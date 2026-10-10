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10.10.2026 18:53

Κρίστα Πάικ: Βγήκε από το νοσοκομείο και επέστρεψε στη φυλακή μετά την αποτυχία της εκτέλεσης της

10.10.2026 18:53
christa_pike_ektelesi

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Η Κρίστα Πάικ, η οποία επέζησε από την απόπειρα εκτέλεσής της με θανατηφόρα ένεση στην πολιτεία του Τενεσί, επέστρεψε στη φυλακή, σύμφωνα με ανακοίνωση των δικηγόρων της.

Η 50χρονη πήρε εξιτήριο από το νοσοκομείο και μεταφέρθηκε ξανά στο Σωφρονιστικό Κέντρο Ντέμπορα Κ. Τζόνσον, τη γυναικεία φυλακή όπου κρατούνταν επί 30 χρόνια, όπως γνωστοποίησαν οι συνήγοροί της και μεταφέρει το AP.

«Είναι ευγνώμων στους διασώστες και στην ιατρική ομάδα για τη φροντίδα που της παρείχαν υπό αυτές τις εξαιρετικά ασυνήθιστες συνθήκες. Συνεχίζει να λαμβάνει ιατρική περίθαλψη στη φυλακή και εμείς θα εξακολουθήσουμε να παρακολουθούμε την πορεία της ανάρρωσής της», ανέφεραν οι δικηγόροι της σε ανακοίνωση που δόθηκε στη δημοσιότητα το Σάββατο.

Η Πάικ επέζησε παρά τη χορήγηση δύο δόσεων πεντοβαρβιτάλης, κατά την απόπειρα εκτέλεσής της με θανατηφόρα ένεση στις 30 Σεπτεμβρίου.

Είχε καταδικαστεί σε θάνατο για τον ξυλοδαρμό και τη δολοφονία με μαχαίρι της συμφοιτήτριάς της, Κολίν Σλέμερ, το 1995.

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