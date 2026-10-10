Ιράν: Σε ετοιμότητα για νέα σύγκρουση με τις ΗΠΑ παρά τις δηλώσεις Τραμπ

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H Τεχεράνη προετοιμάζεται για το ενδεχόμενο νέας στρατιωτικής σύγκρουσης με τις ΗΠΑ, παρά τις δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ ότι δεν πρόκειται να επιτεθεί στο Ιράν πριν από τις ενδιάμεσες εκλογές του επόμενου μήνα. Σύμφωνα με τον αρχισυντάκτη της ιρανικής εφημερίδας Al-Wefaq, η χώρα δοκιμάζει νέα συστήματα αεράμυνας και οργανώνει στρατιωτικές ασκήσεις, ενώ εκτιμά ότι η αντιπαράθεση με την Ουάσιγκτον μπορεί να συνεχιστεί για τουλάχιστον δύο ακόμη χρόνια.

Μιλώντας στο Al Jazeera, ο Μοχτάρ Χαντάντ υποστήριξε ότι οι ιρανικές ένοπλες δυνάμεις δεν βασίζουν τον σχεδιασμό τους στις δημόσιες τοποθετήσεις του Αμερικανού προέδρου, καθώς στην Τεχεράνη επικρατεί έντονη δυσπιστία απέναντι στις προθέσεις του.

«Οι ιρανικές ένοπλες δυνάμεις είναι έτοιμες. Οι δοκιμές νέων συστημάτων αεράμυνας που βλέπουμε σήμερα στην Τεχεράνη και σε άλλες ιρανικές πόλεις, σε συνδυασμό με τις συνεχιζόμενες στρατιωτικές ασκήσεις, δείχνουν ξεκάθαρα ότι η ιρανική πλευρά δεν στηρίζει τους υπολογισμούς της στις δηλώσεις του προέδρου των ΗΠΑ», δήλωσε.

Η δυσπιστία απέναντι στις δηλώσεις Τραμπ

Ο Χαντάντ ανέφερε ότι τόσο η ιρανική κυβέρνηση όσο και ο στρατός αντιμετωπίζουν με επιφύλαξη τις δηλώσεις του Τραμπ, τις οποίες χαρακτήρισε μέρος της προεκλογικής ρητορικής του.

Όπως εξήγησε, στην Τεχεράνη θεωρούν ότι ο Αμερικανός πρόεδρος μπορεί να ανατρέψει ανά πάσα στιγμή αποφάσεις ή κινήσεις στις οποίες έχει ήδη προχωρήσει, ακόμη και όταν οι διαπραγματεύσεις φαίνεται να εξελίσσονται θετικά.

«Πιστεύουν ότι ο πρόεδρος των ΗΠΑ θα μπορούσε να ανακαλέσει οποιαδήποτε απόφαση έχει λάβει ανά πάσα στιγμή. Έχει δώσει τέτοια δείγματα στο παρελθόν και δεν φαίνεται να διστάζει να ανατρέψει την πορεία των διαπραγματεύσεων, ακόμη και όταν αυτές βρίσκονται σε ιδιαίτερα θετικό σημείο», σημείωσε.

Προετοιμασία για παρατεταμένη αντιπαράθεση

Σύμφωνα με τον αρχισυντάκτη της Al-Wefaq, η ιρανική πλευρά εκτιμά ότι η ένταση με τις ΗΠΑ δεν πρόκειται να εκτονωθεί οριστικά στο άμεσο μέλλον. Ακόμη και αν επιτευχθούν συμφωνίες, η Τεχεράνη θεωρεί ότι αυτές ενδέχεται να αποδειχθούν προσωρινές, εξαιτίας της αβεβαιότητας που, κατά τον ίδιο, χαρακτηρίζει τη στάση του Αμερικανού προέδρου.

«Ως εκ τούτου, το Ιράν προετοιμάζεται για μια παρατεταμένη σύγκρουση και αναμένει ότι θα συνεχίσει να αντιμετωπίζει δυσκολίες στις σχέσεις του με τον σημερινό πρόεδρο των ΗΠΑ τα επόμενα δύο χρόνια», δήλωσε.

Ο Χαντάντ πρόσθεσε ότι η Τεχεράνη προετοιμάζεται για έναν νέο γύρο σύγκρουσης ακόμη και στο βραχυπρόθεσμο μέλλον, ενώ παράλληλα σχεδιάζει την αντιμετώπιση μιας μακράς περιόδου αντιπαράθεσης και πολιτικοστρατιωτικής πίεσης.

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