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Ένοχος για 10 από τις 12 κατηγορίες που αντιμετώπιζε κρίθηκε την Τρίτη (24/11) στις ΗΠΑ η κινεζική Huawei, για την υπόθεση που αφορά την παραβίαση των αμερικανικών κυρώσεων κατά του Ιράν, την εξαπάτηση τραπεζών και την υποκλοπή εμπορικών απορρήτων αμερικανικών εταιρειών.

Σύμφωνα με το κατηγορητήριο του 2018, η Huawei παραπλάνησε τις τράπεζες HSBC, Standard Chartered και BNP Paribas σχετικά με τις επιχειρηματικές δραστηριότητές της στο Ιράν.

Ωστόσο, το ομοσπονδιακό σώμα ενόρκων στο Μπρούκλιν την έκρινε αθώα για την κατηγορία της συνωμοσίας στο πλαίσιο οργανωμένης εγκληματικής δραστηριότητας, βάσει της οποίας η εταιρεία φερόταν να λειτουργεί ως εγκληματική οργάνωση.

Οι κατηγορίες σε βάρος του ομίλου «είναι ανυπόστατες» τόσο από «νομική» άποψη όσο και από αυτή των «γεγονότων», αντέτεινε σε ανακοίνωσή της η Huawei, που έχει βρεθεί αντιμέτωπη με απαγορεύσεις, αποκλεισμούς και κυρώσεις τόσο στις ΗΠΑ, όσο και στην Ευρώπη.

Ο όμιλος πρόσθεσε πως θα εξετάσει «σχολαστικά» την απόφαση και εξετάζει τη λήψη «όλων των απαραίτητων νομικών μέτρων» για την υπεράσπιση των συμφερόντων του.

Statement on the Jury Verdict in the U.S. District Court for the Eastern District of New York. November 24, 2026

Ο υπουργός Δικαιοσύνης των ΗΠΑ Τοντ Μπλαντς δεν έκρυψε την ικανοποίησή του: «για δεκαετίες, η Huawei και τρεις θυγατρικές της επιδίδονταν στις δραστηριότητές τους (…) στη βάση ψεμάτων και κλοπών. Χάρη στο έργο του FBI και των ομοσπονδιακών εισαγγελέων μας, αυτοί που ενεπλάκησαν σε παράνομες δραστηριότητες θα λογοδοτήσουν», σχολίασε, σύμφωνα με δελτίου Τύπου των υπηρεσιών του.



Η ποινή αναμένεται να αποφασιστεί τον Σεπτέμβριο του 2027.

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