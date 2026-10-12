Ενεργειακή εκεχειρία: Ο Τραμπ «κόβει» πληροφορίες και όπλα από την Ουκρανία για να πιέσει τον Ζελένσκι – Επιφυλάξεις από Κάλας

Takeaways by to pontiki AI Η Ουάσινγκτον φέρεται να ασκεί πίεση στο Κίεβο ώστε να σταματήσουν οι ουκρανικές επιθέσεις σε ρωσικές ενεργειακές υποδομές, απειλώντας με διακοπή της αμερικανικής στρατιωτικής βοήθειας.

Σύμφωνα με δημοσίευμα των Financial Times, αξιωματούχοι των ΗΠΑ επικοινωνούν με την ουκρανική πλευρά και ευρωπαϊκές πρωτεύουσες για να επιβάλουν την τήρηση της «ενεργειακής εκεχειρίας» που κήρυξε ο Ντόναλντ Τραμπ.

Ο Αμερικανός πρόεδρος ανακοίνωσε αιφνιδιαστικά την ενεργειακή εκεχειρία μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας, δηλώνοντας ότι έχει άμεση ισχύ και ότι αμφότερες οι πλευρές έχουν συμφωνήσει σε αυτήν.

Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι χαιρέτισε την ανακοίνωση, ωστόσο ανέφερε ότι συνεχίζονται οι ρωσικές επιθέσεις με drones και βόμβες ολίσθησης κατά ενεργειακών εγκαταστάσεων της χώρας του.

Η επικεφαλής της ευρωπαϊκής διπλωματίας, Κάγια Κάλας, εξέφρασε επιφυλάξεις για την τήρηση της εκεχειρίας από τη Ρωσία και κάλεσε τους διεθνείς εταίρους να ασκήσουν πίεση στη Μόσχα.

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Τον… μοχλό του εξοπλισμού του Κιέβου, ώστε να σταματήσει τις επιθέσεις σε ενεργειακές υποδομές στη Ρωσία, φαίνεται ότι ετοιμάζεται να χρησιμοποιήσει η Ουάσινγκτον, στο πλαίσιο της «ενεργειακής εκεχειρίας» που κήρυξε ο Ντόναλντ Τραμπ.

Σύμφωνα με δημοσίευμα των Financial Times, το οποίο επικαλείται Ευρωπαίους αξιωματούχους, αναφέρει ότι οι ΗΠΑ ασκούν πίεση σε διάφορες ευρωπαϊκές πρωτεύουσες και στην Ουκρανία να σταματήσουν οι επιθέσεις κατά ρωσικών διυλιστηρίων πετρελαίου, απειλώντας με διακοπή της ροής πληροφοριών και του μηχανισμού PURL (Prioritised Ukraine Requirements List), μέσω του οποίου εξασφαλίζεται η προμήθεια αμερικανικών όπλων για την Ουκρανία.

«Τηλεφωνούν στο Κίεβο… Τηλεφωνούν σε όλους (σ.σ. στην Ευρώπη)», ανέφερε στους FT αξιωματούχος που δέχθηκε τηλεφώνημα από Αμερικανό αξιωματούχο του υπουργείου Άμυνας, ενώ άνθρωπος της Ουάσινγκτον επικοινώνησε και με τον Πάβλο Παλίσα, στρατιωτικό σύμβουλο του Βολοντίμιρ Ζελένσκι και πρώην στρατηγό της 93ης μηχανοκίνητης ταξιαρχίας της Ουκρανίας, για να μεταφέρει τις απειλές.

Προηγήθηκε η αιφνιδιαστική ανακοίνωση του Ντόναλντ Τραμπ την Κυριακή για μια ενεργειακή εκεχειρία μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας, η οποία, όπως δήλωσε, θα έχει «άμεση ισχύ». Ωστόσο, ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι ανέφερε ότι εξακολουθεί να περιμένει να ενημερωθεί για τις λεπτομέρειες της συμφωνίας. «Με άμεση ισχύ, υπάρχει ενεργειακή εκεχειρία στον πόλεμο μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας. Και οι δύο πλευρές συμφώνησαν. Να μην την παραβιάσετε!», έγραψε ο Αμερικανός πρόεδρος.

Ο Ζελένσκι χαιρέτισε την ανακοίνωση αργότερα την Κυριακή, χαρακτηρίζοντάς την «καλά νέα για όλους, και είναι σημαντικό να γίνει πραγματικότητα». Ωστόσο, ανέφερε δραστηριότητα ρωσικών drones καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας, καθώς και επιθέσεις με βόμβες ολίσθησης και πλήγματα εναντίον ενεργειακών εγκαταστάσεων της Ουκρανίας. Ο Ζελένσκι τόνισε ότι η Ουκρανία είχε προτείνει επανειλημμένα μέτρα για την αποκλιμάκωση της έντασης, τα οποία όμως ο Βλαντιμίρ Πούτιν είχε απορρίψει.

Από την πλευρά της, η επικεφαλής της ευρωπαϊκής διπλωματίας, Κάγια Κάλας, δήλωσε ότι «χαιρετίζουμε την εκεχειρία στην Ουκρανία, αλλά μένει να φανεί αν η Ρωσία θα την τηρήσει». «Ελπίζουμε ότι αυτή η συμφωνία εκεχειρίας στην Ουκρανία θα διατηρηθεί, αλλά μέχρι στιγμής δεν έχουμε δει να τηρείται» τόνισε η Κάλας, προσθέτοντας ότι «θα ήταν πολύ καλύτερο αν οι εταίροι μας από τη Βρετανια και τις ΗΠΑ ήταν καλύτερα ευθυγραμμισμένοι μαζί μας όσον αφορά την άσκηση πίεσης στη Ρωσία».

«Αν ασκηθεί πίεση στη Ρωσία ώστε να σταματήσει αυτόν τον πόλεμο, τότε είμαι βέβαιος ότι η Ουκρανία θα προχωρούσε στη διεξαγωγή εκλογών» υπογράμμισε η Κάλας, απαντώντας στον Τραμπ, ο οποίος ζήτησε εκλογές στη χώρα. «Καλούμε τους εταίρους μας στις Ηνωμένες Πολιτείες να εφαρμόσουν τις κυρώσεις κατά της Ρωσίας, ώστε να μπορέσουμε ουσιαστικά να τερματίσουμε τον πόλεμο» ανέφερε χαρακτηριστικά.

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