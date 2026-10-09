ΗΠΑ: Θύελλα αντιδράσεων για τη ζωντανή μετάδοση εκτέλεσης διά τυφεκισμού – Προειδοποιήσεις για ψυχικά τραύματα

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Σφοδρές αντιδράσεις στις ΗΠΑ προκαλεί το σχέδιο του Πενταγώνου να μεταδώσει ζωντανά την εκτέλεση διά τυφεκισμού του Νιντάλ Χασάν, ο οποίος καταδικάστηκε για τη δολοφονία 13 ανθρώπων στη στρατιωτική βάση Φορτ Χουντ το 2009. Ειδικοί ψυχικής υγείας προειδοποιούν για τον κίνδυνο ψυχολογικού τραύματος στους θεατές, ενώ ακόμη και ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, Τζέι Ντι Βανς, εκφράζει αμφιβολίες για το αν η δημόσια μετάδοση θα πραγματοποιηθεί τελικά.

Η εκτέλεση του πρώην στρατιωτικού ψυχιάτρου έχει προγραμματιστεί για τις 3 Δεκεμβρίου, με τον υπουργό Άμυνας των ΗΠΑ, Πιτ Χέγκσεθ, να ανακοινώνει ότι θα πραγματοποιηθεί από εκτελεστικό απόσπασμα στρατιωτών και θα μεταδοθεί ζωντανά, ώστε να μπορεί να την παρακολουθήσει το κοινό.

Ο Χασάν, πρώην ταγματάρχης του αμερικανικού στρατού, άνοιξε πυρ εναντίον άοπλων στρατιωτικών στη βάση Φορτ Χουντ του Τέξας το 2009, σκοτώνοντας 13 ανθρώπους και τραυματίζοντας άλλους 32.

Εφόσον η εκτέλεση πραγματοποιηθεί όπως έχει ανακοινωθεί, θα είναι η πρώτη στρατιωτική εκτέλεση στις ΗΠΑ εδώ και περισσότερα από 60 χρόνια, καθώς και η πρώτη εκτέλεση από στρατιωτικό απόσπασμα μετά τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο.

Παράλληλα, η δημόσια μετάδοσή της θα αποτελέσει μια εξαιρετικά ασυνήθιστη εξέλιξη για τις Ηνωμένες Πολιτείες, όπου οι δημόσιες εκτελέσεις έχουν εκλείψει εδώ και σχεδόν έναν αιώνα.

The execution of Nidal Hasan, the former Army major who killed 13 people and wounded 32 others in a 2009 shooting at Fort Hood, Texas, will be live-streamed, a Pentagon official told ABC News on Thursday.



ABC News’ Martha Raddatz reports. https://t.co/B9oMarUTWl pic.twitter.com/l6GLVDhAXd October 9, 2026

Βανς: «Δεν ξέρω αν αυτό θα συμβεί πραγματικά»

Ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, Τζέι Ντι Βανς, εμφανίστηκε επιφυλακτικός απέναντι στα σχέδια του Πενταγώνου, αμφισβητώντας το ενδεχόμενο να μεταδοθεί τελικά ζωντανά η εκτέλεση.

Μιλώντας σε δημοσιογράφους την Παρασκευή, ανέφερε: «Βλέπω αυτές τις ανακοινώσεις. Δεν ξέρω αν αυτό θα συμβεί πραγματικά».

Ξεκαθάρισε, μάλιστα, ότι ο ίδιος δεν σκοπεύει να παρακολουθήσει την εκτέλεση, εφόσον μεταδοθεί μέσω διαδικτύου. «Αν μεταδοθεί ζωντανά, εγώ δεν πρόκειται να την παρακολουθήσω», δήλωσε.

Vice President JD Vance said Friday he's "not going to be watching" the Pentagon's livestream of the firing squad execution of the Fort Hood shooter, Nidal Hasan, and cast doubt on whether the livestream will happen at all.



