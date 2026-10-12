Στενά του Ορμούζ: Δεξαμενόπλοιο χτυπήθηκε από drone ανοιχτά του Ομάν – Αγνοούνται δύο ναυτικοί (video)

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Ένα δεξαμενόπλοιο χτυπήθηκε χθες, Κυριακή (11/10), από μη επανδρωμένο αεροσκάφος (UAV) κοντά στο αγκυροβόλιο του Σοχάρ στο Ομάν, με δύο ναυτικούς να αγνοούνται.

Σύμφωνα με την υπηρεσία ενημέρωσης για την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας UKMTO, η οποία υπάγεται στο βρετανικό υπουργείο Άμυνας, δεν έχει διευκρινιστεί η έκταση των ζημιών και τυχόν περιβαλλοντικές επιπτώσεις.

UKMTO WARNING 165-26 UPDATE 001 #MaritimeSecurity #MarSec https://t.co/LjC2GhHYUk — UKMTO Operations Centre (@UK_MTO) October 11, 2026

Οι ναυτικοί που αγνοούνται είναι Ινδοί, όπως έκανε γνωστό ο Ινδός υπουργός Ναυτιλίας Σαρμπανάντα Σονοβάλ, σύμφωνα με το Middle East Eye.

«Στις 11 Οκτωβρίου, το δεξαμενόπλοιο MT PETRO DOLPHIN, το οποίο μετέφερε 11 Ινδούς ναυτικούς, δέχτηκε επίθεση από drone στον αγκυροβόλιο του Σοχάρ», ανέφερε ο Σονοβάλ σε ανάρτησή του στο X.

🇮🇳 India Condemns Drone Attack On Tanker Off Oman Two Indian sailors remain missing after the MT Petro Dolphin was reportedly struck by a drone on Sunday. Nine of the 11 Indian crew members were rescued, with search-and-rescue operations continuing. 📹 FSUI https://t.co/1FXejJTmGb October 12, 2026

«Ενώ εννέα από τα μέλη του πληρώματος έχουν διασωθεί με επιτυχία και βρίσκονται ασφαλή, δύο Ινδοί υπήκοοι εξακολουθούν να αγνοούνται», ανέφερε.

Τα Στενά του Ορμούζ εξακολουθούν να βρίσκονται στο επίκεντρο του πολέμου στη Μέση Ανατολή, ο οποίος ξέσπασε την 28η Φεβρουαρίου με την αμερικανοϊσραηλινή επίθεση εναντίον του Ιράν.

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