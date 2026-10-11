Ιράν: «Ανεπαρκή η απάντηση των ΗΠΑ στην πρότασή για την επαναλειτουργία του Ορμούζ»

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Η απάντηση των Ηνωμένων Πολιτειών στις επτά προϋποθέσεις που έθεσε το Ιράν σε πρόταση για την επαναλειτουργία των στρατηγικής σημασίας Στενών του Ορμούζ ήταν «ανεπαρκής», σύμφωνα με δηλώσεις του επικεφαλής ασφαλείας του Ιράν, Μοχσέν Ρεζάι, που αναφέρθηκαν από τα κρατικά μέσα ενημέρωσης σήμερα, Κυριακή (11/10).

Το Ιράν υπέβαλε πρόταση κατά τη διάρκεια της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, σύμφωνα με την οποία η θαλάσσια οδός θα μπορούσε να ανοίξει εκ νέου και να αποκατασταθεί η κανονική θαλάσσια διέλευση εντός επτά ημερών, εφόσον πληρούνταν οι προϋποθέσεις, στην οποία οι ΗΠΑ απάντησαν αργότερα μέσω μεσολαβητών από το Κατάρ.

«Η Ουάσιγκτον πρέπει να διευκρινίσει τα ζητήματα που παραμένουν ασαφή για την Τεχεράνη», δήλωσε ο Ρεζάι, γραμματέας του Ανώτατου Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας, προσθέτοντας: «Παρουσιάσαμε επτά όρους στους Αμερικανούς και δηλώσαμε σαφώς ότι τα Στενά του Ορμούζ δεν θα ανοίξουν γι’ αυτούς και δεν θα πραγματοποιηθούν διαπραγματεύσεις, έως ότου πληρωθούν αυτοί οι όροι».

Ο Ρεζάι δήλωσε ότι το Ιράν «δεν βρίσκεται πλέον στη διαδικασία να απαντήσει στους Αμερικανούς». «Στην απάντησή τους, έχουν αποδεχτεί μερικούς από τους όρους μας, ενώ άλλοι παραμένουν ασαφείς», πρόσθεσε.

Ο Λευκός Οίκος δεν απάντησε αμέσως σε αίτημα του Reuters για σχόλιο.

Η Τεχεράνη δήλωσε στα τέλη Σεπτεμβρίου ότι είχε λάβει μια απάντηση από τις ΗΠΑ στην τελευταία της πρόταση για την αναβίωση της εκεχειρίας, λίγες ημέρες αφότου ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι την είχε απορρίψει.

Το Κατάρ και άλλοι μεσολαβητές έχουν ⁠μεταφέρει μηνύματα μεταξύ της Ουάσιγκτον και της Τεχεράνης, σε μια προσπάθεια να τερματιστεί η σύγκρουση και να ανοίξουν εκ νέου τα Στενά του Ορμούζ, ο δίαυλος για το ένα πέμπτο του παγκόσμιου πετρελαίου και υγροποιημένου φυσικού αερίου πριν από τον πόλεμο που ⁠ξεκίνησε στα τέλη Φεβρουαρίου με επιθέσεις των ΗΠΑ και του Ισραήλ εναντίον του Ιράν.

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