Ινδία: Νέες κινητοποιήσεις από το «Kίνημα των Κατσαρίδων» που κατηγορεί την κυβέρνηση Μόντι για «κλοπή ψήφων» – Χιλιάδες προσαγωγές και καταστολή

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«Βράζει» η Ινδία από το λεγόμενο «Κίνημα των Κατσαρίδων», το οποίο γεννήθηκε τον περασμένο Μάιο ως σατιρική απάντηση σε μια προσβλητική αναφορά για τους άνεργους νέους της χώρας και έχει εξελιχθεί σε έναν από τους πιο απρόβλεπτους παράγοντες της πολιτικής ζωής της. Οι πολυήμερες κινητοποιήσεις των «κατσαρίδων» που διαμαρτύρονται για την αναθεώρηση των εκλογικών καταλόγων της χώρας έχει φέρει σε δεινή θέση την κυβέρνηση Μόντι, που επιστρατεύει την καταστολή ως απάντηση.

Τι είναι λοιπόν το Λαϊκό Κόμμα της Κατσαρίδας; Όχι ένα επίσημο κόμμα. Μάλλον μια ομάδα που ξεκίνησε ως διαδικτυακό αστείο, αλλά εξελίχθηκε σε μαζικό κίνημα διαμαρτυρίας στην Ινδία.

Η ομάδα πήρε το όνομά της από ένα σχόλιο του προέδρου του Ανώτατου Δικαστηρίου, Σούρια Καντ, ο οποίος τον περασμένο Μάιο, παρομοίασε κάποιους άνεργους νέους με «κατσαρίδες».

Ο ίδιος λέει ότι η δήλωσή του απομονώθηκε από τα συμφραζόμενά της και ότι αναφερόταν σε ανθρώπους που εξασφαλίζουν εργασία με πλαστά πτυχία.

Ηγετική μορφή των Κατσαρίδων είναι ο Αμπιτζίτ Ντίπκε. Μέχρι πρότινος ένας ελάχιστα γνωστός 30χρονος, ο οποίος είχε εργαστεί στο παρελθόν για το αντιπολιτευόμενο κόμμα (Aam Aadmi Party)Τον Μάιο σπούδαζε στη Βοστώνη των ΗΠΑ, όταν ανάρτησε στο διαδίκτυο: «Τι θα γινόταν αν όλες οι κατσαρίδες ενώνονταν;», απαντώντας σε σχόλιο του προέδρου του Ανώτατου Δικαστηρίου της Ινδίας.

Political tensions are intensifying in India after two prominent figures associated with the Cockroach Janta Party movement launched fierce criticism of Prime Minister Narendra Modi following their release from Delhi Police detention. Ashutosh Ranka openly described Modi as an… pic.twitter.com/ZA7AMc2a4F October 12, 2026

Η κλιμάκωση των κινητοποιήσεων ήρθε το Σαββατοκύριακο, όταν οι ινδικές Αρχές επιχείρησαν να αποτρέψουν μεγάλη συγκέντρωση στο Τζαντάρ Μαντάρ, έναν από τους ιστορικότερους χώρους πολιτικής διαμαρτυρίας στην πρωτεύουσα. Περισσότεροι από 2.000 διαδηλωτές προσήχθησαν ή τέθηκαν προσωρινά υπό κράτηση, ενώ ο ιδρυτής του κινήματος, Αμπχιτζίτ Ντίπκε, συνελήφθη μαζί με δύο συνεργάτες του κατά την άφιξή τους στο Νέο Δελχί.

India’s police have detained dozens of protesters, including ‘Cockroach’ party leaders and journalists, as crowds attempted to gather for a planned mass anti-government demonstration in New Delhi. pic.twitter.com/26hzyi7Ycy October 10, 2026

Οι τρεις αφέθηκαν ελεύθεροι τις πρώτες ώρες της Κυριακής, με δικαστικό όρο να μη διαταράξουν τη δημόσια ειρήνη για έναν χρόνο. Η αστυνομική κινητοποίηση επεκτάθηκε και σε άλλες πόλεις, με περισσότερες από 600 προσαγωγές στη Μουμπάι, μεταξύ των οποίων και ο Τούσαρ Γκάντι, δισέγγονος του Μαχάτμα Γκάντι.

