Πυροβολισμοί σε σχολείο στη Γαλλία: Τραυματίστηκαν ο διευθυντής και μία καθηγήτρια, συνελήφθη 14χρονος

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Συναγερμός σήμανε το πρωί της Δευτέρας σε σχολείο στην πόλη Aubagne, στη νότια Γαλλία, όταν σημειώθηκαν πυροβολισμοί, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν ο διευθυντής και μία καθηγήτρια.

Σύμφωνα με το BFMTV, το περιστατικό σημειώθηκε στο σχολείο Joseph-Lakanal, στην περιοχή Μπους-ντι-Ρον, κοντά στη Μασσαλία.

Principal blessé par balle à Aubagne: les coups de feu n’ont aucun lien avec le mouvement lycéen, le collège n’étant pas touché par des blocus pic.twitter.com/kKYciwtlMi — BFM (@BFMTV) October 12, 2026

Ο 53χρονος διευθυντής τραυματίστηκε στο πόδι από σκάγια κυνηγετικού όπλου, ενώ μία 37χρονη εκπαιδευτικός δέχθηκε πλήγμα στον μηρό. Κατά τις ίδιες πληροφορίες, η καθηγήτρια τραυματίστηκε από εξοστρακισμό.

Όπως μεταδίδουν γαλλικά μέσα ενημέρωσης, ακούστηκαν τουλάχιστον τέσσερις πυροβολισμοί. Για την επίθεση συνελήφθη ένας 14χρονος, ο οποίος θεωρείται ύποπτος ότι άνοιξε πυρ μέσα στο σχολείο.

Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της Πυροσβεστικής και διασώστες, οι οποίοι παρείχαν τις πρώτες βοήθειες στους δύο τραυματίες. Σύμφωνα με πηγή που επικαλείται το BFMTV, η ζωή τους δεν διατρέχει κίνδυνο.

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