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10.10.2026 21:57

Διαδηλώσεις για τη γενοκτονία στη Γάζα: Ως και 250.000 διαδηλωτές στο Λονδίνο – Πορείες σε Βερολίνο και Δουβλίνο

10.10.2026 21:57
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Με συλλήψεις και εντάσεις σημαδεύτηκε η μεγάλη φιλοπαλαιστινιακή πορεία στο κέντρο του Λονδίνου, με τους διοργανωτές να κάνουν λόγο για 250.000 διαδηλωτές, αριθμό που όμως, δεν έχει επιβεβαιωθεί από την αστυνομία.

Σύμφωνα με τη Μητροπολιτική Αστυνομία, μέχρι τις 5 το απόγευμα είχαν πραγματοποιηθεί 20 συλλήψεις, μεταξύ άλλων για πρόκληση φθορών σε πολεμικό μνημείο, παραβίαση αστυνομικών περιορισμών και επίθεση εναντίον αστυνομικού.

Η πορεία πραγματοποιήθηκε με αφορμή τη συμπλήρωση τριών ετών από την έναρξη του πολέμου στη Γάζα και κατέληξε στην περιοχή των κυβερνητικών κτιρίων, κοντά στο βρετανικό Κοινοβούλιο.

Στη συγκέντρωση μίλησε ο πρώην ηγέτης των Εργατικών Τζέρεμι Κόρμπιν, ενώ οι διαδηλωτές τήρησαν δύο λεπτά σιγής στη μνήμη των θυμάτων του πολέμου.

Ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις αναπτύχθηκαν στο κέντρο της βρετανικής πρωτεύουσας, καθώς πραγματοποιήθηκε και αντιδιαδήλωση υπέρ του Ισραήλ.

«Ενωμένοι για τους Παλαιστινίους» σε Βερολίνο και Δουβλίνο

Στο Βερολίνο περίπου 3.500 διαδηλωτές κατήγγειλαν τις εξαγωγές όπλων της Γερμανίας στο Ισραήλ, κρατώντας πανό και πλακάτ που καταδίκαζαν τη στρατιωτική υποστήριξη του Βερολίνου. «Βρίσκω πραγματικά τρομερό το γεγονός ότι η Γερμανία δυσκολεύεται τόσο πολύ να επικρίνει το Ισραήλ», δήλωσε στο AFP ένας φοιτητής, ο οποίος ζήτησε να μην κατονομαστεί. Στο Δουβλίνο, διαδηλωτές συμμετείχαν σε πορεία που διοργάνωσε η Ιρλανδική Εκστρατεία Αλληλεγγύης με την Παλαιστίνη, τρεις ημέρες μετά την τρίτη επέτειο της επίθεσης της 7ης Οκτωβρίου 2023.

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