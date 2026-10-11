Financial Times: «Η Μόσχα σχεδιάζει δολοφονίες στελεχών αμυντικών εταιρειών στην Ευρώπη»

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Προειδοποιήσεις σε στελέχη ευρωπαϊκών αμυντικών εταιρειών ότι η Ρωσία εντείνει τις προσπάθειες για τη δολοφονία τους, έχουν απευθύνει δυτικές υπηρεσίες πληροφοριών, με αποτέλεσμα επιχειρήσεις του κλάδου να ενισχύουν σημαντικά τα μέτρα ασφαλείας γύρω από ανώτατα στελέχη τους, σύμφωνα με πηγές που επικαλούνται οι Financial Times.

Με τον πόλεμο στην Ουκρανία να παραμένει σε αδιέξοδο στο πεδίο των μαχών και τη ρωσική οικονομία να δέχεται πιέσεις, το Κρεμλίνο φέρεται να προωθεί την επέκταση των επιχειρήσεων δολιοφθοράς και των λεγόμενων υβριδικών ενεργειών στην Ευρώπη, με στόχο να αποδυναμώσει την υποστήριξη προς το Κίεβο τους επόμενους μήνες.

Ευρωπαίοι αξιωματούχοι πληροφοριών δήλωσαν στους Times ότι οι δολοφονίες Ευρωπαίων πολιτών, οι οποίες στο παρελθόν θεωρούνταν «ταμπού» ακόμη και στο εσωτερικό των ρωσικών υπηρεσιών, έχουν πλέον αποκτήσει πολύ πιο κεντρικό ρόλο στη συγκεκριμένη εκστρατεία.

Αξιωματούχοι από πέντε ευρωπαϊκές υπηρεσίες πληροφοριών ανέφεραν ότι Ρώσοι πράκτορες στοχοποιούν διευθύνοντες συμβούλους και άλλα υψηλόβαθμα στελέχη αμυντικών εταιρειών, με ιδιαίτερη έμφαση σε μικρότερες επιχειρήσεις που κατασκευάζουν drones ή εξαρτήματα μη επανδρωμένων αεροσκαφών. «Το επίπεδο της απειλής στην Ευρώπη έχει αυξηθεί. Και δεν αφορά μόνο περιουσίες, αλλά και ανθρώπους», τόνισε στους Financial Times υψηλόβαθμος Ευρωπαίος αξιωματούχος πληροφοριών.

Αυξημένα μέτρα ασφαλείας στη Γερμανία

Η γερμανική υπηρεσία εσωτερικής ασφάλειας έχει εντείνει τις επαφές της με εργαζομένους και στελέχη αμυντικών επιχειρήσεων, προτείνοντας μεταξύ άλλων τη χρήση ιδιωτικών ομάδων προσωπικής προστασίας.

Ο Σινάν Σελέν, επικεφαλής της Ομοσπονδιακής Υπηρεσίας Προστασίας του Συντάγματος της Γερμανίας, προειδοποίησε τη Δευτέρα τους βουλευτές ότι η Ρωσία σχεδιάζει πράξεις βίας κατά προσώπων μέσω κρατικών ή ελεγχόμενων από το κράτος μηχανισμών. «Παρατηρούμε περαιτέρω εξέλιξη αυτών των ενεργειών ως προς τους στόχους, τις μεθόδους και τους εμπλεκόμενους παράγοντες, συμπεριλαμβανομένης της αξιοποίησης δομών του οργανωμένου εγκλήματος», είπε χαρακτηριστικά.

Αρκετά στελέχη αμυντικών εταιρειών ανέφεραν, υπό καθεστώς ανωνυμίας, ότι τους τελευταίους έξι μήνες έχουν αυξήσει τα προσωπικά μέτρα ασφαλείας, έπειτα από σχετικές συστάσεις κυβερνητικών υπηρεσιών. Άλλοι σημείωσαν ότι λαμβάνουν αντίστοιχα μέτρα κυρίως όταν ταξιδεύουν στο εξωτερικό.

Το «wet work» και ο ρόλος της GRU

Σύμφωνα με πηγές των υπηρεσιών πληροφοριών, την κύρια ευθύνη για τέτοιου είδους επιχειρήσεις, οι οποίες στη ρωσική ορολογία χαρακτηρίζονται ως «wet work», φέρεται να έχει η GRU, η στρατιωτική υπηρεσία πληροφοριών της Ρωσίας. Η υπηρεσία φέρεται να έχει προσαρμόσει τις μεθόδους της, συνεργαζόμενη στενότερα με οργανωμένα εγκληματικά δίκτυα και αξιοποιώντας διασυνοριακές δομές.

