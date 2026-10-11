«Μην χρησιμοποιείτε σαουδαραβικά αεροδρόμια»: Νέα προειδοποίηση των Χούθι μετά την επίθεση στο αεροδρόμιο του Ριάντ

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Νέα προειδοποίηση σε αεροπορικές εταιρείες, εργαζόμενους και ταξιδιώτες να αποφεύγουν τη χρήση αεροδρομίων στη Σαουδική Αραβία έστειλαν οι Χούθι, την Κυριακή, μια ημέρα μετά την αιματηρή επίθεση στο διεθνές αεροδρόμιο του Ριάντ με 12 νεκρούς και 309 τραυματίες.

Σε ανακοίνωσή τους, οι αντάρτες, που πρόσκεινται στο Ιράν, ανέφεραν ότι η Σαουδική Αραβία «φέρει την ευθύνη για αποτυχημένες αναχαιτίσεις», επαναλαμβάνοντας τις απειλές τους κατά στόχων στο σαουδαραβικό έδαφος, χωρίς να έχουν αναλάβει επισήμως την ευθύνη για το φονικό «χτύπημα».

Footage from Saudi Arabia's King Khalid International Airport in Riyadh showing destroyed parked civilian airliner following Houthi ballistic missile attack from Yemen. pic.twitter.com/mqv2ptksyw — Emeka Gift Official (@EmekaGift100) October 8, 2026

«Τα αεροδρόμια και ο εναέριος χώρος αποτελούν πεδίο επιχειρήσεων των δυνάμεών μας», δήλωσε ο στρατιωτικός τους εκπρόσωπος, Γιαχία Σαρί.

Μετά την επίθεση κατά την οποία έχασαν τη ζωή τους (τέσσερις Σαουδάραβες πολίτες, δύο υπήκοοι Μπανγκλαντές και από ένας Αμερικανός, Αιγύπτιος, Ιορδανός, Σύρος, Παλαιστίνιος και Σουδανός), οι Αρχές ανέστειλαν τη λειτουργία του αεροδρομίου, κρίσιμες υποδομές του οποίου, όπως τα ραντάρ, υπέστησαν ζημιές.

Αρκετές δυτικές πρεσβείες κάλεσαν τους πολίτες τους να αποφεύγουν το αεροδρόμιο του Ριάντ, ενώ ορισμένες απαγόρευσαν προσωρινά τη χρήση του από το προσωπικό τους. Επιπλέον, όπως ανακοινώθηκε, τα μαθήματα στα σχολεία της πρωτεύουσας από σήμερα θα γίνονται εξ αποστάσεως, σύμφωνα με μήνυμα που εστάλη στους γονείς, στο οποίο είχε πρόσβαση το AFP.

MASS CASUALTIES IN RIYADH



The damage from the attack on Riyadh’s King Khalid International Airport is extensive.



Saudi authorities now report 12 people killed and 309 injured after the airport was struck.



The Saudi-led coalition blames the Iran-backed Houthis for the attack.… pic.twitter.com/wHsSkZYBMP — Mossad Commentary (@MOSSADil) October 11, 2026

Πρόκειται για τη δεύτερη φορά σε λιγότερο από έναν μήνα που λαμβάνεται το εν λόγω μέτρο στην πρωτεύουσα.

Διεθνής αντιδράσεις

Η επίθεση προκάλεσε διεθνείς αντιδράσεις.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ χαρακτήρισε το χτύπημα «απαράδεκτο» και δήλωσε ότι εξετάζεται το ενδεχόμενο αμερικανικής συμμετοχής σε επιχειρήσεις κατά των Χούθι. Παράλληλα, η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν έκανε λόγο για «επικίνδυνη κλιμάκωση», ενώ καταδίκες εξέφρασαν ακόμη η Ιορδανία και το Πακιστάν.

Την ίδια ώρα, ο συνασπισμός υπό τη Σαουδική Αραβία διαμηνύει ότι θα απαντήσει στην επίθεση, ενώ μέσα ενημέρωσης των Χούθι ανέφεραν ότι σαουδαραβικά πλήγματα έπληξαν περιοχές της επαρχίας Σαναά, που βρίσκεται υπό τον έλεγχο των ανταρτών.

Ο Βρετανός υπουργός Άμυνας, Γουές Στρίτινγκ, καταδίκασε την επίθεση, χαρακτηρίζοντάς την «επικίνδυνη κλιμάκωση» και «απολύτως καταδικαστέα ενέργεια». Όπως δήλωσε στο Sky News, οι Χούθι ακολουθούν ένα ολοένα και πιο ανησυχητικό μοτίβο επιθέσεων εναντίον πολιτικών εγκαταστάσεων στη Σαουδική Αραβία.

