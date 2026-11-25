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Σε βαρύ κλίμα, με την υπόθεση του υφυπουργού Εσωτερικών Βασίλη Λιάκου να προκαλεί πλέον συζήτηση και μέσα στη Νέα Δημοκρατία, συνεδριάζει σήμερα το Υπουργικό Συμβούλιο. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναμένεται να ανοίξει την εισήγησή του με τον προϋπολογισμό του 2027. Το πολιτικό ερώτημα, ωστόσο, είναι αν θα αξιοποιήσει τη συνεδρίαση για να απαντήσει, έστω και εμμέσως, στη ρητορική της αντιπολίτευσης, που κατηγορεί την κυβέρνηση για σκάνδαλα, επιχειρώντας να κλείσει το θέμα.

Οι εσωκομματικές αποστάσεις και οι απευθείας αναθέσεις

Τα ερωτήματα αφορούν τις συμβάσεις που ανέλαβαν εταιρείες των αδελφών του υφυπουργού. Ενώ ο ίδιος ο κ. Λιάκος απαντά στις καταγγελίες με μηνύσεις, ο υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης κράτησε αποστάσεις από τον τρόπο αντίδρασής του, παρατηρώντας ότι «δεν αντιδρούμε όλοι με τον ίδιο τρόπο». Πιο αιχμηρός, ο Στέλιος Πέτσας εκτίμησε ότι «δεν έχουμε δει το τελευταίο επεισόδιο», ενώ ο Μάκης Βορίδης απέκρουσε τη λογική της αυτόματης παραίτησης, λέγοντας πάντως ότι περιμένει απαντήσεις. Έστω κι αν η κυβέρνηση χθες αντεπιτέθηκε με την υπόθεση Χατζηγιαννάκη, το θέμα Λιάκου εξακολουθεί να προκαλεί πονοκέφαλο όσο παραμένει ανοιχτό.

Μια ένδειξη για το πώς θα μπορούσε να τοποθετηθεί ο πρωθυπουργός έδωσε ο ίδιος χθες, όταν αναφέρθηκε στη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης για τον έλεγχο των δημοσίων συμβάσεων. Αν επιλέξει σήμερα να επανέλθει, αυτή η αναφορά τού δίνει τη δυνατότητα να απαντήσει για το πώς θα ελέγχονται οι απευθείας αναθέσεις και, ταυτόχρονα, να στείλει στους υπουργούς του μήνυμα για την προσοχή που απαιτεί η διαχείριση του δημόσιου χρήματος.

Μήνυμα στους υπουργούς να τρέξουν το κυβερνητικό έργο

Όμως ο πρωθυπουργός θα στείλει κι άλλα μηνύματα, ξεκινώντας από τον προϋπολογισμό του 2027. Και το πρώτο μήνυμα θα αφορά προσωπικά τους υπουργούς του και την ανάγκη να τρέξουν χωρίς καθυστερήσεις το κυβερνητικό έργο. Μέχρι τις εκλογές μεσολαβεί αρκετός χρόνος για κυβερνητική δουλειά, θα πει ο κ. Μητσοτάκης, και θα τους ζητήσει να τον αξιοποιήσουν. Στη συνεδρίαση, που έχει προγραμματιστεί για τις δέκα το πρωί στο Μέγαρο Μαξίμου, θα επιλέξει, σύμφωνα με πληροφορίες, δύο παραδείγματα για να εξηγήσει τι εννοεί. Το πρώτο αφορά τα δρομολόγια που έχει στη διάθεσή του ο επιβάτης στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη. Το δεύτερο, την ημερομηνία που ο αγρότης θα δει την ενίσχυση στον λογαριασμό του.

Το πολιτικό σκεπτικό το εξήγησε ο ίδιος χθες στο συνέδριο του «Ελεύθερου Τύπου». Επανέλαβε ότι η κυβέρνηση θα εξαντλήσει πρακτικά την τετραετία και χαρακτήρισε τους μήνες που απομένουν ωφέλιμους, ακριβώς επειδή μεσολαβούν οι πληρωμές και οι φορολογικές ελαφρύνσεις που έχουν ήδη ψηφιστεί. Έφερε μάλιστα το παράδειγμα των ελεύθερων επαγγελματιών, οι οποίοι θα δουν την επίδραση των μειώσεων φόρου στις δηλώσεις της άνοιξης. Σήμερα το ίδιο επιχείρημα θα απευθύνεται και στο εσωτερικό της κυβέρνησης, καθώς η συζήτηση για την επόμενη κάλπη έχει ήδη ανοίξει.

