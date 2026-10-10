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10.10.2026 15:29

Κίνα: Ανακαλύφθηκε απολίθωμα θηλαστικόμορφου της Ιουρασικής που θυμίζει κάστορα

10.10.2026 15:29
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Ένα νέο είδος προϊστορικού θηλαστικόμορφου ζώου, το οποίο ζούσε πριν από περίπου 160 εκατομμύρια χρόνια και ήταν προσαρμοσμένο σε ημιυδρόβιο περιβάλλον, ανακάλυψε διεθνής ερευνητική ομάδα στη βόρεια Κίνα.

Το απολίθωμα εντοπίστηκε σε πετρώματα της Ιουρασικής περιόδου στην περιοχή Νινγκτσένγκ, στην Αυτόνομη Περιοχή της Εσωτερικής Μογγολίας. Το νέο είδος ονομάστηκε Megacauda sungei, που σημαίνει «θηρίο με γιγάντια ουρά».

Σύμφωνα με τον Λι Γιικούν, αναπληρωτή καθηγητή στο Πανεπιστήμιο Σενγιάνγκ Νορμάλ της Κίνας, το ζώο είχε μήκος περίπου 52 εκατοστά και βάρος περίπου δύο κιλά, αποτελώντας το μεγαλύτερο γνωστό μέλος της ομάδας των δοκοδοντίων θηλαστικόμορφων.

Το απολίθωμα διατηρεί σε εξαιρετική κατάσταση σημαντικά τμήματα της λεκάνης, των πίσω άκρων και των σπονδύλων της ουράς. Τα ανατομικά αυτά χαρακτηριστικά υποδηλώνουν ότι το ζώο ήταν προσαρμοσμένο στην κολύμβηση.

Παράλληλα, τα έντονα ανεπτυγμένα άνω δόντια του και οι γομφίοι με σχήμα βεντάλιας υποδεικνύουν ότι τρεφόταν με μικρά θηράματα. Οι ερευνητές εκτιμούν ότι ο τρόπος ζωής του έμοιαζε σε ορισμένα σημεία με εκείνον του σύγχρονου πλατύποδα, ο οποίος ζει τόσο στο νερό όσο και στην ξηρά.

Τι αποκαλύπτουν τα οστά του λαιμού

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν τα οστά του λαιμού και το υοειδές οστό που διατηρούνται στο απολίθωμα και εμφανίζουν ομοιότητες με αντίστοιχες δομές των σύγχρονων θηλαστικών.

Με βάση αυτά τα ευρήματα, οι επιστήμονες εκτιμούν ότι βασικές λειτουργίες, όπως η κατάποση, η πόση και ο θηλασμός, είχαν ήδη αναπτυχθεί στους κοινούς προγόνους των δοκοδοντίων και άλλων θηλαστικών, πολύ πριν από την εμφάνιση των σύγχρονων θηλαστικών.

Η ανακάλυψη προσφέρει νέα στοιχεία για την εξέλιξη των πρώιμων θηλαστικών και τον τρόπο με τον οποίο ορισμένες αρχαίες μορφές ζωής προσαρμόστηκαν σε διαφορετικά περιβάλλοντα.

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