Ο Σαρίφ καταδίκασε την «ειδεχθή» επίθεση

Ο πρωθυπουργός του Πακιστάν, ο Σαμπάζ Σαρίφ, «καταδίκασε σθεναρά» την επίθεση η οποία αποδόθηκε χθες Σάββατο στο υεμενίτικο κίνημα ανταρτών Ανσαραλά -γνωστό επίσης με το επώνυμο της οικογένειας των ηγετών του, των Χούθι- που πρόσκειται στο Ιράν, εναντίον του διεθνούς αεροδρομίου του Ριάντ, της πρωτεύουσας της Σαουδικής Αραβίας, με αποτέλεσμα να σκοτωθούν τουλάχιστον 12 άνθρωποι και να τραυματιστούν άλλοι 309, κατά τον πιο πρόσφατο επίσημο απολογισμό των αρχών.

«Επιθέσεις εναντίον αμάχων και υποδομών ζωτικής σημασίας είναι εντελώς απαράδεκτες κι εγείρουν σοβαρή απειλή για την περιφερειακή ειρήνη και ασφάλεια», τόνισε ο κ. Σαρίφ μέσω X.

أدين بشدة الهجوم الشنيع الذي شنته الميليشيا الحوثية على مطار الملك خالد الدولي في الرياض. ونتقدم بأحر التعازي إلى أسر الضحايا، وندعو الله بالشفاء العاجل والتام للمصابين.



إن الهجمات التي تستهدف المدنيين والبنية التحتية الحيوية غير مقبولة إطلاقا، وتشكل تهديدا خطيرا للسلم… https://t.co/oiGQVj2ULW — Shehbaz Sharif (@CMShehbaz) October 11, 2026

«Οι βίαιες ενέργειες αυτής της φύσης, που αποτελούν κατάφωρη παραβίαση του διεθνούς δικαίου, πρέπει να σταματήσουν αμέσως», πρόσθεσε. Εξέφρασε ακόμη «την ακλόνητη δέσμευση του Πακιστάν» στην υπεράσπιση «της εθνικής κυριαρχίας και της εδαφικής ακεραιότητας της Σαουδικής Αραβίας».

Το Πακιστάν και η Τουρκία υπέγραψαν τον Αύγουστο με τη Σαουδική Αραβία στη Μέκκα -μια από τις ιερότερες πόλεις για τους μουσουλμάνους- συμφωνία που προβλέπει αμοιβαία άμυνα.

Στρατιωτική συμμαχία υπό τη Σαουδική Αραβία, η οποία υποστηρίζει τη διεθνώς αναγνωρισμένη κυβέρνηση στον πόλεμο στην Υεμένη, κατηγόρησε την Ανσαραλά για την επίθεση, καταγγέλλοντας «έγκλημα πολέμου» κι επιφυλασσόμενη να ανταποδώσει «με αποφασιστικότητα».

Παρέμβαση Tραμπ

«Μόλις έμαθα για την επίθεση, θα ανακοινώσω σύντομα τι αποφάσισα», δήλωσε ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, αφήνοντας ανοικτό το ενδεχόμενο στρατιωτικής εμπλοκής των ΗΠΑ μαζί με τη Σαουδική Αραβία εναντίον των Χούθι.

Ωστόσο, η πρεσβεία των ΗΠΑ στη Σαουδική Αραβία ανακοίνωσε ότι γνώριζε για τις επιθέσεις στο αεροδρόμιο του Ριάντ και κάλεσε, σε ανακοίνωσή της που δημοσιεύτηκε στο διαδίκτυο τους Αμερικανούς πολίτες να αποφεύγουν την περιοχή.

Oι πρεσβείες του Καναδά, της Γερμανίας και της Ισπανίας στη Σαουδική Αραβία προειδοποίησαν τους πολίτες τους να αποφεύγουν το διεθνές αεροδρόμιο του Ριάντ. Μάλιστα, η πρεσβεία της Ισπανίας, σε μήνυμα στο X, ειδοποίησε τους υπηκόους της για μια «νέα επίθεση» στο αεροδρόμιο, όπου αυτόπτες μάρτυρες είχαν δηλώσει νωρίτερα στο AFP ότι διατάχθηκε εκκένωση.

H Kuwait Airways ανακοίνωσε ότι ακύρωσε πτήσεις προς και από το αεροδρόμιο του Ριάντ στη Σαουδική Αραβία περιγράφοντας κατάστασης ασφάλειας. Οι αεροπορικές εταιρίες, Etihad Airways και Qatar Airways ακύρωσαν πολλές πτήσεις μεταξύ κεντρικών προορισμών και του Ριάντ, με μερικές ακυρώσεις να παρατείνονται μέχρι την Δευτέρα.

Η επίθεση έρχεται μια μέρα αφότου οι αρχές ανακοίνωσαν ότι τρεις Σαουδάραβες υπήκοοι, συμπεριλαμβανομένου ενός πιλότου, σκοτώθηκαν σε δύο επιθέσεις των Χούθι που υποστηρίζονται από το Ιράν την προηγούμενη ημέρα.

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