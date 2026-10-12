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12.10.2026 12:08

Μέση Ανατολή: Ντοκουμέντο από την επίθεση των Χούθι σε αεροδρόμιο στη Σαουδική Αραβία – Τεράστια ανησυχία για νέα κλιμάκωση

12.10.2026 12:08
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  • Δημοσιοποιήθηκε βίντεο από κάμερα ασφαλείας που αποτυπώνει την πυραυλική επίθεση των Χούθι στο αεροδρόμιο «King Khalid» του Ριάντ.
  • Η επίθεση, η οποία έλαβε χώρα το Σάββατο 10 Οκτωβρίου, προκάλεσε τον θάνατο 13 ατόμων και τον τραυματισμό εκατοντάδων ακόμη.
  • Εκπρόσωπος των Χούθι ανέλαβε την ευθύνη για το χτύπημα, δηλώνοντας ότι το αεροδρόμιο έκλεισε και η εναέρια κυκλοφορία διακόπηκε πλήρως.
  • Οι αντάρτες Χούθι υποστήριξαν ότι έβαλαν επίσης στο στόχαστρο ενεργειακές εγκαταστάσεις της εταιρείας Aramco και το αεροδρόμιο King Fahd στο Νταμάμ.
  • Η Σαουδική Αραβία αντιμετωπίζει αυξημένες προκλήσεις ασφαλείας, ενώ αναφορές υποδεικνύουν εξάντληση των αποθεμάτων της σε πυραύλους αναχαίτισης για την αεράμυνα της χώρας.

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Ένα συγκλονιστικό βίντεο από την επίθεση των Χούθι στο αεροδρόμιο «King Khalid» του Ριάντ στη Σαουδική Αραβία, από την οποία σκοτώθηκαν 13 άτομα και άλλα 300 τραυματίστηκαν είδε το φως της δημοσιότητας.

Στο βίντεο από κάμερα κλειστού κυκλώματος ασφαλείας καταγράφεται η στιγμή της πυραυλικής επίθεσης των Χούθι στο αεροδρόμιο, το Σάββατο, 10 Οκτωβρίου, και στα πλάνα φαίνονται επιβάτες, ανάμεσα στους οποίους και προσκυνητές που ετοιμάζονταν να επιβιβαστούν, μέσα στις αίθουσες αναμονής τη στιγμή της έκρηξης. Το ντοκουμέντο αποτυπώνει την έκρηξη, την εκδήλωση μεγάλης φωτιάς σε τερματικό σταθμό, τη γρήγορη εξάπλωση καπνού και τον πανικό κατά την εκκένωση.

Εκπρόσωπος των Χούθι ανέλαβε την ευθύνη για τα χτυπήματα στη Σαουδική Αραβία. Σύμφωνα με την ανακοίνωσή του, οι επιθέσεις στο αεροδρόμιο είχαν ως αποτέλεσμα «να διακοπεί η εναέρια κυκλοφορία και να κλείσει πλήρως το αεροδρόμιο». Οι Χούθι υποστήριξαν ακόμη ότι έβαλαν στο στόχαστρο εγκαταστάσεις που συνδέονται με τον πετρελαϊκό κολοσσό Aramco, μεταξύ των οποίων πρατήριο καυσίμων και διυλιστήριο στην Ανατολική Επαρχία της Σαουδικής Αραβίας, καθώς και το αεροδρόμιο King Fahd στο Νταμάμ.

Επικίνδυνη κλιμάκωση

Οι επιθέσεις έρχονται λίγο καιρό αφότου Σαουδάραβες αξιωματούχοι διαβεβαίωναν ότι η κατάσταση με τους Χούθι βρισκόταν υπό έλεγχο. Ωστόσο, οι ολοένα εντονότερες επιθέσεις των ανταρτών, τις οποίες οι ίδιοι παρουσιάζουν ως αντίποινα για τις ενέργειες της Σαουδικής Αραβίας εναντίον τους, έχουν πλήξει αεροδρόμια και ενεργειακές εγκαταστάσεις, μεταξύ των οποίων ο βασικός αγωγός μεταφοράς πετρελαίου από την ανατολή προς τη δύση (East – West) της χώρας και διυλιστήρια.

Η στρατηγική σημασία των επιθέσεων δεν περιορίζεται στις ανθρώπινες απώλειες και στις υλικές καταστροφές. Όπως επισημαίνει το BBC, η Σαουδική Αραβία αντιμετωπίζει μία από τις σοβαρότερες προκλήσεις για την εσωτερική της ασφάλεια από την περίοδο της εξέγερσης της Αλ Κάιντα, στα μέσα της δεκαετίας του 2000. Οι Χούθι φαίνεται ότι επικεντρώνονται πλέον σε στόχους που έχουν καθοριστική σημασία για τη λειτουργία της σαουδαραβικής οικονομίας και τη διεθνή εικόνα της χώρας. Αεροδρόμια, ενεργειακές εγκαταστάσεις και διεθνείς αεροπορικές συνδέσεις αποτελούν υποδομές των οποίων η διακοπή λειτουργίας μπορεί να έχει οικονομικές και ψυχολογικές συνέπειες πολύ μεγαλύτερες από εκείνες ενός μεμονωμένου στρατιωτικού πλήγματος.

Η ανάλυση του BBC αναδεικνύει ιδιαίτερα τον κίνδυνο να πληγεί η εικόνα της Σαουδικής Αραβίας ως ασφαλούς προορισμού για επενδύσεις, επιχειρηματική δραστηριότητα και τουρισμό. Παράλληλα, οι συνεχείς επιθέσεις με πυραύλους και μη επανδρωμένα αεροσκάφη αυξάνουν την πίεση στις δυνατότητες της σαουδαραβικής αεράμυνας. Σύμφωνα με τη Wall Street Journal, Σαουδάραβες αξιωματούχοι αναφέρουν ότι εξαντλούνται τα αποθέματά τους σε πυραύλους αναχαίτισης, οι οποίοι είναι απαραίτητοι για την απόκρουση των συνεχών επιθέσεων από την υποστηριζόμενη από το Ιράν οργάνωση των ανταρτών Χούθι στην Υεμένη.

Η εφημερίδα αναφέρει ότι το Ριάντ «δυσκολεύεται να καλύψει με συστήματα αεράμυνας την τεράστια έκταση της χώρας» και μετακινεί συστοιχίες πυραυλικής άμυνας σε διάφορα σημεία της επικράτειας, προκειμένου να προστατεύσει όσο το δυνατόν καλύτερα τόσο τις κρίσιμες ενεργειακές υποδομές όσο και τα ανάκτορα. Σύμφωνα με το δημοσίευμα, ο διάδοχος του θρόνου Μοχάμεντ μπιν Σαλμάν μετακινείται με προσοχή ανάμεσα σε «αυστηρά φρουρούμενα ανάκτορα, εξοπλισμένα με καταφύγια», συνοδευόμενος από ειδικά επιλεγμένους φρουρούς ασφαλείας.

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