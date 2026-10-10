«Καπνούς» βγάζει η Ευρωπαϊκή Ένωση με τον Τραμπ και την συμφωνία του για το ρωσικό ντίζελ, χωρίς όμως να τον κατονομάζει

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Σε αντίθετη κατεύθυνση από το αμερικανικό άνοιγμα στο ρωσικό ντίζελ τοποθετείται η Κομισιόν, ξεκαθαρίζοντας ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα συνεχίσει αποφασιστικά την απεξάρτηση από τα ρωσικά ορυκτά καύσιμα.

«Η Ευρώπη γνωρίζει πολύ καλά το κρυφό κόστος που συνδέεται με την υπερβολική εξάρτηση από τους ρωσικούς υδρογονάνθρακες. Και δεν επιθυμεί να τροφοδοτεί τον πόλεμο της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας», δήλωσε εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Χωρίς να κατονομάζει τον Αμερικανό πρόεδρο, η δήλωση αναδεικνύει τη διαφορετική κατεύθυνση της Επιτροπής έναντι της Ουάσιγκτον: η ΕΕ μειώνει την εξάρτησή της από τα ρωσικά καύσιμα και, όπως τονίζει ο εκπρόσωπος, «θα συνεχίσει αποφασιστικά να το κάνει».

Παράλληλα, η Κομισιόν επαναλαμβάνει ότι είναι αναγκαία μια κατάπαυση του πυρός που θα προστατεύει τον παγκόσμιο εφοδιασμό τροφίμων και τις ενεργειακές υποδομές στην Ουκρανία και τη Ρωσία.

Η τοποθέτηση εκφράζει τη θέση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ενώ δεν υπάρχουν ακόμη διαθέσιμες πολιτικές αντιδράσεις από τα κράτη μέλη.

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