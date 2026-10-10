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10.10.2026 19:46

Σαουδική Αραβία: Δεκάδες οι τραυματίες μετά την επίθεση στο αεροδρόμιο του Ριάντ από πύραυλο των Χούθι

10.10.2026 19:46
riant

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Τουλάχιστον πέντε άνθρωποι που τραυματίσθηκαν κατά την επίθεση στο αεροδρόμιο του Ριάντ βρίσκονται στην εντατική, σύμφωνα με νοσοκομειακές πηγές.

Διπλωματική πηγή δήλωσε προηγουμένως ότι το διεθνές αεροδρόμιο επλήγη από πύραυλο των δυνάμεων των Χούθι.

«Δεκάδες άνθρωποι τραυματίσθηκαν στο αεροδρόμιο, στην πλειονότητά τους Σαουδάραβες. Τουλάχιστον πέντε από αυτούς, όλοι Σαουδάραβες, βρίσκονται στην εντατική», πρόσθεσε η νοσοκομειακή πηγή διευκρινίζοντας ότι τραυματίες διακομίσθηκαν με ελικόπτερα στο νοσοκομείο.

Γιατροί εκλήθησαν εκτάκτως στα νοσοκομεία του Ριάντ, δήλωσε ιατρική πηγή στην σαουδαραβική πρωτεύουσα.

«Οι γιατροί καλούνται να μεταβούν στα νοσοκομεία. Μας είπαν ότι αντιμετωπίζουμε “σοβαρή κατάσταση έκτακτης ανάγκης”. Τραυματίες μεταφέρονται στα νοσοκομεία της πρωτεύουσας», δήλωσε η ιατρική πηγή διευκρινίζοντας ότι πολλοί βρίσκονται σε κρίσιμη κατάσταση.

Ακυρώθηκαν πτήσεις μέχρι νεωτέρας

Όπως έγινε γνωστό, μετά το χτύπημα, οι αεροπορικές εταιρίες, Kuwait Airways, Etihad Airways και Qatar Airways ακύρωσαν πολλές πτήσεις μεταξύ κεντρικών προορισμών και του Ριάντ, με μερικές ακυρώσεις να παρατείνονται μέχρι την Δευτέρα.

H Kuwait Airways ανακοίνωσε ότι ακύρωσε σήμερα πτήσεις προς και από το αεροδρόμιο του Ριάντ στη Σαουδική Αραβία περιγράφοντας την κατάσταση ως το αναφερόμενο αεροδρόμιο να έχει κλείσει εξαιτίας της “κατάστασης ασφάλειας”.

Το Διεθνές Αεροδρόμιο «Βασιλιάς Χαλίντ» της Σαουδικής Αραβίας εξέδωσε ταξιδιωτική ειδοποίηση, καλώντας τους ταξιδιώτες να επιβεβαιώσουν την κατάσταση της πτήσης τους προτού μεταβούν στο αεροδρόμιο.

«Παρακαλούμε επικοινωνήστε απευθείας με την αεροπορική σας εταιρεία και επιβεβαιώστε την κατάσταση της πτήσης σας προτού κατευθυνθείτε στο αεροδρόμιο», ανέφερε η ανακοίνωση.

Σημειώνεται ότι νωρίτερα, σύμφωνα με τα ΜΜΕ της Υεμένης, μαχητικά της Σαουδικής Αραβίας χτύπησαν το αεροδρόμιο της Σανάα τέσσερις φορές, ενώ λίγες ημέρες πριν τρεις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από επιθέσεις σε αεροδρόμια του βασιλείου.

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