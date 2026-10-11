Τραμπ: «Ρωσία και Ουκρανία συμφώνησαν σε ενεργειακή εκεχειρία με άμεση ισχύ» – Πάει σε εκλογές ο Ζελένσκι;

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Συμφωνία Ρωσίας και Ουκρανίας για ενεργειακή εκεχειρία με άμεση ισχύ ανακοίνωσε ο Ντόναλντ Τραμπ, λίγα ώρα μετά τις δηλώσεις Ζελένσκι πως θα προκηρύξει εκλογές υπό την προϋπόθεση ότι «ο Πούτιν κάνει δύο μήνες εκεχειρία».

«Με άμεση ισχύ, υπάρχει ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΚΕΧΕΙΡΙΑ στον πόλεμο μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας. Και οι δύο πλευρές έχουν συμφωνήσει. Μην την παραβιάσετε!», ανέφερε στο μήνυμά του ο αμερικανός πρόεδρος.

Άγνωστοι οι όροι

Στην ανακοίνωσή του, ο Ντόναλντ Τραμπ δεν προσδιόρισε ούτε τη διάρκεια της εκεχειρίας, ούτε τις εγκαταστάσεις που καλύπτει ούτε τον τρόπο με τον οποίο θα ελέγχεται η εφαρμογή της.

Άγνωστο παραμένει συνεπώς αν ο Βολοντιμίρ Ζελένσκι σκοπεύει να προκηρύξει εκλογές, όπως δήλωσε νωρίτερα ή όχι.

«Αν ο πρόεδρος Τραμπ θέλει πραγματικά να γίνουν εκλογές, ας πει στον Πούτιν να μας δώσει δύο μήνες, 60 ημέρες πλήρους κατάπαυσης του πυρός -60 ημέρες- και θα οργανώσουμε εκλογές. Φυσικά, θα είμαστε έτοιμοι για οποιαδήποτε επιλογή του λαού μας», δήλωσε χαρακτηριστικά στην εκπομπή «This Week» του ABC News.

❗️🇺🇦 Ukraine will hold elections only if Russia agrees to a 60-day ceasefire — Zelensky pic.twitter.com/wn6lsZXqiD October 11, 2026

Στην ίδια συνέντευξη, ο Ζελένσκι υπερασπίστηκε τις ουκρανικές επιθέσεις στα ρωσικά διυλιστήρια, παρουσιάζοντάς τες ως απάντηση στα επαναλαμβανόμενα πλήγματα στις ενεργειακές υποδομές της χώρας του.

«Το έχω πει στον πρόεδρο Τραμπ, στην ομάδα του και στους ανθρώπους του αρκετές φορές: θέλουμε ειρήνη, είμαστε έτοιμοι για κατάπαυση του πυρός, είμαστε έτοιμοι να ξεκινήσουμε με οποιαδήποτε βήματα αποκλιμάκωσης», ανέφερε.

Ο ουκρανός πρόεδρος ξεκαθάρισε, ωστόσο, ότι η διακοπή των επιθέσεων πρέπει να είναι αμοιβαία, ζητώντας από την Ουάσινγκτον να πιέσει τη Ρωσία να σταματήσει να στοχεύει τις ουκρανικές ενεργειακές εγκαταστάσεις.

«Αν οι Ρώσοι θέλουν να μην πλήττουμε το ντίζελ τους, τα διυλιστήριά τους και τα λοιπά, ζητάμε από τον πρόεδρο Τραμπ να τους στείλει το μήνυμα να μην επιτίθενται στις ενεργειακές υποδομές της Ουκρανίας. Μην μας επιτίθεστε. Μην σκοτώνετε τα παιδιά μας. Θα σταματήσουμε να πλήττουμε το ντίζελ σας. Και πιστεύω ότι αυτή είναι μια δίκαιη συμφωνία», επισήμανε.

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