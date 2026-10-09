Telegraph: ΝΑΤΟ και ΕΕ πιέζουν Ελλάδα και Ισπανία για την αποστολή Patriot στην Ουκρανία

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Πιέσεις προς την Αθήνα και τη Μαδρίτη για την αποστολή στην Ουκρανία αναχαιτιστικών πυραύλων Patriot που πλησιάζουν στο τέλος της διάρκειας ζωής τους ασκούν αξιωματούχοι του ΝΑΤΟ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με δημοσίευμα της βρετανικής εφημερίδας Telegraph.

Όπως αναφέρει το δημοσίευμα, Ελλάδα και Ισπανία συγκαταλέγονται στις ευρωπαϊκές χώρες με τα μεγαλύτερα αποθέματα του συγκεκριμένου οπλικού συστήματος, την ώρα που το Κίεβο αναζητά επειγόντως ενισχύσεις για την αεράμυνά του. Η ουκρανική πλευρά προειδοποιεί για το ενδεχόμενο μιας νέας μεγάλης ρωσικής εκστρατείας, η οποία θα μπορούσε να είναι η σφοδρότερη από την έναρξη του πολέμου. Ουκρανοί αξιωματούχοι έχουν παρουσιάσει έγγραφα που, όπως υποστηρίζουν, περιλαμβάνουν υποκλαπέντα ρωσικά σχέδια για επιχειρήσεις με στόχο την παράλυση του ενεργειακού δικτύου της χώρας, αφήνοντας πόλεις χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα και δοκιμάζοντας τις αντοχές των κατοίκων τον χειμώνα.

Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι έχει ζητήσει επανειλημμένα από τους συμμάχους του περισσότερους πυραύλους για τις αμερικανικής κατασκευής συστοιχίες Patriot, τις οποίες η Ουκρανία χρησιμοποιεί για την αναχαίτιση εισερχόμενων πυραυλικών απειλών.

Το Κίεβο φοβάται ότι η Ρωσία ενδέχεται να εξαπολύσει επιθέσεις με συνολικά 1.000 πυραύλους, μη επανδρωμένα αεροσκάφη και βόμβες. Στόχοι θα μπορούσαν να είναι υποσταθμοί ηλεκτρικής ενέργειας, υδροηλεκτρικοί και θερμοηλεκτρικοί σταθμοί, αλλά και υποδομές των τριών πυρηνικών σταθμών της Ουκρανίας που εξακολουθούν να λειτουργούν.

Ο Ουκρανός πρόεδρος έχει προσδιορίσει σε 300 έως 360 τους αναχαιτιστικούς πυραύλους Patriot που χρειάζεται η χώρα του για να αντιμετωπίσει τις ρωσικές επιθέσεις κατά τη διάρκεια του χειμώνα.

Οι πιέσεις προς Αθήνα και Μαδρίτη και τα αποθέματα Patriot

Την ώρα που οι προσπάθειες για την εξασφάλιση πυραύλων για την Ουκρανία εντείνονται, αξιωματούχοι του ΝΑΤΟ και της ΕΕ ασκούν πιέσεις στην Ελλάδα και την Ισπανία να παραχωρήσουν στο Κίεβο πυραύλους Patriot PAC-2 που πλησιάζουν στο τέλος της προβλεπόμενης διάρκειας ζωής τους, σύμφωνα με την Telegraph.

Το ελληνικό απόθεμα εκτιμάται ότι περιλαμβάνει τουλάχιστον 200 πυραύλους PAC-2, με διάρκεια ζωής 23 ετών, οι οποίοι πλησιάζουν στη λήξη τους. Για την Ισπανία δεν υπάρχουν σαφή στοιχεία σχετικά με τον συνολικό αριθμό των διαθέσιμων πυραύλων. Ωστόσο, ο υπουργός Εξωτερικών της χώρας είχε ανακοινώσει τον περασμένο μήνα ότι η Μαδρίτη θα παραχωρήσει πέντε αναχαιτιστικούς πυραύλους στην Ουκρανία.

Κατά το δημοσίευμα, οι συμμετέχοντες στις σχετικές διαβουλεύσεις αποφεύγουν να κατονομάσουν δημοσίως τις δύο χώρες, καθώς εκτιμούν ότι μια τέτοια κίνηση θα μπορούσε να προκαλέσει αρνητικές αντιδράσεις από την πλευρά τους.

Το θέμα έθεσε τον περασμένο μήνα και η επικεφαλής της ευρωπαϊκής διπλωματίας, Κάγια Κάλας, σε συνομιλίες που πραγματοποιήθηκαν στην Ιρλανδία. Όπως δήλωσε: «Γνωρίζουμε ότι ορισμένες χώρες διαθέτουν αναχαιτιστικούς πυραύλους των οποίων η διάρκεια ζωής πρόκειται σύντομα να λήξει. Επομένως, θα ήταν πολύ καλό να παραχωρηθούν αυτοί οι πύραυλοι στην Ουκρανία».

