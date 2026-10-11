Πορτογαλία: Μαζικές διαδηλώσεις σε Λισαβόνα και Πόρτο για την ακρίβεια και τη στεγαστική κρίση

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google Add topontiki.gr on Google

Χιλιάδες άνθρωποι διαδήλωσαν στην Πορτογαλία και πιο συγκεκριμένα στη Λισαβόνα και εκατοντάδες στο Πόρτο, διαμαρτυρόμενοι για την αύξηση του κόστους ζωής, τις υψηλές τιμές των ενοικίων και τη δυσκολία πρόσβασης σε προσιτή κατοικία. Οι κινητοποιήσεις διοργανώθηκαν από την πλατφόρμα «Não dá mais para viver assim» («Δεν πάει άλλο, δεν μπορούμε να ζούμε έτσι»), η οποία ζητά άμεσα μέτρα για την αντιμετώπιση της ακρίβειας και της στεγαστικής κρίσης.

Στη Λισαβόνα, οι διαδηλωτές συγκεντρώθηκαν στην πλατεία Largo do Intendente και στη συνέχεια πραγματοποίησαν πορεία κατά μήκος της λεωφόρου Almirante Reis. Αντίστοιχη κινητοποίηση πραγματοποιήθηκε στο Πόρτο, με τη συμμετοχή εκατοντάδων πολιτών. Διαδηλώσεις οργανώθηκαν επίσης στις πόλεις Αβέιρο και Μπράγκα.

Στο επίκεντρο τα ενοίκια και το αυξανόμενο κόστος ζωής

Κεντρικό αίτημα των διαδηλωτών είναι η αντιμετώπιση της στεγαστικής κρίσης, η οποία αναγκάζει όλο και περισσότερους πολίτες να αναζητούν κατοικία μακριά από τα αστικά κέντρα ή να παραμένουν στο πατρικό τους σπίτι, αδυνατώντας να ανταποκριθούν στο κόστος ενοικίασης.

Τα πλακάτ που κρατούσαν οι συμμετέχοντες αποτύπωναν την οικονομική πίεση που αντιμετωπίζουν τα νοικοκυριά, με ιδιαίτερη έμφαση στις υψηλές τιμές των ενοικίων και στη δυσκολία κάλυψης των καθημερινών αναγκών.

Ο Ζοάο Κρουζ, μέλος της οργανωτικής ομάδας της διαδήλωσης στη Λισαβόνα, έθεσε ως προτεραιότητα την αντιμετώπιση αυτού που χαρακτήρισε «στεγαστική τρομοκρατία», αναφερόμενος στις συνθήκες που καθιστούν ολοένα δυσκολότερη την εξασφάλιση αξιοπρεπούς και οικονομικά προσιτής κατοικίας.

Πίσω από τα συνθήματα των διαδηλωτών βρίσκονται οι ιστορίες ανθρώπων που δεν μπορούν να εξασφαλίσουν κατοικία ή αδυνατούν να καλύψουν τα έξοδά τους μέχρι το τέλος του μήνα.

Μεταξύ των αναφορών που εμφανίστηκαν στις κινητοποιήσεις ήταν και η περίπτωση της Ισπανίδας Μαρίκαρμεν Αμπασκάλ, η οποία απομακρύνθηκε από το σπίτι όπου ζούσε από νεαρή ηλικία σε ηλικία 87 ετών. Η περίπτωσή της χρησιμοποιήθηκε ως σύμβολο της ανασφάλειας που αντιμετωπίζουν οι πολίτες απέναντι στο αυξανόμενο κόστος της στέγασης.

Τα αιτήματα των διοργανωτών

Η πλατφόρμα «Não dá mais para viver assim» ζητά έλεγχο των τιμών βασικών αγαθών και των καυσίμων, καθώς και την επιβολή φόρων στα έκτακτα κέρδη μεγάλων επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς των τραπεζών, της ενέργειας και της διανομής.

Παράλληλα, διεκδικεί συγκεκριμένα μέτρα για την αντιμετώπιση της στεγαστικής κρίσης, με στόχο να καταστεί η κατοικία περισσότερο προσιτή και να περιοριστεί η οικονομική επιβάρυνση των νοικοκυριών.

Διαβάστε επίσης:

Τουρκία: Τουλάχιστον 11 νεκροί και δεκάδες τραυματίες σε τροχαίο δυστύχημα με λεωφορείο στη Μανίσα

Πολωνία: Επί ποδός οι Αρχές μετά τις πληροφορίες για πιθανή επίθεση κατά του Τουσκ και του υπουργού Άμυνας

Πάπας Λέων ΙΔ’: Διαγνώστηκε με όζο στον πνεύμονα – Θα υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση (Video)