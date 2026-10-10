Πάπας Λέων: «Η θανατική ποινή προσβάλλει την αξιοπρέπεια και το απαραβίαστο της ανθρώπινης ζωής»

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Την κάθετη αντίθεσή του στη θανατική ποινή, με αφορμή τη σημερινή παγκόσμια ημέρα, θέλησε να επαναλάβει ο πάπας Λέων ο ΙΔ’.

«Η θανατική ποινή είναι απαράδεκτη διότι προσβάλλει την αξιοπρέπεια και το απαραβίαστο της ανθρώπινης ζωής. Το κοινό συμφέρον μπορεί να προστατευθεί και οι προϋποθέσεις της δικαιοσύνης να διαφυλαχθούν χωρίς την προσφυγή στην εσχάτη των ποινών», έγραψε ο ποντίφικας.

»Έχουν επινοηθεί αποτελεσματικά συστήματα κράτησης τα οποία προστατεύουν τους πολίτες αλλά, συγχρόνως, δεν αφαιρούν εντελώς από τους ενόχους τη δυνατότητα να λυτρωθούν».

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