Διπλωματική πηγή ανέφερε στην Telegraph ότι οι συνομιλίες με την Αθήνα και τη Μαδρίτη επικεντρώνονται στην εξεύρεση τρόπου που θα διευκολύνει τη λήψη σχετικής απόφασης. «Πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε να πάρετε αυτή την απόφαση;», είναι, σύμφωνα με την ίδια πηγή, το βασικό ερώτημα που τίθεται προς τις δύο κυβερνήσεις.

Η ίδια πηγή πρόσθεσε: «Θα ήταν λογικό να σταλούν στην Ουκρανία τουλάχιστον οι αναχαιτιστικοί πύραυλοι που πλησιάζουν στη λήξη της διάρκειας ζωής τους».

Η διάρκεια ζωής των πυραύλων και η παγκόσμια έλλειψη

Οι αναχαιτιστικοί πύραυλοι Patriot, όπως και άλλοι τύποι πυραύλων, διαθέτουν συγκεκριμένο χρονικό όριο επιχειρησιακής ισχύος, για το οποίο οι κατασκευαστές εγγυώνται την προβλεπόμενη λειτουργία τους. Η παρέλευση αυτού του ορίου, ωστόσο, δεν σημαίνει απαραίτητα ότι παύουν να είναι λειτουργικοί.

Τη διαδικασία που απαιτείται μετά τη λήξη της εγγυημένης διάρκειας ζωής περιέγραψε ο Φάμπιαν Χόφμαν, ειδικός σε πυραυλικά συστήματα στο Πανεπιστήμιο του Όσλο: «Ο κατασκευαστής εγγυάται ότι ο πύραυλος θα λειτουργεί όπως προβλέπεται για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Μόλις παρέλθει αυτό το διάστημα, οι πύραυλοι πρέπει να υποβληθούν εκ νέου σε διαδικασία πιστοποίησης. Κατά τη διαδικασία αυτή, αντικαθίστανται εξαρτήματα των οποίων η διάρκεια ζωής έχει λήξει, όπως οι μπαταρίες ή οι κινητήρες των πυραύλων, και πραγματοποιούνται έλεγχοι για να διαπιστωθεί εάν όλα τα υπόλοιπα λειτουργούν όπως προβλέπεται. Φυσικά, οι πύραυλοι μπορεί να συνεχίσουν να λειτουργούν και μετά τη λήξη της προβλεπόμενης διάρκειας ζωής τους. Απλώς, εάν παρουσιάσουν αστοχία, δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνος ο κατασκευαστής».

Την ίδια στιγμή, η δυνατότητα ενίσχυσης της Ουκρανίας περιορίζεται από τη διεθνή έλλειψη πυραύλων Patriot, η οποία έχει επιδεινωθεί λόγω του πολέμου στο Ιράν. Η Ουκρανία προμηθεύεται το 95% των πυραύλων Patriot που λαμβάνει μέσω προγράμματος υπό την αιγίδα του ΝΑΤΟ, στο οποίο ευρωπαϊκές χώρες χρηματοδοτούν απευθείας αγορές από τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Η ζήτηση έχει αυξηθεί σημαντικά, καθώς εκτιμάται ότι οι ΗΠΑ και οι σύμμαχοί τους εκτόξευσαν τουλάχιστον 800 αναχαιτιστικούς πυραύλους Patriot τις πρώτες ημέρες της σύγκρουσης με το Ιράν, η οποία ξέσπασε τον Φεβρουάριο. Την ίδια περίοδο, υψηλόβαθμοι Ουκρανοί αξιωματούχοι ανέφεραν ότι η χώρα τους είχε παραλάβει μόλις 600 πυραύλους του συγκεκριμένου τύπου σε διάστημα τεσσάρων ετών.

Παράλληλα, σύμφωνα με αξιωματούχους που επικαλούνται οι New York Times, τα αμερικανικά αποθέματα Patriot ενδέχεται να έχουν περιοριστεί σε λιγότερους από 1.700 πυραύλους. Η κατάσταση αυτή δημιουργεί αβεβαιότητα ως προς το κατά πόσο το Πεντάγωνο θα μπορέσει να αναπληρώσει τα αποθέματα που προορίζονται για την Ουκρανία, όσο οι ΗΠΑ συνεχίζουν τις πολεμικές επιχειρήσεις εναντίον του Ιράν.

Η Telegraph αναφέρει τέλος ότι έχει ζητήσει από τα υπουργεία Άμυνας της Ελλάδας και της Ισπανίας κάποιο σχόλιο σχετικά με το εν λόγω θέμα.

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