Χιλιάδες προσαγωγές και κλείσιμο σταθμών του μετρό

Mε κλείσιμο σταθμών του μετρό και κυκλοφοριακές ρυθμίσεις προχώρησαν τη Δευτέρα (12/10) οι Αρχές στο Νέο Δελχί, ενόψει νέας διαδήλωσης της αντιπολίτευσης κατά της αμφιλεγόμενης αναθεώρησης των εκλογικών καταλόγων, η οποία έχει προκαλέσει πολυήμερες κινητοποιήσεις στην πρωτεύουσα της Ινδίας.

Delhi shuts metro stations, restricts traffic as opposition marches against election chiefhttps://t.co/pLUxFfpff7 — India Weekly (@india_weekly) October 12, 2026

Έξι σταθμοί του μετρό έκλεισαν για «λόγους ασφαλείας», ενώ η αστυνομία επέβαλε κυκλοφοριακούς περιορισμούς και εκτροπές της κυκλοφορίας σε περισσότερα από 20 οδικά τμήματα.

#BJP#RSS#India

Postal ballots cheating

Electronic voting machine fraud



India’s Narendra Modi faces ‘bitter pill’ as Cockroach protests mount



As New Delhi was rocked by unrest this weekend, youth leader Saurav Das emerged from jail asking why the prime minister was so keen on… — Andrew Jackson (@AJ45999) October 12, 2026

Τα κόμματα της αντιπολίτευσης σχεδίαζαν πορεία προς το Ανώτατο Δικαστήριο της χώρας, ζητώντας την παραίτηση του επικεφαλής της Εκλογικής Επιτροπής, Γκιανές Κουμάρ, μετά τη διαγραφή περισσότερων από 130 εκατομμυρίων ονομάτων από τους εκλογικούς καταλόγους. Σύμφωνα με τους επικριτές της διαδικασίας, η αναθεώρηση ευνοεί το κυβερνών Κόμμα Bharatiya Janata ​Party (BJP) του πρωθυπουργού Ναρέντρα Μόντι.

Πάνω από 130 εκατομμύρια διαγραφές στους εκλογικούς καταλόγους

Η διαδικασία αναθεώρησης, η οποία ξεκίνησε πέρυσι, οδήγησε στη διαγραφή περισσότερων από 130 εκατομμυρίων ονομάτων, αριθμός μεγαλύτερος από τον συνολικό πληθυσμό της Ιαπωνίας.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Εκλογικής Επιτροπής, μεταξύ των διαγραφέντων περιλαμβάνονται:

28 εκατομμύρια άνθρωποι που είχαν πεθάνει.

63 εκατομμύρια που είχαν μετακομίσει.

30 εκατομμύρια που δεν κατέστη δυνατό να εντοπιστούν.

Τα κόμματα της αντιπολίτευσης καταγγέλλουν ότι οι διαγραφές πλήττουν δυσανάλογα τους μουσουλμάνους ψηφοφόρους και άλλες μειονότητες, οι οποίες θεωρείται απίθανο να στηρίξουν το κυβερνών ινδουιστικό εθνικιστικό κόμμα.

‘Cockroach’ party leaders say India is ‘at war with its citizens’ as protests enter second day | India | The Guardian https://t.co/FzEJHw5Dkc — Anand (@headhunter2688) October 12, 2026

Τόσο η Εκλογική Επιτροπή όσο και το BJP απορρίπτουν τις κατηγορίες.

Η Εκλογική Επιτροπή υποστηρίζει ότι δεν ευνοεί κανένα πολιτικό κόμμα και ότι οι ψηφοφόροι που διαγράφηκαν λανθασμένα μπορούν να εγγραφούν εκ νέου.

Από την πλευρά του, το BJP κατηγορεί τους πολιτικούς του αντιπάλους ότι επιχειρούν να υπονομεύσουν τη δημοκρατία της χώρας, αμφισβητώντας αδικαιολόγητα νόμιμες εκλογικές διαδικασίες.

Η πορεία προς το Ανώτατο Δικαστήριο

Οι κινητοποιήσεις έχουν ενταθεί από τις αρχές του μήνα, με κόμματα της αντιπολίτευσης και υποστηρικτές του νεανικού κινήματος των «Κατσαρίδων» να βγαίνουν σχεδόν καθημερινά στους δρόμους.

