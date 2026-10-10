Σαουδική Αραβία: Επιχείρηση ευρείας κλίμακας κατά των Χούθι στην Υεμένη

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Ευρείας κλίμακας στρατιωτική επιχείρηση εναντίον των Χούθι στην Υεμένη ανακοίνωσε ότι βρίσκεται σε εξέλιξη ο συνασπισμός υπό την ηγεσία της Σαουδικής Αραβίας, με στόχο το ανθρώπινο δυναμικό και τις στρατιωτικές υποδομές τους.
Ο εκπρόσωπος του συνασπισμού, υποστράτηγος Τούρκι αλ-Μαλίκι, γνωστοποίησε μέσω σειράς αναρτήσεων στην πλατφόρμα X ότι έχουν καταστραφεί 136 στρατιωτικοί στόχοι σε περιοχές που ελέγχουν οι Χούθι.
Σύμφωνα με την ίδια ενημέρωση, οι επιχειρήσεις περιλαμβάνουν την εξουδετέρωση του δικτύου βαλλιστικών πυραύλων της οργάνωσης, ενώ παράλληλα παρέχεται αεροπορική κάλυψη στις μονάδες των ενόπλων δυνάμεων της Υεμένης σε 24ωρη βάση.
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