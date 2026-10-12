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12.10.2026 09:50

Στενά του Ορμούζ: Δεξαμενόπλοιο χτυπήθηκε από drone ανοιχτά του Ομάν – Αγνοούνται δύο ναυτικοί (video)

12.10.2026 09:50
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Ένα δεξαμενόπλοιο χτυπήθηκε χθες, Κυριακή (11/10), από μη επανδρωμένο αεροσκάφος (UAV) κοντά στο αγκυροβόλιο του Σοχάρ στο Ομάν, με δύο ναυτικούς να αγνοούνται.

Σύμφωνα με την υπηρεσία ενημέρωσης για την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας UKMTO, η οποία υπάγεται στο βρετανικό υπουργείο Άμυνας, δεν έχει διευκρινιστεί η έκταση των ζημιών και τυχόν περιβαλλοντικές επιπτώσεις.

Οι ναυτικοί που αγνοούνται είναι Ινδοί, όπως έκανε γνωστό ο Ινδός υπουργός Ναυτιλίας Σαρμπανάντα Σονοβάλ, σύμφωνα με το Middle East Eye.

«Στις 11 Οκτωβρίου, το δεξαμενόπλοιο MT PETRO DOLPHIN, το οποίο μετέφερε 11 Ινδούς ναυτικούς, δέχτηκε επίθεση από drone στον αγκυροβόλιο του Σοχάρ», ανέφερε ο Σονοβάλ σε ανάρτησή του στο X.

«Ενώ εννέα από τα μέλη του πληρώματος έχουν διασωθεί με επιτυχία και βρίσκονται ασφαλή, δύο Ινδοί υπήκοοι εξακολουθούν να αγνοούνται», ανέφερε.

Τα Στενά του Ορμούζ εξακολουθούν να βρίσκονται στο επίκεντρο του πολέμου στη Μέση Ανατολή, ο οποίος ξέσπασε την 28η Φεβρουαρίου με την αμερικανοϊσραηλινή επίθεση εναντίον του Ιράν.

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