Παράλληλα, η παρακολούθηση, η επιμελητεία, ο σχεδιασμός και η εκτέλεση μοιράζονται πλέον μεταξύ διαφορετικών προσώπων, αντί να ανατίθενται σε μεμονωμένους πράκτορες που στρατολογούνται μέσω διαδικτύου.

Οι Αρχές έχουν εντοπίσει και αποτρέψει ορισμένα σχέδια, ενώ σε άλλες περιπτώσεις έχουν καταγραφεί ύποπτες παρακολουθήσεις στόχων τόσο στις κατοικίες τους όσο και στους χώρους εργασίας τους.

«Ο κύριος στόχος είναι ψυχολογικός»

Αξιωματούχοι πληροφοριών εκτιμούν ότι ο βασικός στόχος αυτής της εκστρατείας μπορεί να είναι πρωτίστως ψυχολογικός, ακόμη και όταν οι απόπειρες δολοφονίας δεν φτάνουν τελικά στο στάδιο της εκτέλεσης.

«Ο βασικός στόχος, από ρωσικής πλευράς, παραμένει ψυχολογικός», ανέφερε ένας αξιωματούχος. «Ακόμη και μόνο με το να κάνουν ανθρώπους να αισθάνονται ότι μπορεί να αποτελέσουν στόχο, πετυχαίνουν τον σκοπό τους. Θέλουν τα στελέχη να το σκέφτονται δύο φορές πριν κάνουν δουλειές με την Ουκρανία».

Ο ίδιος αξιωματούχος πρόσθεσε ότι ορισμένες ρωσικές επιχειρήσεις παραμένουν ερασιτεχνικές και σχετικά εύκολο να αντιμετωπιστούν. Ωστόσο, η αβεβαιότητα αναγκάζει τις υπηρεσίες ασφαλείας να αντιμετωπίζουν ένα ευρύ φάσμα κινήσεων ως δυνητικά απειλητικές.

Τον Αύγουστο, δύο νεαροί Ρώσοι τουρίστες συνελήφθησαν στη Σουηδία αφού έστησαν σκηνή κοντά στην ιδιοκτησία του διευθύνοντος συμβούλου της Saab, Μίκαελ Γιόχανσον, ωστόσο αφέθηκαν ελεύθεροι λίγο αργότερα.

Αυξάνεται η ζήτηση για προστασία στελεχών

Σύμβουλοι ασφαλείας αναφέρουν ότι δέχονται ολοένα περισσότερα αιτήματα από αμυντικές εταιρείες, αλλά και από επιχειρήσεις κρίσιμων υποδομών και ενέργειας, για την προστασία εργαζομένων στην Ευρώπη.

Η Κλοντίν Φράι, εταίρος στη διεθνή εταιρεία διαχείρισης κινδύνου Control Risks με έδρα το Λονδίνο, δήλωσε ότι ο κίνδυνος δολοφονιών απασχολεί πλέον πολύ περισσότερο τις επιχειρήσεις. «Βλέπουμε αυξημένο ενδιαφέρον για το πόσο σοβαρά πρέπει να λαμβάνεται η απειλή κατά στελεχών και για το ποια ενεργά μέτρα πρέπει να λαμβάνονται ώστε να αντιμετωπιστεί», ανέφερε στους Financial Times.

Στελέχη της αμυντικής βιομηχανίας προειδοποιούν, ωστόσο, ότι το κόστος προστασίας προσωπικού και εγκαταστάσεων μπορεί να επιβαρύνει σημαντικά τις επιχειρήσεις, ιδιαίτερα τις νεοφυείς.

Ένα στέλεχος αποκάλυψε ότι η εταιρεία του μετέφερε πρόσφατα μονάδα παραγωγής σε άλλη τοποθεσία στη Δυτική Ευρώπη εξαιτίας ρωσικών απειλών.

Η υπόθεση του CEO της Rheinmetall

Τα κορυφαία στελέχη των μεγαλύτερων ευρωπαϊκών αμυντικών βιομηχανιών βρίσκονται σε αυξημένη επιφυλακή ήδη από τις αρχές του 2024, όταν αμερικανικές και γερμανικές υπηρεσίες πληροφοριών αποκάλυψαν ρωσικό σχέδιο με στόχο τον Άρμιν Πάπεργκερ, διευθύνοντα σύμβουλο της γερμανικής Rheinmetall.

Πηγές των υπηρεσιών πληροφοριών εκτιμούσαν ότι Ρώσοι πράκτορες σχεδίαζαν μια δολοφονία με μεγάλο συμβολικό αντίκτυπο, με τον Πάπεργκερ να θεωρείται στόχος λόγω της ανοιχτής υποστήριξής του στην αποστολή όπλων προς την Ουκρανία. Ο ίδιος έχει δηλώσει ότι πλέον προστατεύεται σε 24ωρη βάση από ιδιωτικούς φρουρούς ασφαλείας και αστυνομικούς.

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