Επίθεση της Ρωσίας με 17 νεκρούς: «Αυτό είναι το ευχαριστώ τους» λέει ο Ζελένσκι

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«Μια ρωσική επίθεση που σκότωσε τουλάχιστον 17 ανθρώπους, ανάμεσά τους και τρία παιδιά στην Ουκρανία, είναι το «ευχαριστώ της Μόσχας για την άρση των κυρώσεων στις εξαγωγές ντίζελ», δήλωσε το Σάββατο ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Μια σειρά από πλήγματα στη νοτιοανατολική πόλη της Ζαπορίζια τραυμάτισε επίσης τουλάχιστον 18 ανθρώπους, συμπεριλαμβανομένων τριών παιδιών, ανακοίνωσαν το Σάββατο οι κρατικές υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης της Ουκρανίας.

Today, Russia expressed its thanks for the lifting of sanctions on diesel exports by dropping five glide bombs on residential buildings in Zaporizhzhia. As of now, sadly, twelve people have been confirmed killed, including three children. My condolences to all their families and loved ones. Another fourteen people have been injured, and two of them are in critical condition – the doctors are fighting to save their lives. The status of twelve more people who may have been there is still being verified. All emergency services are at the scene, and search-and-rescue operations are underway. Overnight, thirteen of our regions came under attack. Residential buildings, infrastructure, and railway facilities have been damaged. Last night confirmed once again that in Russia, they take any easing of pressure to mean they can keep fighting, to mean they can keep dropping bombs on cities. Different signals are needed. Russia must understand that it needs to stop the war, and for that to happen, Russia must feel its losses. Right now, it is our long-range capabilities that are ensuring this. And we will respond to Russian strikes. I thank everyone who is helping. — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) October 10, 2026

«Οι έρευνες για τον εντοπισμό ανθρώπων κάτω από τα συντρίμμια των κατεστραμμένων σπιτιών συνεχίζονται. Οι επιχειρήσεις διάσωσης βρίσκονται σε εξέλιξη», ανέφερε σε ανάρτησή του στο Telegram ο Μιχάιλο Σεμίκιν, εκτελών χρέη επικεφαλής της περιφερειακής στρατιωτικής διοίκησης της Ζαπορίζια.

Η αντίδραση Ζελένσκι και οι αμερικανικές κυρώσεις

«Σήμερα, η Ρωσία εξέφρασε τις ευχαριστίες της για την άρση των κυρώσεων στις εξαγωγές ντίζελ ρίχνοντας πέντε κατευθυνόμενες βόμβες (glide bombs) σε κατοικίες στη Ζαπορίζια», έγραψε ο Ζελένσκι στο X.

Τα πλήγματα σημειώθηκαν μόλις μία ημέρα αφότου ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, ανακοίνωσε ότι θα άρει προσωρινά τις κυρώσεις στο ρωσικό ντίζελ, σε μια προσπάθεια να ρίξει τις υψηλές τιμές.

Διπλωματικές επαφές και επικρίσεις

Ουκρανοί αξιωματούχοι συναντήθηκαν την ίδια ημέρα με Ευρωπαίους και Αμερικανούς αξιωματούχους στο Μαϊάμι, στο πλαίσιο μιας νέας διπλωματικής προσπάθειας για τον τερματισμό της σύγκρουσης μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας.

Ο Ζελένσκι επέκρινε τη συμφωνία την Παρασκευή και κατηγόρησε τον Τραμπ ότι χρησιμοποιεί τις ειρηνευτικές συνομιλίες ως «προκάλυμμα», ενώ ταυτόχρονα επιδιώκει μια συμφωνία με το Κρεμλίνο.

Η τοποθέτηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης

«Τα ρωσικά πλήγματα σκότωσαν πάνω από 80 Ουκρανούς πολίτες σε δύο ημέρες. Επιπλέον, [η Ρωσία] έχει εντείνει τις υβριδικές της επιθέσεις κατά της Ευρώπης, τόσο σε κράτη μέλη της ΕΕ όσο και σε συμμάχους του ΝΑΤΟ», δήλωσε το Σάββατο η Κάγια Κάλας, επικεφαλής της εξωτερικής πολιτικής της ΕΕ. «Η αναστολή των κυρώσεων στο ρωσικό ντίζελ παρέχει στη Μόσχα περισσότερα έσοδα για τη διεξαγωγή του πολέμου».

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