Τουρκία: Τουλάχιστον 11 νεκροί και δεκάδες τραυματίες σε τροχαίο δυστύχημα με λεωφορείο στη Μανίσα

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Τουλάχιστον 11 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και άλλοι 27 τραυματίστηκαν σήμερα Κυριακή (11/10) σε τροχαίο δυστύχημα στην επαρχία Μανίσα, στη δυτική Τουρκία, όταν συγκρούστηκαν τουριστικό λεωφορείο και όχημα οδικής βοήθειας, σύμφωνα με τις τοπικές αρχές.

Όπως ανακοίνωσε η Νομαρχία της Μανίσα, η σύγκρουση σημειώθηκε στις 11:11 τοπική ώρα (08:11 ώρα Γκρίνουιτς), κοντά στην είσοδο του αυτοκινητοδρόμου στο Ακχισάρ.

Το τουριστικό λεωφορείο εκτελούσε δρομολόγιο από την Προύσα, στη βορειοδυτική Τουρκία, προς τη Σμύρνη, στα δυτικά παράλια της χώρας, όταν σημειώθηκε το δυστύχημα.

Και οι 27 τραυματίες μεταφέρθηκαν σε κοντινά νοσοκομεία για την παροχή ιατρικής περίθαλψης, σύμφωνα με την ίδια ανακοίνωση.

Τα αίτια της σύγκρουσης παραμένουν μέχρι στιγμής άγνωστα, ενώ έχει ξεκινήσει έρευνα για τη διαλεύκανση των συνθηκών του δυστυχήματος.

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