"I don't know if that's actually going to happen,"… pic.twitter.com/vxfnpDk21Z — CBS News (@CBSNews) October 9, 2026

Παρά τις επιφυλάξεις του για τη δημόσια προβολή της εκτέλεσης, ο Βανς καταδίκασε απερίφραστα την επίθεση του Χασάν, χαρακτηρίζοντάς την «τη χειρότερη τρομοκρατική επίθεση σε αμερικανικό έδαφος, μετά την 11η Σεπτεμβρίου».

Υπενθύμισε ότι ο Χασάν είχε αναλάβει να παρέχει ψυχιατρική φροντίδα σε στρατιώτες που αντιμετώπιζαν ψυχικές ασθένειες και άλλα προβλήματα, αλλά αντί να τους βοηθήσει, τους επιτέθηκε σε μια περίοδο ιδιαίτερης ευαλωτότητας.

Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά, ο πρώην στρατιωτικός ψυχίατρος τους βρήκε «στην πιο ευάλωτη στιγμή τους» και τους πυροβόλησε στον χώρο όπου ζούσαν.

Το BBC έχει απευθυνθεί στον Λευκό Οίκο, ζητώντας να διευκρινιστεί εάν ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ, υποστηρίζει το σχέδιο της ζωντανής μετάδοσης.

Χέγκσεθ: «Ο κόσμος πρέπει να καταλάβει ότι υπάρχουν σοβαρές συνέπειες»

Ο υπουργός Άμυνας, Πιτ Χέγκσεθ, υπερασπίστηκε την απόφαση, χαρακτηρίζοντας την επίθεση στο Φορτ Χουντ «ριζοσπαστική ισλαμιστική επίθεση».

Σύμφωνα με όσα ανακοίνωσε, ο καταδικασμένος πρόκειται να εκτελεστεί από στρατιώτες, ενώ η διαδικασία σχεδιάζεται να μεταδοθεί δημόσια.

«Ο κόσμος πρέπει να καταλάβει ότι υπάρχουν σοβαρές συνέπειες για τέτοιου είδους πράξεις», υποστήριξε, εξηγώντας το σκεπτικό της απόφασης.

Το Πεντάγωνο είχε ανακοινώσει νωρίτερα μέσα στην εβδομάδα την εκτέλεση του Χασάν διά τυφεκισμού, ενώ την Πέμπτη ο Χέγκσεθ γνωστοποίησε το σχέδιο για τη ζωντανή μετάδοσή της.

Αντιδράσεις και από τα δύο κόμματα – «Η μετάδοση ενός θανάτου μάς υποβαθμίζει»

Η ανακοίνωση έχει προκαλέσει αντιδράσεις τόσο στους Ρεπουμπλικανούς όσο και στους Δημοκρατικούς, με επικριτές του σχεδίου να προειδοποιούν ότι η δημόσια προβολή μιας εκτέλεσης ενδέχεται να μετατρέψει την απονομή της δικαιοσύνης σε θέαμα.

Ο Ρεπουμπλικανός γερουσιαστής Τζον Κέρτις επικαλέστηκε την ιστορία της αρχαίας Ρώμης, όπου τα αιματηρά θεάματα επηρέαζαν, όπως ανέφερε, αρνητικά όσους τα παρακολουθούσαν.

Προειδοποίησε ότι οι δημόσιες εκτελέσεις μπορούν να διαβρώσουν έναν πολιτισμό, όταν καλλιεργούν την επιθυμία για παρακολούθηση του θανάτου ως μορφής ψυχαγωγίας.

Κατά τον Κέρτις, το σχέδιο του Χέγκσεθ κινδυνεύει να ενισχύσει αυτή την τάση, γι’ αυτό και κάλεσε τον υπουργό Άμυνας να επανεξετάσει την απόφασή του.

«Τα θύματα αξίζουν δικαιοσύνη που αποδίδεται με τη δέουσα σοβαρότητα. Η μετάδοση ενός θανάτου μάς υποβαθμίζει και δεν αποτελεί αποτελεσματικό μέσο αποτροπής», τόνισε.