Το Σαββατοκύριακο, η αστυνομία συνέλαβε χιλιάδες διαδηλωτές στο Δελχί, μεταξύ των οποίων και ηγετικά στελέχη του «Cockroach Janta Party» (CJP). Οι υποστηρικτές του κινήματος επιχείρησαν να πραγματοποιήσουν πορεία διαμαρτυρίας, αλλά εμποδίστηκαν από χιλιάδες μέλη των δυνάμεων ασφαλείας, που είχαν αποκλείσει το κέντρο της πόλης.

INDIA bloc leaders, led by Rahul Gandhi, marched towards the Supreme Court on October 12 to raise allegations of “vote chori” and concerns over the Election Commission.



Gandhi and Mallikarjun Kharge had earlier sought a meeting with Chief Justice of India Surya Kant, but the… pic.twitter.com/LqUzVs16Y6 — The Observer Post (@TheObserverPost) October 12, 2026

Το μεγαλύτερο κόμμα της αντιπολίτευσης, ανακοίνωσε πορεία προς το Ανώτατο Δικαστήριο, με σκοπό την κατάθεση υπομνήματος στον πρόεδρό του, ζητώντας να μπει τέλος σε αυτό που χαρακτηρίζει «κλοπή ψήφων» και να παραιτηθεί ο Κουμάρ.

In India, weekend protests are intensifying as opposition parties march towards the Supreme Court in support of the youth-led Cockroach Janta movement pic.twitter.com/zZDLeAPwxs — TRT World (@trtworld) October 12, 2026

«Η νεολαία, όλα τα κόμματα της αντιπολίτευσης, οι οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών, όλοι όσοι πιστεύουν στη δημοκρατία και υπερασπίζονται το Σύνταγμα της Ινδίας, θα περπατήσουν μαζί μας», έγραψε στην πλατφόρμα Χ ο ηγέτης της αντιπολίτευσης, Ραχούλ Γκάντι.

Ωστόσο, σύμφωνα με πηγή του κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης, ο πρόεδρος του Ανωτάτου Δικαστηρίου, Σούρια Καντ, απέρριψε μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος το αίτημα συνάντησης.

Όπως εξήγησε, ο Γκάντι και η αντιπροσωπεία του κόμματος θα πρέπει να ακολουθήσουν τη νόμιμη δικαστική οδό, καθώς η υπόθεση εξετάζεται ήδη από το δικαστήριο και πρέπει να αντιμετωπιστεί μέσω της δικαστικής διαδικασίας.

Με νέες κινητοποιήσεις προειδοποιεί το «Κίνημα των Κατσαρίδων»

Την ίδια ώρα, το Κίνημα των «Κατσαρίδων» ανακοίνωσε ότι στελέχη του θα συναντηθούν με την αστυνομία του Δελχί, προκειμένου να απαιτήσουν τον ορισμό ημερομηνίας για ειρηνική διαδήλωση. Το κίνημα προειδοποίησε ότι, εάν δεν οριστεί ημερομηνία μέσα στις επόμενες 24 ώρες, θα απευθύνει νέο κάλεσμα για κινητοποιήσεις.

Το νεανικό κίνημα έχει οργανώσει τους τελευταίους μήνες διαδηλώσεις για διάφορα ζητήματα, από τις υποδομές των δημόσιων σχολείων μέχρι την απασχόληση, αποτελώντας μία από τις μεγαλύτερες πολιτικές προκλήσεις που έχει αντιμετωπίσει ο Μόντι και το BJP κατά τη διάρκεια των 12 ετών της διακυβέρνησής του.

Οι διαδηλώσεις ξέσπασαν μετά από δημοσίευμα της εφημερίδας Indian Express τον περασμένο μήνα, σύμφωνα με το οποίο οι δύο αναπληρωτές του επικεφαλής της Εκλογικής Επιτροπής είχαν εκφράσει εσωτερικά αρκετές ανησυχίες για την αναθεώρηση των εκλογικών καταλόγων, τις διαδικασίες εγγραφής ψηφοφόρων και τα ψηφιακά συστήματα.

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