Οι προβλέψεις του προϋπολογισμού και οι παρεμβάσεις στα εισοδήματα

Ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερρακάκης και ο υφυπουργός Θάνος Πετραλιάς θα παρουσιάσουν τον προϋπολογισμό μαζί με τον Πολυετή Δημοσιονομικό Προγραμματισμό 2027–2030. Ο πρωθυπουργός αναμένεται να περιγράψει μια οικονομία που περνά σε νέα φάση, με την ανάπτυξη να επιταχύνεται, σύμφωνα με τις προβλέψεις του οικονομικού επιτελείου, από 2% φέτος σε 2,3% το 2027, έναντι 1,2% στην ευρωζώνη. Για τα νοικοκυριά, πάντως, εξίσου κρίσιμη είναι η πρόβλεψη για τον πληθωρισμό. Από 4% φέτος εκτιμάται ότι θα υποχωρήσει στο 2,8% το επόμενο έτος, ενώ η μέση αμοιβή ανά εργαζόμενο προβλέπεται να αυξηθεί κατά 3,9%. Το δημόσιο χρέος εκτιμάται ότι θα υποχωρήσει περαιτέρω στο 128,5% του ΑΕΠ.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο κ. Μητσοτάκης θα αποδώσει στις πολιτικές επιλογές της κυβέρνησης τη δυνατότητα να επιστρέφει στους πολίτες μέρος του οφέλους από την ανάπτυξη, διατηρώντας περιθώρια απέναντι στις γεωπολιτικές εντάσεις και τις διακυμάνσεις στις τιμές της ενέργειας. Θα σταθεί στις αυξήσεις αποδοχών και συντάξεων, στη μείωση των φορολογικών βαρών και στα αυξημένα κονδύλια για την Υγεία και την Παιδεία. Για τις συντάξεις η προβλεπόμενη αύξηση από τον Ιανουάριο είναι 2,9%. Στο στεγαστικό, ο προϋπολογισμός προβλέπει πόρους 2 δισ. ευρώ για το «Σπίτι μου ΙΙΙ». Στους μισθούς, ο στόχος των 1.000 ευρώ για τον κατώτατο έχει δύο σταθμούς: την αύξηση του Απριλίου του 2027 και εκείνη του Ιανουαρίου του 2028.

Συγκοινωνίες: Ο απολογισμός και τα νέα ηλεκτρικά λεωφορεία

Στις συγκοινωνίες, ο αναπληρωτής υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Γιώργος Κώτσηρας θα παρουσιάσει τον απολογισμό για τις δύο μεγαλύτερες πόλεις. Ο πρωθυπουργός αναμένεται να αναφερθεί στα νέα δρομολόγια και στην αύξηση της επιβατικής κίνησης το τελευταίο ενδεκάμηνο, με στοιχεία για λεωφορεία και μετρό σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, καθώς και για τον ΗΣΑΠ. Στη Θεσσαλονίκη, ο σχεδιασμός για την επόμενη διετία περιλαμβάνει την προμήθεια 110 ηλεκτρικών λεωφορείων. Προβλέπει επίσης 15 ηλεκτρικά μικρά λεωφορεία για μετακινήσεις κατά παραγγελία, ώστε να εξυπηρετούνται ευάλωτοι κάτοικοι επτά περιαστικών δήμων.

Οι πληρωμές των αγροτών και η πρώτη κοινοβουλευτική δοκιμασία

Στο αγροτικό, το βάρος πέφτει στην τήρηση του χρονοδιαγράμματος που θα παρουσιάσει ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Μαργαρίτης Σχοινάς. Με βάση τα στοιχεία του υπουργείου και της ΑΑΔΕ, στις 20 Νοεμβρίου είχαν οριστικοποιηθεί 495.000 αιτήσεις στην πλατφόρμα myAGRO. Η επόμενη προκαταβολή έχει προγραμματιστεί για τις 30 Νοεμβρίου και η εκκαθάριση της βασικής ενίσχυσης για τον Δεκέμβριο. Οι συνδεδεμένες ενισχύσεις και τα οικολογικά σχήματα ακολουθούν το πρώτο εξάμηνο του 2027. Ο κ. Μητσοτάκης αναμένεται να υπερασπιστεί τη δικαιότερη κατανομή των χρημάτων μέσω του νέου συστήματος και να δώσει έμφαση στην έγκαιρη πληρωμή, ώστε ο παραγωγός να μπορεί να προγραμματίσει τα έξοδα της επόμενης καλλιεργητικής περιόδου.

Η πρώτη κοινοβουλευτική δοκιμασία για την επιχειρηματολογία του Μαξίμου έρχεται ήδη αύριο, όταν αρχίζει η επεξεργασία του προϋπολογισμού στην Επιτροπή Οικονομικών Υποθέσεων. Η συζήτηση στην Ολομέλεια θα διεξαχθεί από τις 11 έως τις 15 Δεκεμβρίου. Ως τότε θα έχει φανεί και αν τηρήθηκε η πρώτη από τις προθεσμίες που μπαίνουν σήμερα στο τραπέζι του Υπουργικού, εκείνη για την πληρωμή των αγροτών στο τέλος Νοεμβρίου.

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