Αυξάνεται η πιθανότητα στρατιωτικής επέμβασης των ΗΠΑ εναντίον των Χούθι της Υεμένης μετά την επίθεση τους στο αεροδρόμιο «Βασιλιάς Χαλίντ» του Ριάντ

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Ανοιχτό άφησε ο Ντόναλντ Τραμπ το ενδεχόμενο οι Ηνωμένες Πολιτείες να συμμετάσχουν σε στρατιωτικά πλήγματα μαζί με τη Σαουδική Αραβία εναντίον των Χούθι της Υεμένης, αλλά και να επαναλάβουν τις επιθέσεις κατά του Ιράν, μετά το νέο χτύπημα στο διεθνές αεροδρόμιο «Βασιλιάς Χαλίντ» του Ριάντ.

Μιλώντας σε δημοσιογράφους, ο Αμερικανός πρόεδρος ανέφερε ότι η Ουάσιγκτον ενημερώθηκε για τη νέα επίθεση και πρόκειται να εξετάσει τις επιλογές της πριν λάβει οποιαδήποτε απόφαση.

«Μόλις πληροφορηθήκαμε την πρόσφατη επίθεση. Θα πάρουμε μια απόφαση», δήλωσε ο Τραμπ. «Θα το εξετάσουμε», πρόσθεσε, χωρίς να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με το ενδεχόμενο αμερικανικής στρατιωτικής επέμβασης.

Η νέα επίθεση στο αεροδρόμιο του Ριάντ

Οι δηλώσεις του Τραμπ έγιναν μετά τη νέα επίθεση που σημειώθηκε νωρίτερα στο διεθνές αεροδρόμιο «Βασιλιάς Χαλίντ» της σαουδαραβικής πρωτεύουσας.

Σύμφωνα με πληροφορίες που μετέδωσε το Associated Press, το αεροδρόμιο εκκενώθηκε και η εναέρια κυκλοφορία ανεστάλη, ενώ το Reuters ανέφερε ότι ακούστηκε ισχυρή έκρηξη στην περιοχή.

Το νέο περιστατικό ακολούθησε προηγούμενα πλήγματα στο ίδιο αεροδρόμιο, για τα οποία είχαν αναλάβει την ευθύνη οι υποστηριζόμενοι από το Ιράν Χούθι.

Μέχρι στιγμής, ωστόσο, δεν έχει υπάρξει ανάληψη ευθύνης από τους αντάρτες της Υεμένης για τη νέα επίθεση.

Η αλλαγή δεδομένων και η προηγούμενη δέσμευση Τραμπ για το Ιράν

Το ενδεχόμενο νέων αμερικανικών πληγμάτων κατά του Ιράν αποκτά ιδιαίτερη σημασία, καθώς μόλις την Πέμπτη ο Τραμπ είχε δηλώσει ότι οι ΗΠΑ δεν θα προχωρούσαν σε στρατιωτική επίθεση εναντίον της Τεχεράνης πριν από τις ενδιάμεσες εκλογές της 3ης Νοεμβρίου.

Η νέα τοποθέτησή του δεν συνιστά απόφαση για στρατιωτική δράση, αλλά δείχνει ότι η αμερικανική κυβέρνηση αφήνει πλέον ανοιχτό το ενδεχόμενο επανεξέτασης της στάσης της, υπό το βάρος των τελευταίων εξελίξεων στη Σαουδική Αραβία.

Παραμένει αδιευκρίνιστο εάν η Ουάσινγκτον θα περιοριστεί σε ενδεχόμενη υποστήριξη σαουδαραβικών επιχειρήσεων κατά των Χούθι ή εάν εξετάζει και άμεσα πλήγματα εναντίον του Ιράν.

Σε κάθε περίπτωση, οι δηλώσεις του Αμερικανού προέδρου προσθέτουν ένα νέο στοιχείο αβεβαιότητας στην ήδη τεταμένη κατάσταση στη Μέση Ανατολή.

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