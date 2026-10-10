search
ΣΑΒΒΑΤΟ 10.10.2026 22:31
search
MENU CLOSE
ΚΟΣΜΟΣ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

10.10.2026 20:31

Ο ΠΟΥ ανακοίνωσε ότι η Ρωσία επιβεβαιώνει τον θάνατο εργαζόμενης σε ερευνητικό ινστιτούτο για την πανώλη

10.10.2026 20:31
WHO

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Add topontiki.gr on Google

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (ΠΟΥ) ανακοίνωσε σήμερα ότι η ρωσική κρατική υγειονομική ρυθμιστική Αρχή επιβεβαίωσε τον θάνατο εργαζόμενης σε εργαστήριο ερευνητικού ινστιτούτου για την πανώλη στη Σιβηρία.

Η ίδια πληροφόρησε τον διεθνή οργανισμό ότι δεν έχει καταγραφεί κανένα κρούσμα πανώλης.

Εργαζόμενη σε εργαστήριο ερευνητικού ινστιτούτου για την πανώλη στη Σιβηρία ασθένησε και πέθανε στις 2 Οκτωβρίου, υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες.

Το περιστατικό οδήγησε τις ρωσικές αρχές στην επιβολή καραντίνας σε περίπου 200 άτομα, προκαλώντας ανησυχία για τη δημόσια υγεία στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Διαβάστε επίσης:

Δήλωση «βόμβα» Τραμπ για Ζελένσκι: Ήρθε η ώρα η Ουκρανία να αποκτήσει νέο πρόεδρο

Σκηνές απόλυτης ανοησίας σε ζωολογικό πάρκο στη Βρετανία: Τίγρης επιτέθηκε σε άνδρα που… εισέβαλε στον περιφραγμένο χώρο της (Video)

Σαουδική Αραβία: Δεκάδες οι τραυματίες μετά την επίθεση στο αεροδρόμιο του Ριάντ από πύραυλο των Χούθι

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
anthropic ai police
ΚΟΣΜΟΣ

Anthropic: «Μοντέλο Τεχνητής Νοημοσύνης, υπέβαλε ψευδή πληροφορία στην αστυνομία για ανθρωποκτονία»

karvelas-new
ΕΛΛΑΔΑ

Επεισόδιο με ελεγκτές της ΑΑΔΕ στο σπίτι του Καρβέλα – Πήγαν για φορολογικές εκκρεμότητες 850.000 ευρώ (Video)

didilosi bretania (1)
ΚΟΣΜΟΣ

Διαδηλώσεις για τη γενοκτονία στη Γάζα: Ως και 250.000 διαδηλωτές στο Λονδίνο – Πορείες σε Βερολίνο και Δουβλίνο

polonia epithesi
ΚΟΣΜΟΣ

Πολωνία: 21χρονος φοιτητής μαχαίρωσε δύο ανήλικες και μία 24χρονη σε κολέγιο – Η 3η επίθεση μέσα σε λίγες μέρες

Filathlos PAO
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Η εντυπωσιακή φίλαθλος που τράβηξε τα βλέμματα στο Προμηθέας – Παναθηναϊκός (Video)

Δείτε όλες τις ειδήσεις
foitites-78234
ΕΛΛΑΔΑ

«Κατασκηνώνουμε στο Σύνταγμα, ήρθε η ώρα να μας ακούσουν» - Ακρίβεια, ενοίκια και κόστος σπουδών βγάζουν και τους Έλληνες φοιτητές στον δρόμο

media-mouse-entos
MEDIA

Οι «Ράδιο αρβύλα»,ο Λαζόπουλος και η σάτιρα, η Σκορδά, ο Παπαβασιλείου και το τελευταίο ΔΣ, ο Σάββας από το «Σόι σου» πάει στον «Αστυνομο Ρεξ» και το «Παιδί» που χάρισε βραβείο στην ΕΡΤ

mazonakis
ΕΛΛΑΔΑ

Βενζοδιαζεπίνες εντοπίστηκαν στον οργανισμό του Γιώργου Μαζωνάκη από τις τοξικολογικές: Τι είναι, πώς δρουν και τι εξετάζουν οι ειδικοί

dimografiko
ΕΛΛΑΔΑ

Δημογραφική κατάρρευση το πρώτο οκτάμηνο του 2026: Μόλις 43.339 γεννήσεις, αποκαλυπτικοί πίνακες

germanou_visi_karvelas
LIFESTYLE

Ναταλία Γερμανού: «Μπορεί να υπάρξει επόμενη μέρα για την Άννα χωρίς τον Νίκο» (Videos)

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΣΑΒΒΑΤΟ 10.10.2026 22:27
anthropic ai police
ΚΟΣΜΟΣ

Anthropic: «Μοντέλο Τεχνητής Νοημοσύνης, υπέβαλε ψευδή πληροφορία στην αστυνομία για ανθρωποκτονία»

karvelas-new
ΕΛΛΑΔΑ

Επεισόδιο με ελεγκτές της ΑΑΔΕ στο σπίτι του Καρβέλα – Πήγαν για φορολογικές εκκρεμότητες 850.000 ευρώ (Video)

didilosi bretania (1)
ΚΟΣΜΟΣ

Διαδηλώσεις για τη γενοκτονία στη Γάζα: Ως και 250.000 διαδηλωτές στο Λονδίνο – Πορείες σε Βερολίνο και Δουβλίνο

1 / 3