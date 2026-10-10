Ο Τραμπ επιβεβαιώνει ότι η Κέιτι Ζακαράια θα είναι η εκπρόσωπός του στον Λευκό Οίκο

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Ο Ντόναλντ Τραμπ επιβεβαίωσε με ανάρτηση στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης Truth Social την επιλογή της Κέιτι Ζακαράια, δικηγόρου και σχολιάστριας προσκείμενης στο κίνημα MAGA, ως νέας εκπροσώπου του στον Λευκό Οίκο.

«Η στήριξή της υπήρξε πάντα υποδειγματική και ήταν πιστή και θαυμάσια σύμμαχος από την αρχή. Είναι επίσης υποστηρίκτρια και αφοσιωμένο μέλος του κινήματος MAGA (Make America Great Again)», πρόσθεσε ο Ρεπουμπλικάνος πρόεδρος.

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