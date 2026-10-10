Σαουδική Αραβία: Δυνατή έκρηξη στο αεροδρόμιο του Ριάντ – Ακυρώθηκαν πτήσεις

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Δυνατή έκρηξη ακούστηκε στο αεροδρόμιο του Ριάντ και σύμφωνα με διπλωματική πηγή πρόκειται για νέα πυραυλική επίθεση των Χούθι, κατά της Σαουδικής Αραβίας, όπως μεταδίδει το πρακτορείο AFP.

Πάνω από δώδεκα ασθενοφόρα εθεάθησαν να κατευθύνονται προς το αεροδρόμιο του Ριάντ, ενώ απομακρύνονται ταξιδιώτες, σύμφωνα με μαρτυρίες.

Footage from Saudi Arabia's King Khalid International Airport in Riyadh showing destroyed parked civilian airliner following Houthi ballistic missile attack from Yemen. pic.twitter.com/mqv2ptksyw — Emeka Gift Official (@EmekaGift100) October 8, 2026

Το αεροδρόμιο, King Khaled International Airport, παρότρυνε τους επιβάτες να επικοινωνούν απευθείας με τις αεροπορικές εταιρίες και να διαπιστώνουν την κατάσταση της πτήσης τους, πριν κατευθυνθούν στο αεροδρόμιο.

Οι αεροπορικές εταιρίες, Etihad Airways και Qatar Airways ακύρωσαν πολλές πτήσεις μεταξύ κεντρικών προορισμών και του Ριάντ, με μερικές ακυρώσεις να παρατείνονται μέχρι την Δευτέρα.

Η έκρηξη ακολούθησε επιθέσεις που έγιναν νωρίτερα μέσα στην εβδομάδα κατά του αεροδρομίου στο Ριάντ, με συνέπεια τον θάνατο τεσσάρων ανθρώπων, τον τραυματισμό αρκετών άλλων, αλλά και την καταστροφή αεροσκάφους της Saudia, ενώ μία στήλη καπνού είχε υψωθεί πάνω από το αεροδρόμιο.

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