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10.10.2026 17:06

Επίθεση της Ρωσίας με 17 νεκρούς: «Αυτό είναι το ευχαριστώ τους» λέει ο Ζελένσκι

10.10.2026 17:06
Zelenski-Trump

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«Μια ρωσική επίθεση που σκότωσε τουλάχιστον 17 ανθρώπους, ανάμεσά τους και τρία παιδιά στην Ουκρανία, είναι το «ευχαριστώ της Μόσχας για την άρση των κυρώσεων στις εξαγωγές ντίζελ», δήλωσε το Σάββατο ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Μια σειρά από πλήγματα στη νοτιοανατολική πόλη της Ζαπορίζια τραυμάτισε επίσης τουλάχιστον 18 ανθρώπους, συμπεριλαμβανομένων τριών παιδιών, ανακοίνωσαν το Σάββατο οι κρατικές υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης της Ουκρανίας.

«Οι έρευνες για τον εντοπισμό ανθρώπων κάτω από τα συντρίμμια των κατεστραμμένων σπιτιών συνεχίζονται. Οι επιχειρήσεις διάσωσης βρίσκονται σε εξέλιξη», ανέφερε σε ανάρτησή του στο Telegram ο Μιχάιλο Σεμίκιν, εκτελών χρέη επικεφαλής της περιφερειακής στρατιωτικής διοίκησης της Ζαπορίζια.

Η αντίδραση Ζελένσκι και οι αμερικανικές κυρώσεις

«Σήμερα, η Ρωσία εξέφρασε τις ευχαριστίες της για την άρση των κυρώσεων στις εξαγωγές ντίζελ ρίχνοντας πέντε κατευθυνόμενες βόμβες (glide bombs) σε κατοικίες στη Ζαπορίζια», έγραψε ο Ζελένσκι στο X.

Τα πλήγματα σημειώθηκαν μόλις μία ημέρα αφότου ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, ανακοίνωσε ότι θα άρει προσωρινά τις κυρώσεις στο ρωσικό ντίζελ, σε μια προσπάθεια να ρίξει τις υψηλές τιμές.

Διπλωματικές επαφές και επικρίσεις

Ουκρανοί αξιωματούχοι συναντήθηκαν την ίδια ημέρα με Ευρωπαίους και Αμερικανούς αξιωματούχους στο Μαϊάμι, στο πλαίσιο μιας νέας διπλωματικής προσπάθειας για τον τερματισμό της σύγκρουσης μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας.

Ο Ζελένσκι επέκρινε τη συμφωνία την Παρασκευή και κατηγόρησε τον Τραμπ ότι χρησιμοποιεί τις ειρηνευτικές συνομιλίες ως «προκάλυμμα», ενώ ταυτόχρονα επιδιώκει μια συμφωνία με το Κρεμλίνο.

Η τοποθέτηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης

«Τα ρωσικά πλήγματα σκότωσαν πάνω από 80 Ουκρανούς πολίτες σε δύο ημέρες. Επιπλέον, [η Ρωσία] έχει εντείνει τις υβριδικές της επιθέσεις κατά της Ευρώπης, τόσο σε κράτη μέλη της ΕΕ όσο και σε συμμάχους του ΝΑΤΟ», δήλωσε το Σάββατο η Κάγια Κάλας, επικεφαλής της εξωτερικής πολιτικής της ΕΕ. «Η αναστολή των κυρώσεων στο ρωσικό ντίζελ παρέχει στη Μόσχα περισσότερα έσοδα για τη διεξαγωγή του πολέμου».

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