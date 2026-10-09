Η αντίδραση Ζελένσκι μετά τη συμφωνία Τραμπ-Πούτιν: «Η Ρωσία θα ανταποδώσει για το ντίζελ με περισσότερη τρομοκρατία»

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Την αντίθεσή του στη συμφωνία Τραμπ-Πούτιν για τη διοχέτευση ρωσικού ντίζελ στις διεθνείς αγορές εξέφρασε ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, προειδοποιώντας ότι η Μόσχα θα αξιοποιήσει την εξέλιξη για να εντείνει τις επιθέσεις της στην Ουκρανία. Ο Ουκρανός πρόεδρος υποστήριξε ότι η Ρωσία θα «ανταποδώσει για το ντίζελ με περισσότερη τρομοκρατία».

Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα X, ο Ζελένσκι υπογράμμισε την ανάγκη ενίσχυσης των κυρώσεων και της πίεσης προς τη Μόσχα για τον πόλεμο, επισημαίνοντας ότι η νέα συμφωνία δεν κινείται προς αυτή την κατεύθυνση. Όπως ανέφερε, η χαλάρωση των περιοριστικών μέτρων χωρίς σαφή και διαρκή συμφωνία αποκλιμάκωσης συνιστά ένδειξη προφανούς αδυναμίας.

Ο ίδιος προειδοποίησε για τις συνέπειες της συμφωνίας, υποστηρίζοντας ότι «εξυπηρετεί τα συμφέροντα της Ρωσίας, επιτρέποντάς της να σκοτώνει περισσότερους ανθρώπους, να παρατείνει τον πόλεμο, να δείχνει ακόμη λιγότερο σεβασμό προς την Αμερική και να προκαλεί ακόμη μεγαλύτερες απώλειες και ζημιές σε ολόκληρο τον κόσμο».

Οι επιθέσεις στην Ουκρανία και το μήνυμα προς την Ουάσιγκτον

Ως επιχείρημα υπέρ της διατήρησης της πίεσης προς τη Μόσχα, ο Ουκρανός πρόεδρος επικαλέστηκε τις πρόσφατες ρωσικές επιθέσεις, συνδέοντάς τες με την απόφαση της Ευρώπης να άρει κυρώσεις σε βάρος Ρώσων ολιγαρχών. «Πρόσφατα η Ευρώπη έλαβε την απόφαση να άρει τις κυρώσεις σε βάρος Ρώσων ολιγαρχιών, γεγονός που είχε ως αποτέλεσμα να ενταθούν οι ρωσικές επιθέσεις», ανέφερε.

Περιγράφοντας τα πλήγματα της τελευταίας εβδομάδας, ο Ζελένσκι είπε ότι η Ρωσία εξαπέλυσε «μια βάρβαρη πυραυλική επίθεση σε πολυκατοικία στο Πριλούκι, έπληξε με αεροπορικές βόμβες το Κραματόρσκ -ακόμη και συνηθισμένα αστικά λεωφορεία- και συνέχισε τις αδιάκοπες επιθέσεις στις ενεργειακές υποδομές του Κιέβου, καθώς και στις κρίσιμες υποδομές που εξασφαλίζουν την επιβίωση των κατοίκων στο Ντνίπρο, το Χάρκοβο, την Οδησσό και άλλες πόλεις της Ουκρανίας. Δεκάδες άνθρωποι έχουν σκοτωθεί και εκατοντάδες έχουν τραυματιστεί».

Peace never comes through weakness. Today, representatives of the U.S. Congress were in Kyiv – a bipartisan delegation – and I am grateful to them for visiting Ukraine at such a difficult time. They asked: what is needed to end the war? The answer must be strong. There must be… October 9, 2026

Ο Ουκρανός πρόεδρος εκτίμησε ακόμη ότι η Ρωσία βρίσκεται σε ασθενέστερη θέση στο πεδίο της μάχης από οποιαδήποτε άλλη στιγμή του πολέμου. Κατά την άποψή του, ο Βλαντιμίρ Πούτιν επιδιώκει μέσω παρασκηνιακών συνεννοήσεων «να εξασφαλίσει κάποια ανακούφιση από την πίεση που δέχεται η Ρωσία και να κερδίσει περισσότερο χρόνο και περισσότερες ευκαιρίες για να συνεχίσει τον πόλεμο».

Κλείνοντας, ο Ουκρανός πρόεδρος εξέφρασε την προσδοκία του Κιέβου για τη συνέχιση της αμερικανικής υποστήριξης, τονίζοντας ότι υπολογίζει «στη δίκαιη στήριξη της Αμερικής για την υπεράσπιση της ζωής και των ανθρώπων στην Ουκρανία, καθώς και στο να διεξαγάγουν οι Ηνωμένες Πολιτείες μια αποφασιστική και όχι “ανίσχυρη” συνομιλία με τη Ρωσία».

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