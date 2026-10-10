Σεισμός 7,7 Ρίχτερ στον Παναμά: Έλληνας κάτοικος περιγράφει τις στιγμές τρόμου – «Η γη κουνιέται ακόμα» (Video)

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Τις στιγμές αγωνίας που έζησε κατά τη διάρκεια του ισχυρού σεισμού στον Παναμά περιέγραψε ο Δημήτρης Κοσμάς, Έλληνας που ζει και εργάζεται στην πρωτεύουσα της χώρας. Ο σεισμός, μεγέθους 7,7 Ρίχτερ, προκάλεσε συναγερμό στην Κεντρική Αμερική, με τον ίδιο να δηλώνει πως δεν είχε βιώσει ποτέ ξανά αντίστοιχο φαινόμενο.

«Είμαστε όλοι καλά, είμαι 41 ετών και πρώτη φορά είδα αυτό που είδα σήμερα. Την ώρα που όλοι ήταν δουλειά κατά τη μια τοπική ώρα αρχίζει ο σεισμός. Εγώ ήμουν στον έκτο όροφο ενός κτιρίου στο γραφείο μου. Όλοι πήγαμε από τις σκάλες να κατέβουμε. Όλος ο κόσμος ήρεμα βγήκε από τις πολυκατοικίες», δήλωσε αρχικά στο MEGA.

BREAKING: Powerful 8.0 magnitude earthquake shakes Panama, setting off panic in capital. Latest videos. pic.twitter.com/NGZw6gvhZy — Roberto Gil (@RbtGil) October 9, 2026

Ο ίδιος ανέφερε ότι το επίκεντρο του σεισμού εντοπίστηκε σε απόσταση περίπου τριών ωρών από την πρωτεύουσα, σε μια μικρή πόλη με την ονομασία Ερέρα, στο κέντρο του Παναμά. Παρότι η απόσταση ήταν μεγάλη, η σεισμική δόνηση έγινε ιδιαίτερα αισθητή και στην πρωτεύουσα.

#Terremoto

Internacionales 🇵🇦, Otro video muestra como se sintió el terremoto de 7.7 en Panamá.



Este terremoto ocurrió un día antes de que se cumplan dos meses del terremoto de magnitud 7,4 que devastó el centro-oeste de Colombia. pic.twitter.com/dhvlOqrR32 October 9, 2026

🚨🇵🇦 BREAKING: POOL WATER SPILLS ONTO STREET AS STRONG EARTHQUAKE SHAKES PANAMA



Dramatic footage appears to show water cascading from a building’s rooftop pool onto the street during reports of a magnitude 7.7 earthquake in Panama. pic.twitter.com/pPemqsi4Qy — Anonymous TV 🇺🇦 (@YourAnonTV) October 9, 2026

«Το νιώσαμε πολύ δυνατά κι εδώ, αλλά υπάρχουν μεγάλες ζημιές λένε εκεί που έγινε ο σεισμός. Η πόλη λέγεται Ερέρα, στον χάρτη είναι στο κέντρο του Παναμά», σημείωσε ο κ. Κοσμάς.

Ακόμη, ανέφερε ότι μέχρι τη στιγμή της επικοινωνίας δεν υπήρχαν πληροφορίες για θύματα, ενώ οι μετασεισμοί εξακολουθούσαν να γίνονται αισθητοί. Όπως πρόσθεσε, είχαν αναφερθεί σοβαρές ζημιές σε ξενοδοχεία.

«Δεν γνωρίζουμε για νεκρούς, ακόμα έχει μετασεισμούς, η γη κουνιέται ακόμα. Δεν ξέρουμε τι έχει γίνει, αλλά γνωρίζω ότι κάποια ξενοδοχεία έχουν πάθει μεγάλη ζημιά, όμως δεν έχουμε ακούσει κάτι για νεκρούς», δήλωσε.

Αναφερόμενος στις πρώτες του κινήσεις μετά την έναρξη της δόνησης, εξήγησε ότι προέτρεψε αμέσως τους συναδέλφους του να εγκαταλείψουν το κτίριο με ψυχραιμία. Παρότι δόθηκε άδεια επιστροφής στα κτίρια, ο ίδιος επέλεξε να παραμείνει εκτός, προκειμένου να συναντήσει την οικογένειά του και να ενημερωθεί για τις οδηγίες των Αρχών σχετικά με την παραμονή στα σπίτια κατά τη διάρκεια της νύχτας.

WATCH: A powerful earthquake with a preliminary magnitude of 8.0 struck Panama, causing panic and prompting a precautionary evacuation of the San Miguelito Metro station. Authorities are assessing the damage. pic.twitter.com/TsmkfXAqF0 October 9, 2026

«Μας έδωσαν την άδεια να επιστρέψουμε στα κτίρια, αλλά είμαι στον δρόμο για να συναντήσω την οικογένειά μου. Περιμένουμε τι θα μας πουν οι Αρχές για το αν μπορούμε ή όχι να μείνουμε στα σπίτια μας απόψε», τόνισε.

Προειδοποιήσεις για τσουνάμι μετά τη σεισμική δόνηση

Η αρχική εκτίμηση του Αμερικανικού Γεωλογικού Ινστιτούτου (USGS) ανέβαζε το μέγεθος του σεισμού στα 8 Ρίχτερ, ωστόσο νεότερη αναθεώρηση το προσδιόρισε στα 7,7 Ρίχτερ. Αντίθετα, το κινεζικό πρακτορείο ειδήσεων Xinhua μετέδωσε ότι η δόνηση ήταν μεγέθους 8 Ρίχτερ. Το εστιακό βάθος υπολογίστηκε στα 10 χιλιόμετρα.

Μετά τον σεισμό, το Κέντρο Προειδοποίησης Τσουνάμι των ΗΠΑ εξέδωσε προειδοποίηση για πιθανά «επικίνδυνα» παλιρροϊκά κύματα. Η ανακοίνωση αφορούσε τις ακτές σχεδόν όλων των χωρών της Κεντρικής Αμερικής που βρέχονται από τον Ειρηνικό, καθώς και τις παράκτιες περιοχές της Κολομβίας, του Ισημερινού και του Περού, με τα κύματα να αναμένονται μέσα στις επόμενες τρεις ώρες. Η προειδοποίηση του αμερικανικού κέντρου για πιθανό τσουνάμι επεκτάθηκε και στη Χαβάη.

Αντίστοιχη προειδοποίηση για τσουνάμι εξέδωσε και η Υδρογραφική και Ωκεανογραφική Υπηρεσία του Πολεμικού Ναυτικού της Χιλής.

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