Από την πλευρά του, ο Δημοκρατικός γερουσιαστής Κρις Μέρφι, μιλώντας στο CNN, χαρακτήρισε την ιδέα «αηδιαστική», υποστηρίζοντας ότι παραπέμπει στις εκτελέσεις που πραγματοποιούσε η τρομοκρατική οργάνωση Ισλαμικό Κράτος.

Καταδίκη από την Καθολική Εκκλησία και τον ΟΗΕ

Στις επικρίσεις προστέθηκε και η Διάσκεψη Καθολικών Επισκόπων των ΗΠΑ, η οποία καταδίκασε την απόφαση για ζωντανή μετάδοση της εκτέλεσης.

Σε ανακοίνωσή της εξέφρασε «σοκ και βαθιά θλίψη» για το σχέδιο, προσθέτοντας τη φωνή της σε όσους αντιτίθενται στη δημόσια προβολή της θανατικής ποινής.

Ακόμη πιο αυστηρή ήταν η αντίδραση του Γραφείου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ.

Όπως ανέφερε στο Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων (AFP), η ζωντανή μετάδοση θα ισοδυναμούσε με δημόσια εκτέλεση και θα παραβίαζε την απόλυτη απαγόρευση των βασανιστηρίων.

Οι ειδικοί προειδοποιούν για ψυχικά τραύματα στους θεατές

Πέρα από τις πολιτικές και ηθικές αντιδράσεις, ειδικοί ψυχικής υγείας επισημαίνουν ότι η παρακολούθηση μιας πραγματικής εκτέλεσης θα μπορούσε να προκαλέσει σοβαρή ψυχολογική επιβάρυνση, ακόμη και συμπτώματα που συνδέονται με διαταραχή μετατραυματικού στρες (PTSD).

Ο Σάιμον Νταφ, εγκληματολόγος-ψυχολόγος στο Πανεπιστήμιο του Νότιγχαμ της Βρετανίας, διευκρίνισε ότι η επιστημονική έρευνα για τις επιπτώσεις της παρακολούθησης εκτελέσεων παραμένει περιορισμένη.

Ωστόσο, όπως επισήμανε, υπάρχουν μελέτες που εξετάζουν τις εμπειρίες δημοσιογράφων οι οποίοι έχουν γίνει μάρτυρες βίαιων περιστατικών και καταγράφουν ψυχολογικές αντιδράσεις που σχετίζονται με το τραύμα.

«Αν οι άνθρωποι δεν διαθέτουν ψυχική ανθεκτικότητα, πιθανότατα δεν θα έπρεπε να παρακολουθήσουν μια τέτοια πράξη», ανέφερε.

Παράλληλα, σημείωσε ότι ορισμένοι άνθρωποι, εξαιτίας ισχυρών προσωπικών ή ψυχολογικών κινήτρων, ενδέχεται να επιλέξουν να παρακολουθήσουν την εκτέλεση, ακόμη και αν γνωρίζουν ότι αυτό μπορεί να επηρεάσει αρνητικά την ψυχική τους υγεία.

Από την πλευρά του, ο Νιλ Γκρίνμπεργκ, καθηγητής ψυχικής υγείας στο Ινστιτούτο Ψυχιατρικής, Ψυχολογίας και Νευροεπιστήμης του King’s College London, υπογράμμισε ότι οι προειδοποιήσεις για πιθανές ψυχολογικές συνέπειες δεν αρκούν απαραίτητα για να αποτρέψουν τους ανθρώπους από την έκθεση σε σκληρές εικόνες.

Όπως εξήγησε, ακόμη και όταν οι θεατές γνωρίζουν ότι ένα βίαιο γεγονός μπορεί να τους προκαλέσει δυσφορία, δεν είναι βέβαιο ότι θα αποφύγουν την παρακολούθησή του.

Η σχεδιαζόμενη ζωντανή μετάδοση της εκτέλεσης επαναφέρει στο προσκήνιο όχι μόνο τη συζήτηση για τη θανατική ποινή στις ΗΠΑ, αλλά και τα όρια της δημόσιας προβολής ακραίας βίας, καθώς και τις πιθανές συνέπειές της στην ψυχική υγεία.

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