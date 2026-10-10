Βραζιλία: «Θρίλερ» με ομηρία δεκατριών παιδιών σε νηπιαγωγείο – Νεκρός ο δράστης (Video)

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Τον απόλυτο τρόμο βίωσαν 13 νήπια στη Βραζιλία, καθώς και οι συγγενείς τους, όταν ένας άνδρας μπήκε στο δημοτικό νηπιαγωγείο όπου βρίσκονταν, στην πόλη Κουριτσίμπα στα νότια της χώρας, και τα κράτησε ομήρους.

Τα παιδιά, ηλικίας 4 – 5 ετών, παρέμειναν για ώρες μαζί με τον δράστη, ο οποίος απειλούσε ότι θα βάλει φωτιά στο κτίριο, όπως ανακοίνωσαν οι αρχές.

«Καταφέραμε να εξουδετερώσουμε το πρόσωπο αυτό και να σώσουμε τα 13 παιδιά, τα οποία παραδόθηκαν στις υπηρεσίες πρώτων βοηθειών για να τους προσφερθούν φροντίδες», συνόψισε κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου ο επικεφαλής των ειδικών δυνάμεων στην πολιτεία Παρανά, Αλεσάντρ Λόπες Τζίας.

Τουλάχιστον ένα από τα παιδιά τραυματίστηκε από τον δράστη, ανέφερε ο επικεφαλής των ειδικών δυνάμεων

Σύμφωνα με τον συνταγματάρχη Τζίας, ο άνδρας έφθασε στο νηπιαγωγείο με ποδήλατο, πήδηξε τον φράχτη δημοτικού νηπιαγωγείου και κλείστηκε μαζί με παιδιά σε αίθουσα. Τουλάχιστον ένα από τα παιδιά τραυματίστηκε από τον άνδρα, πρόσθεσε.

BOPE/PMPR durante resgate de 13 crianças reféns e neutralização de terrorista em escola de Curitiba. O terrorista amarrou as crianças com cordas e ameaçava incendiá-las com um coquetel molotov, ele também estava armado com uma faca e um simulacro de uma pistola. pic.twitter.com/3RvEetZWvE October 10, 2026

Ο ίδιος συνέχισε λέγοντας ότι ο δράστης περιέχυσε εύφλεκτο υγρό στην αίθουσα και έβγαλε αναπτήρα που συνέχισε να κρατάει στο χέρι. Είχε επίσης μαζί του μαχαίρι.

Οι αρχικές πληροφορίες έκαναν λόγο για ένοπλο, ότι έχει μαζί του πυροβόλο όπλο, αργότερα όμως αποκαλύφθηκε ότι ήταν αναληθείς.

🔴#AHORAl Momentos de tensión se vivieron en Curitiba, #Brasil, luego de que un hombre armado con un cuchillo ingresara a un jardín de niños y mantuviera a 13 menores como rehenes durante aproximadamente tres horas.



La policía logró rescatar a todos los niños, mientras que el… pic.twitter.com/iuXSgYR2VA October 9, 2026

«Καθ’ όλη τη διάρκεια της διαπραγμάτευσης, παρέμεινε με τα παιδιά συγκεντρωμένα γύρω του και με το ένα στα γόνατά του», περιέγραψε ο αξιωματικός της χωροφυλακής.

Οι διαπραγματεύσεις διήρκεσαν «περίπου δυόμισι, τρεις ώρες», κατά τη διάρκεια των οποίων τα παιδιά προοδευτικά άρχισαν να είναι ανήσυχα, κι ο άνδρας τα χτύπησε, πρόσθεσε.

«Όταν διαπιστώσαμε ότι τα παιδιά ήταν ολοένα περισσότερο στρεσαρισμένα κι ότι ο δράστης είχε αρχίσει να τα κακοποιεί σωματικά, επιλέξαμε τακτική επέμβαση για να αποφευχθούν τα χειρότερα», ανέφερε ο συνταγματάρχης Λόπες Τζίας.

Οπτικό υλικό που μεταδόθηκε από βραζιλιάνικα τηλεοπτικά δίκτυα εικονίζει εκπαιδευτικούς και μέλη της διεύθυνσης να βγάζουν έξω από το κτίριο τα υπόλοιπα παιδιά που βρίσκονταν στη σχολική δομή.

Βραζιλία: Με ιστορικό σχιζοφρένειας ο δράστης

Μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν ότι κατά την επέμβαση ακούστηκαν πυροβολισμοί και ισχυρές εκπυρσοκροτήσεις, παρόμοιες με χειροβομβίδων κρότου-λάμψης. Μετά τον θάνατο του δράστη, η αστυνομία δημοσιοποίησε τα στοιχεία του, και όπως αποκαλύφθηκε είχε ιστορικό σχιζοφρένειας.

Δεν είναι σαφές σε αυτό το στάδιο των ερευνών ποια ήταν τα κίνητρά του ή αν είχε οποιαδήποτε σχέση με το νηπιαγωγείο.

«Τα 13 παιδιά είναι ζωντανά και ασφαλή. Έπειτα από στιγμές μεγάλης έντασης και αγωνίας, αυτή είναι η είδηση που περιμέναμε όλοι», ανέφερε με εμφανή ικανοποίηση ο δήμαρχος στην Κουριτσίμπα, ο Εντουάρντου Πιμεντέλ, μέσω Instagram.

Η Βραζιλία έχει καταγράψει τα τελευταία χρόνια αρκετές επιθέσεις σε εκπαιδευτικά ιδρύματα. Τον Απρίλιο του 2023, άνδρας σκότωσε με τσεκούρι τέσσερα παιδιά σε βρεφονηπιακό σταθμό στην Μπλουμενάου, επίσης στο νότιο τμήμα της χώρας.

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