Ζελένσκι: «Η Ρωσία έπληξε ουκρανικές ενεργειακές υποδομές μετά την ανακοίνωση Τραμπ περί εκεχειρίας»

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Ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε ότι η Ρωσία έπληξε ενεργειακές εγκαταστάσεις στην Ουκρανία μετά την ανακοίνωση του Ντόναλντ Τραμπ περί «ενεργειακής εκεχειρίας».

«Οι Ρώσοι χτύπησαν σταθμό παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στην περιοχή του Χάρκιβ. Και όλα αυτά έγιναν ΑΦΟΥ ο αμερικανός πρόεδρος έκανε την δήλωσή του περί ενεργειακής εκεχειρίας», δήλωσε ο Ζελένσκι με ανάρτηση στο Facebook έπειτα από επικοινωνία του με την πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντε Λάιεν.

Η ΕΕ στηρίζει τον Ζελένσκι για το αίτημα ενεργειακής εκεχειρίας

Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν εξέφρασε την «καθολική της υποστήριξη» προς τον πρόεδρο της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι και τις εκκλήσεις του Κιέβου για την εφαρμογή εκεχειρίας που θα προστατεύσει την παγκόσμια τροφοδοσία σε είδη διατροφής και τις ενεργειακές υποδομές της Ουκρανίας και της Ρωσίας.

«Και εκφράζω την καθολική μου υποστήριξη προς τον πρόεδρο Ζελένσκι που ηγείται του αγώνα για την ελευθερία του λαού του», δήλωσε μέσω του Χ η πρόεδρος της Κομισιόν.

Η Γαλλία υποστηρίζει ανεπιφύλακτα την έκκληση για μία πραγματικά ενεργειακή εκεχειρία για την εφαρμογή της οποίας είναι διατεθειμένη η Ουκρανία, δήλωσε ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν μετά την σχετική ανακοίνωση του Ντόναλντ Τραμπ.

«Στην φάση αυτή, η Ρωσία συνεχίζει να την αρνείται κλιμακώνοντας τις τελευταίες ακόνη ώρες τις επιθέσεις κατά ουκρανικών υποδομών», σημείωσε πάντως ο γάλλος πρόεδρος.

«Η Γαλλία θα συνεχίσει να στέκεται στο πλευρό της Ουκρανίας και τους προέδρου Ζελένσκι», δήλωσε επίσης ο πρόεδρος της Γαλλίας.

Τραμπ: «Ρωσία και Ουκρανία συμφώνησαν σε ενεργειακή εκεχειρία με άμεση ισχύ»

Συμφωνία Ρωσίας και Ουκρανίας για ενεργειακή εκεχειρία με άμεση ισχύ ανακοίνωσε ο Ντόναλντ Τραμπ, λίγα ώρα μετά τις δηλώσεις Ζελένσκι πως θα προκηρύξει εκλογές υπό την προϋπόθεση ότι «ο Πούτιν κάνει δύο μήνες εκεχειρία».

«Με άμεση ισχύ, υπάρχει ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΚΕΧΕΙΡΙΑ στον πόλεμο μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας. Και οι δύο πλευρές έχουν συμφωνήσει. Μην την παραβιάσετε!», ανέφερε στο μήνυμά του ο αμερικανός πρόεδρος.

«Ήταν είδηση για εμένα», λέει ο Ζελένσκι

Αιφνιδιασμό εξέφρασε ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι σχετικά με την ανακοίνωση του Τραμπ για κατάπαυση του πυρός σχετικά με τις ενεργειακές υποδομές.

Όπως δήλωσε μιλώντας στο Axios, «ήταν είδηση για εμένα». Ο Ουκρανός πρόεδρος πρόσθεσε: «Ωστόσο, αν οι Ρώσοι συμφωνήσουν σε κατάπαυση του πυρός στον ενεργειακό τομέα, η Ουκρανία θα συμφωνήσει».

«Αν ο πρόεδρος Τραμπ την διαπραγματεύθηκε με τον Πούτιν, πείτε μας πότε θα τεθεί σε ισχύ αυτή η εκεχειρία. Είμαστε έτοιμοι και θα την αποδεχθούμε» ανέφερε χαρακτηριστικά στον δημοσιογράφο του Axios Μπαράκ Ραβίντ.

Όρος οι δύο μήνες εκκεχειρίας

Στην ανακοίνωσή του, ο Ντόναλντ Τραμπ δεν προσδιόρισε ούτε τη διάρκεια της εκεχειρίας, ούτε τις εγκαταστάσεις που καλύπτει ούτε τον τρόπο με τον οποίο θα ελέγχεται η εφαρμογή της.

Άγνωστο παραμένει συνεπώς αν ο Βολοντιμίρ Ζελένσκι σκοπεύει να προκηρύξει εκλογές, όπως δήλωσε νωρίτερα ή όχι.

❗️🇺🇦 Ukraine will hold elections only if Russia agrees to a 60-day ceasefire — Zelensky pic.twitter.com/wn6lsZXqiD — The Other Side Media (@TheOtherSideRu) October 11, 2026

«Αν ο πρόεδρος Τραμπ θέλει πραγματικά να γίνουν εκλογές, ας πει στον Πούτιν να μας δώσει δύο μήνες, 60 ημέρες πλήρους κατάπαυσης του πυρός -60 ημέρες- και θα οργανώσουμε εκλογές. Φυσικά, θα είμαστε έτοιμοι για οποιαδήποτε επιλογή του λαού μας», δήλωσε χαρακτηριστικά στην εκπομπή «This Week» του ABC News.

Στην ίδια συνέντευξη, ο Ζελένσκι υπερασπίστηκε τις ουκρανικές επιθέσεις στα ρωσικά διυλιστήρια, παρουσιάζοντάς τες ως απάντηση στα επαναλαμβανόμενα πλήγματα στις ενεργειακές υποδομές της χώρας του.

«Το έχω πει στον πρόεδρο Τραμπ, στην ομάδα του και στους ανθρώπους του αρκετές φορές: θέλουμε ειρήνη, είμαστε έτοιμοι για κατάπαυση του πυρός, είμαστε έτοιμοι να ξεκινήσουμε με οποιαδήποτε βήματα αποκλιμάκωσης», ανέφερε.

Ο ουκρανός πρόεδρος ξεκαθάρισε, ωστόσο, ότι η διακοπή των επιθέσεων πρέπει να είναι αμοιβαία, ζητώντας από την Ουάσινγκτον να πιέσει τη Ρωσία να σταματήσει να στοχεύει τις ουκρανικές ενεργειακές εγκαταστάσεις.

«Αν οι Ρώσοι θέλουν να μην πλήττουμε το ντίζελ τους, τα διυλιστήριά τους και τα λοιπά, ζητάμε από τον πρόεδρο Τραμπ να τους στείλει το μήνυμα να μην επιτίθενται στις ενεργειακές υποδομές της Ουκρανίας. Μην μας επιτίθεστε. Μην σκοτώνετε τα παιδιά μας. Θα σταματήσουμε να πλήττουμε το ντίζελ σας. Και πιστεύω ότι αυτή είναι μια δίκαιη συμφωνία», επισήμανε.

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Υπό έρευνα Fox News, CNN, ABC, CBS και NBC από το υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