγγέλλουν ότι οι διαγραφές πλήττουν δυσανάλογα τους μουσουλμάνους ψηφοφόρους και άλλες μειονότητες, οι οποίες θεωρείται απίθανο να στηρίξουν το κυβερνών ινδουιστικό εθνικιστικό κόμμα.
Τόσο η Εκλογική Επιτροπή όσο και το BJP απορρίπτουν τις κατηγορίες.
Η Εκλογική Επιτροπή υποστηρίζει ότι δεν ευνοεί κανένα πολιτικό κόμμα και ότι οι ψηφοφόροι που διαγράφηκαν λανθασμένα μπορούν να εγγραφούν εκ νέου.
Από την πλευρά του, το BJP κατηγορεί τους πολιτικούς του αντιπάλους ότι επιχειρούν να υπονομεύσουν τη δημοκρατία της χώρας, αμφισβητώντας αδικαιολόγητα νόμιμες εκλογικές διαδικασίες.
Οι κινητοποιήσεις έχουν ενταθεί από τις αρχές του μήνα, με κόμματα της αντιπολίτευσης και υποστηρικτές του νεανικού κινήματος των «Κατσαρίδων» να βγαίνουν σχεδόν καθημερινά στους δρόμους.
Το Σαββατοκύριακο, η αστυνομία συνέλαβε χιλιάδες διαδηλωτές στο Δελχί, μεταξύ των οποίων και ηγετικά στελέχη του «Cockroach Janta Party» (CJP). Οι υποστηρικτές του κινήματος επιχείρησαν να πραγματοποιήσουν πορεία διαμαρτυρίας, αλλά εμποδίστηκαν από χιλιάδες μέλη των δυνάμεων ασφαλείας, που είχαν αποκλείσει το κέντρο της πόλης.
Το μεγαλύτερο κόμμα της αντιπολίτευσης, ανακοίνωσε πορεία προς το Ανώτατο Δικαστήριο, με σκοπό την κατάθεση υπομνήματος στον πρόεδρό του, ζητώντας να μπει τέλος σε αυτό που χαρακτηρίζει «κλοπή ψήφων» και να παραιτηθεί ο Κουμάρ.
«Η νεολαία, όλα τα κόμματα της αντιπολίτευσης, οι οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών, όλοι όσοι πιστεύουν στη δημοκρατία και υπερασπίζονται το Σύνταγμα της Ινδίας, θα περπατήσουν μαζί μας», έγραψε στην πλατφόρμα Χ ο ηγέτης της αντιπολίτευσης, Ραχούλ Γκάντι.
Ωστόσο, σύμφωνα με πηγή του κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης, ο πρόεδρος του Ανωτάτου Δικαστηρίου, Σούρια Καντ, απέρριψε μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος το αίτημα συνάντησης.
Όπως εξήγησε, ο Γκάντι και η αντιπροσωπεία του κόμματος θα πρέπει να ακολουθήσουν τη νόμιμη δικαστική οδό, καθώς η υπόθεση εξετάζεται ήδη από το δικαστήριο και πρέπει να αντιμετωπιστεί μέσω της δικαστικής διαδικασίας.
Την ίδια ώρα, το Κίνημα των «Κατσαρίδων» ανακοίνωσε ότι στελέχη του θα συναντηθούν με την αστυνομία του Δελχί, προκειμένου να απαιτήσουν τον ορισμό ημερομηνίας για ειρηνική διαδήλωση. Το κίνημα προειδοποίησε ότι, εάν δεν οριστεί ημερομηνία μέσα στις επόμενες 24 ώρες, θα απευθύνει νέο κάλεσμα για κινητοποιήσεις.
Το νεανικό κίνημα έχει οργανώσει τους τελευταίους μήνες διαδηλώσεις για διάφορα ζητήματα, από τις υποδομές των δημόσιων σχολείων μέχρι την απασχόληση, αποτελώντας μία από τις μεγαλύτερες πολιτικές προκλήσεις που έχει αντιμετωπίσει ο Μόντι και το BJP κατά τη διάρκεια των 12 ετών της διακυβέρνησής του.
Οι διαδηλώσεις ξέσπασαν μετά από δημοσίευμα της εφημερίδας Indian Express τον περασμένο μήνα, σύμφωνα με το οποίο οι δύο αναπληρωτές του επικεφαλής της Εκλογικής Επιτροπής είχαν εκφράσει εσωτερικά αρκετές ανησυχίες για την αναθεώρηση των εκλογικών καταλόγων, τις διαδικασίες εγγραφής ψηφοφόρων και τα ψηφιακά συστήματα.
Διαβάστε επίσης:
Έφοδος ομοσπονδιακών πρακτόρων στο σπίτι της βουλευτή Ιλχάν Ομάρ
Μετά τον Ρούμπιο, έρχεται και ο Βανς στην Αθήνα
Σικάγο: Το DNA «βρήκε» τον δολοφόνο 65 χρόνια μετά – Βετερανος σκότωσε 8χρονη και μετά έγινε… αστυνομικός στο Ανθρωποκτονιών!
Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.