Ζελένσκι σε Τραμπ: «Θα προκηρύξουμε εκλογές αν ο Πούτιν κάνει δύο μήνες εκεχειρία»

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Την πρόθεση του να προκηρύξει εκλογές, υπό την προϋπόθεση ότι ο Πούτιν θα συμφωνήσει σε 2μηνη εκεχειρία εξέφρασε ο Βολοντιμίρ Ζελένσκι.
Μετά την απάντηση στην προτροπή του προέδρου των ΗΠΑ να «σταματήσει, και μάλιστα αμέσως» τις επιθέσεις σε ρωσικά διυλιστήρια, ο ουκρανός πρόεδρος σχολίασε και τη δήλωση Τραμπ: «Νομίζω ότι ήρθε η ώρα η Ουκρανία να αποκτήσει νέο πρόεδρο».
«Αν ο πρόεδρος Τραμπ θέλει πραγματικά να γίνουν εκλογές, ας πει στον Πούτιν να μας δώσει δύο μήνες, 60 ημέρες πλήρους κατάπαυσης του πυρός -60 ημέρες- και θα οργανώσουμε εκλογές. Φυσικά, θα είμαστε έτοιμοι για οποιαδήποτε επιλογή του λαού μας», δήλωσε χαρακτηριστικά στην εκπομπή «This Week» του ABC News.
Στην ίδια συνέντευξη, ο Ζελένσκι υπερασπίστηκε τις ουκρανικές επιθέσεις στα ρωσικά διυλιστήρια, παρουσιάζοντάς τες ως απάντηση στα επαναλαμβανόμενα πλήγματα στις ενεργειακές υποδομές της χώρας του.
«Το έχω πει στον πρόεδρο Τραμπ, στην ομάδα του και στους ανθρώπους του αρκετές φορές: θέλουμε ειρήνη, είμαστε έτοιμοι για κατάπαυση του πυρός, είμαστε έτοιμοι να ξεκινήσουμε με οποιαδήποτε βήματα αποκλιμάκωσης», ανέφερε.
Ο ουκρανός πρόεδρος ξεκαθάρισε, ωστόσο, ότι η διακοπή των επιθέσεων πρέπει να είναι αμοιβαία, ζητώντας από την Ουάσινγκτον να πιέσει τη Ρωσία να σταματήσει να στοχεύει τις ουκρανικές ενεργειακές εγκαταστάσεις.
«Αν οι Ρώσοι θέλουν να μην πλήττουμε το ντίζελ τους, τα διυλιστήριά τους και τα λοιπά, ζητάμε από τον πρόεδρο Τραμπ να τους στείλει το μήνυμα να μην επιτίθενται στις ενεργειακές υποδομές της Ουκρανίας. Μην μας επιτίθεστε. Μην σκοτώνετε τα παιδιά μας. Θα σταματήσουμε να πλήττουμε το ντίζελ σας. Και πιστεύω ότι αυτή είναι μια δίκαιη συμφωνία», επισήμανε.
H κυβέρνηση Τραμπ θα εφαρμόσει τη συμφωνία προμήθειας ντίζελ από τη Ρωσία υπό το πλαίσιο της υπάρχουσας νομικής εξουσίας, δήλωσε σήμερα στο τηλεοπτικό κανάλι Fox News ο αμερικανός υπουργός Οικονομικών Σκοτ Μπέσεντ, προσθέτοντας ότι η συμφωνία που ανακοινώθηκε από τον πρόεδρο Τραμπ την Παρασκευή, είναι καλή για τους Αμερικανούς.
«Θα το κάνουμε με το σύνολο της νομικής εξουσίας που έχουμε. Έτσι, γνωρίζετε ότι ο καθένας στο Κογκρέσο που λέει ότι είτε είναι ένα παλιό νομοσχέδιο ή το νομοσχέδιο Λίντσεϊ Γκράχαμ που μας απαγορεύει να το κάνουμε, είναι λάθος», δήλωσε ο Μπέσετ στην τηλεοπτική εκπομπή Fox & Friends.
«Είναι καλό για τους Αμερικανούς…, μειώνοντας αυτές τις τιμές πετρελαίου», πρόσθεσε.
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