Τραγωδία στο Τζιμπουτί: Τουλάχιστον 109 νεκροί, ανάμεσά τους 15 παιδιά σε ναυάγιο με μετανάστες – Στους 116 οι αγνοούμενοι

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Τουλάχιστον 109 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, μεταξύ των οποίων 15 παιδιά, ενώ άλλοι 116 αγνοούνται μετά το ναυάγιο σκάφους που μετέφερε περίπου 350 μετανάστες από το Τζιμπουτί προς την Υεμένη, τη νύχτα της 8ης προς την 9η Οκτωβρίου. Σύμφωνα με τον Διεθνή Οργανισμό Μετανάστευσης (ΔΟΜ), οι έρευνες για τον εντοπισμό των αγνοουμένων συνεχίζονται, ενώ περισσότεροι από 80 άνθρωποι κατάφεραν να επιβιώσουν.

Όπως αναφέρει ο ΔΟΜ σε ανακοίνωσή του, το σκάφος ανατράπηκε στα ανοιχτά των ακτών του Τζιμπουτί, βόρεια της πόλης Ομπόκ, σύμφωνα με μαρτυρίες επιζώντων. Οι νεκροί που έχουν ανασυρθεί ανέρχονται σε 109 και περιλαμβάνουν 52 άνδρες, 42 γυναίκες και 15 παιδιά, εκ των οποίων εννέα κορίτσια και έξι αγόρια. Όλοι οι επιζώντες είναι υπήκοοι Αιθιοπίας.

«Πρόκειται για μια καταστροφική απώλεια ανθρώπινων ζωών. Οι σκέψεις μας βρίσκονται με τους επιζώντες και τις οικογένειες που έχασαν τους δικούς τους ανθρώπους ή εξακολουθούν να μην έχουν νέα για την τύχη των συγγενών τους», δήλωσε ο Αλεξάντρ Κοισάκ, επικεφαλής της αποστολής του ΔΟΜ στο Τζιμπουτί.

Ο ίδιος πρόσθεσε ότι οι ομάδες του Οργανισμού βρίσκονται στο πεδίο, σε συνεργασία με τις αρχές της χώρας, παρέχοντας επείγουσα ανθρωπιστική βοήθεια. Ο ΔΟΜ συνδράμει 64 επιζώντες σε κέντρο φιλοξενίας μεταναστών στην Ομπόκ, ενώ οι αρχές του Τζιμπουτί συνεχίζουν τις επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης, εν μέσω αυξανόμενων φόβων για την τύχη των αγνοουμένων.

Επικίνδυνη διαδρομή προς την Υεμένη και τις χώρες του Κόλπου

Το ναυάγιο αναδεικνύει για ακόμη μία φορά τους σοβαρούς κινδύνους που αντιμετωπίζουν οι μετανάστες οι οποίοι επιχειρούν να διασχίσουν το στενό Μπαμπ ελ Μαντέμπ, με προορισμό την Υεμένη και, στη συνέχεια, τις χώρες του Κόλπου αναζητώντας καλύτερες οικονομικές προοπτικές.

«Η τραγωδία αυτή υπενθυμίζει με τον πιο σκληρό τρόπο τους κινδύνους που αντιμετωπίζουν οι μετανάστες κατά μήκος αυτής της μεταναστευτικής διαδρομής, καθώς αναζητούν οικονομικές ευκαιρίες», σημείωσε ο ΔΟΜ.

Σύμφωνα με τον Οργανισμό, η φτώχεια, η ανασφάλεια και οι αυξανόμενες επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής ωθούν πολλούς ανθρώπους να επιχειρούν το επικίνδυνο ταξίδι, παρά την κλιμακούμενη αστάθεια στη Μέση Ανατολή.

Η κατάσταση στην Υεμένη παραμένει ιδιαίτερα επισφαλής, καθώς η χώρα εξακολουθεί να πλήττεται από τη σύγκρουση μεταξύ της κυβέρνησης, που υποστηρίζεται από τη Σαουδική Αραβία, και των ανταρτών Χούθι, οι οποίοι υποστηρίζονται από το Ιράν. Παράλληλα, η ευρύτερη περιφερειακή σύγκρουση, με τη συμμετοχή των ΗΠΑ και των συμμάχων τους εναντίον του Ιράν, επιβαρύνει περαιτέρω το ήδη ασταθές περιβάλλον.

Αύξηση των μεταναστευτικών ροών και των θανάτων

Η νέα τραγωδία σημειώνεται σε μια περίοδο αυξημένων μεταναστευτικών μετακινήσεων στην περιοχή. Από τις 10 Σεπτεμβρίου, ο ΔΟΜ έχει καταγράψει περισσότερες από 20.000 διελεύσεις από την Αιθιοπία προς το Τζιμπουτί, σύμφωνα με τα στοιχεία που έδωσε στη δημοσιότητα.

Το 2025, περισσότεροι από 900 μετανάστες έχασαν τη ζωή τους ή αγνοούνταν κατά μήκος της θαλάσσιας διαδρομής προς την Υεμένη, ενώ ο αριθμός όσων επιχείρησαν να την ακολουθήσουν αυξήθηκε κατά 18% σε σύγκριση με την προηγούμενη περίοδο αναφοράς που παραθέτει ο Οργανισμός.

Τον Μάρτιο του 2026, ένα ακόμη ναυάγιο στην ίδια διαδρομή είχε ως αποτέλεσμα εννέα άνθρωποι να χάσουν τη ζωή τους και 45 να αγνοούνται.

Μιλώντας στο Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων (AFP), ο εκπρόσωπος του ΔΟΜ Κένεντι Ομόντι Οκόθ ανέφερε ότι οι περισσότεροι από όσους επιχειρούν το ταξίδι προέρχονται από την Αιθιοπία ή τη Σομαλία. Όπως σημείωσε, πολλοί από αυτούς καταλήγουν να εγκλωβίζονται στο Τζιμπουτί.

Με αφορμή το πολύνεκρο ναυάγιο, ο ΔΟΜ απηύθυνε έκκληση προς τους δωρητές και τους συνεργαζόμενους φορείς να ενισχύσουν τη στήριξή τους προς το Τζιμπουτί, δίνοντας έμφαση στις επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης και στην παροχή ζωτικής σημασίας ανθρωπιστικής βοήθειας.

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