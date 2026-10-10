Δήλωση «βόμβα» Τραμπ για Ζελένσκι: Ήρθε η ώρα η Ουκρανία να αποκτήσει νέο πρόεδρο

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Μετά τη συμφωνία του Ντόναλντ Τραμπ με τον Βλάντιμιρ Πούτιν για άρση των κυρώσεων για το ρωσικό ντίζελ, η δήλωση «βόμβα» από τον Αμερικανό Πρόεδρο σε δημοσιογράφους, δεν έπεσε ως κεραυνός εν αιθρία…
Είπε μεταξύ άλλων ότι εκτιμά πώς είναι ώρα η Ουκρανία να αποκτήσει νέο πρόεδρο:
«Προτείνω να βρουν νέο ηγέτη που μπορεί να κάνει μια συμφωνία είπε μεταξύ άλλων.
Ο πόλεμος αυτός άρχισε λόγω ανικανότητας. Πάνω από 2 εκατομμύρια άνθρωποι έχουν σκοτωθεί».
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