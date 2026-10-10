Ο ΠΟΥ ανακοίνωσε ότι η Ρωσία επιβεβαιώνει τον θάνατο εργαζόμενης σε ερευνητικό ινστιτούτο για την πανώλη

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Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (ΠΟΥ) ανακοίνωσε σήμερα ότι η ρωσική κρατική υγειονομική ρυθμιστική Αρχή επιβεβαίωσε τον θάνατο εργαζόμενης σε εργαστήριο ερευνητικού ινστιτούτου για την πανώλη στη Σιβηρία.
Η ίδια πληροφόρησε τον διεθνή οργανισμό ότι δεν έχει καταγραφεί κανένα κρούσμα πανώλης.
Εργαζόμενη σε εργαστήριο ερευνητικού ινστιτούτου για την πανώλη στη Σιβηρία ασθένησε και πέθανε στις 2 Οκτωβρίου, υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες.
Το περιστατικό οδήγησε τις ρωσικές αρχές στην επιβολή καραντίνας σε περίπου 200 άτομα, προκαλώντας ανησυχία για τη δημόσια υγεία στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
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