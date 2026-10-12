«Όχι» Μόσχας σε εκεχειρία 60 ημερών για εκλογές στην Ουκρανία – Το Κρεμλίνο ζητά συνολική ειρηνευτική συμφωνία

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Την ιδέα για εκεχειρία 60 ημερών, την οποία πρότεινε ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι προκειμένου να καταστεί δυνατή η διεξαγωγή προεδρικών εκλογών στη χώρα του, απέρριψε το Κρεμλίνο. Η ρωσική πλευρά ξεκαθαρίζει ότι επιδιώκει μια συνολική ειρηνευτική συμφωνία και όχι μια προσωρινή κατάπαυση του πυρός.

Η πρόταση Ζελένσκι και η απάντηση της Μόσχας

Η πρόταση του Ουκρανού προέδρου διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια συνέντευξής του στην αμερικανική εκπομπή «This Week» του δικτύου ABC, όπου απηύθυνε έκκληση στον Βλαντίμιρ Πούτιν για διμηνιαία πλήρη κατάπαυση του πυρός ώστε να διοργανωθούν εκλογές.

Απαντώντας σε δημοσιογράφους, ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ δήλωσε ότι η Ρωσία επιθυμεί μακροπρόθεσμη ειρήνη:

Η Ρωσία δεν επιθυμεί εκεχειρία.

Στόχος είναι η μακροπρόθεσμη ειρήνη.

Η ρωσική ηγεσία δηλώνει έτοιμη να πράξει ό,τι είναι δυνατόν για την επίτευξή της.

Η Μόσχα πιέζει εδώ και καιρό την Ουκρανία για τη διεξαγωγή εκλογών, υποστηρίζοντας ότι η μη πραγματοποίησή τους καθιστά τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι μη νόμιμο ηγέτη. Από την πλευρά της, η ουκρανική νομοθεσία απαγορεύει τις εκλογικές διαδικασίες σε περιόδους πολέμου.

Συνεχίζονται οι επαφές για την «ενεργειακή εκεχειρία»

Παράλληλα, το Κρεμλίνο ανέφερε ότι βρίσκονται σε εξέλιξη επαφές για μια πιθανή ενεργειακή εκεχειρία ανάμεσα σε Ρωσία και Ουκρανία, την οποία είχε ανακοινώσει ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ.

Ο Ντμίτρι Πεσκόφ δεν σχολίασε αν η συμφωνία αυτή θα αφορά αποκλειστικά τα διυλιστήρια πετρελαίου, σημειώνοντας πως περαιτέρω λεπτομέρειες θα γίνουν γνωστές εν ευθέτω χρόνω.

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