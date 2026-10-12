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12.10.2026 12:40

Πυροβολισμοί σε σχολείο στη Γαλλία: Τραυματίστηκαν ο διευθυντής και μία καθηγήτρια, συνελήφθη 14χρονος

12.10.2026 12:40
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Συναγερμός σήμανε το πρωί της Δευτέρας σε σχολείο στην πόλη Aubagne, στη νότια Γαλλία, όταν σημειώθηκαν πυροβολισμοί, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν ο διευθυντής και μία καθηγήτρια.

Σύμφωνα με το BFMTV, το περιστατικό σημειώθηκε στο σχολείο Joseph-Lakanal, στην περιοχή Μπους-ντι-Ρον, κοντά στη Μασσαλία.

Ο 53χρονος διευθυντής τραυματίστηκε στο πόδι από σκάγια κυνηγετικού όπλου, ενώ μία 37χρονη εκπαιδευτικός δέχθηκε πλήγμα στον μηρό. Κατά τις ίδιες πληροφορίες, η καθηγήτρια τραυματίστηκε από εξοστρακισμό.

Όπως μεταδίδουν γαλλικά μέσα ενημέρωσης, ακούστηκαν τουλάχιστον τέσσερις πυροβολισμοί. Για την επίθεση συνελήφθη ένας 14χρονος, ο οποίος θεωρείται ύποπτος ότι άνοιξε πυρ μέσα στο σχολείο.

Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της Πυροσβεστικής και διασώστες, οι οποίοι παρείχαν τις πρώτες βοήθειες στους δύο τραυματίες. Σύμφωνα με πηγή που επικαλείται το BFMTV, η ζωή τους δεν διατρέχει κίνδυνο.

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