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11.10.2026 13:46

Πάπας Λέων ΙΔ’: Διαγνώστηκε με όζο στον πνεύμονα – Θα υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση

11.10.2026 13:46
POPELEO

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Σε χειρουργική επέμβαση για την αφαίρεση όζου στον πνεύμονα θα υποβληθεί ο Πάπας Λέων ΙΔ΄.

Σύμφωνα με τον Ποντίφικα, η βλάβη εντοπίστηκε -μετά από ιατρικές εξετάσεις- σε πρώιμο στάδιο και είναι «περιορισμένη». Η επέμβαση έχει προγραμματιστεί για τις προσεχείς ημέρες, χωρίς να έχουν δοθεί μέχρι στιγμής περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τη φύση της βλάβης ή την αναμενόμενη διάρκεια της ανάρρωσης.

Την ανακοίνωσή έκανε ο 71χρονος Πάπας έκανε την ανακοίνωση κατά την καθιερωμένη κυριακάτικη ευλογία του μεσημεριού.

Μέχρι στιγμής, δεν έχουν δημοσιοποιηθεί πρόσθετες πληροφορίες για την κατάσταση της υγείας του.

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