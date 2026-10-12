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12.10.2026 16:01

Έφοδος ομοσπονδιακών πρακτόρων στο σπίτι της βουλευτή Ιλχάν Ομάρ

12.10.2026 16:01
Ilhan Omar

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Ομοσπονδιακοί πράκτορες πραγματοποίησαν έφοδο στο σπίτι της Δημοκρατικής βουλευτή των ΗΠΑ Ιλχάν Ομάρ στο πλαίσιο ποινικής έρευνας, όπως μεταδίδουν αμερικανικά μέσα.

Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι η έρευνα διεξήχθη από πράκτορες της Εσωτερικής Ασφάλειας.

Προς το παρόν δεν υπάρχουν λεπτομέρειες για την έρευνα. Το Υπουργείο Δικαιοσύνης, πάντως, ανέφερε σε ανακοίνωσή του τη Δευτέρα ότι οι πράκτορες της HSI εκτέλεσαν ένα ένταλμα έρευνας που εξασφάλισε το τμήμα στην περιοχή της Ουάσινγκτον, αλλά δεν παρείχε άλλες πληροφορίες.

Αξιωματούχοι της κυβέρνησης έχουν δηλώσει ότι η υπηρεσία διερευνά το μεταναστευτικό ιστορικό της Ομάρ. Η βουλευτής έχει επανειλημμένα αρνηθεί τις κατηγορίες, αποκαλώντας τις ψευδείς και πολιτικά υποκινούμενες.

Η 44χρονη Ομάρ εκπροσωπεί την 5η Περιφέρεια της Μινεσότα, συμπεριλαμβανομένης της Μινεάπολης. Εξελέγη για πρώτη φορά στη Βουλή των Αντιπροσώπων το 2018 και είναι γνωστή ως μέλος αυτού που ονομάζεται «Η Ομάδα» γυναικών νομοθετών, γνωστών για τις προοδευτικές τους απόψεις και την έντονη αντίθεσή τους στον Ρεπουμπλικάνο πρόεδρο.

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ΚΟΣΜΟΣ

Έφοδος ομοσπονδιακών πρακτόρων στο σπίτι της βουλευτή Ιλχάν Ομάρ

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