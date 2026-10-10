Ισχυρός σεισμός 7,7 Ρίχτερ στον Παναμά: 27 τραυματίες, ζημιές σε κτίρια και δρόμους – Αδύνατη η πρόσβαση από ξηράς στην πόλη Τονόσι (Videos/Photos)

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Είκοσι επτά τραυματίες και εκτεταμένες ζημιές σε κτίρια και οδικές υποδομές άφησε πίσω του, σύμφωνα με τον πρώτο απολογισμό, ο ισχυρός σεισμός των 7,7 Ρίχτερ που έπληξε τον Παναμά.

Μέχρι στιγμής δεν έχουν αναφερθεί θάνατοι, ενώ καθησυχαστικά είναι και τα μηνύματα για την κατάσταση των Ελλήνων που βρίσκονται στη χώρα.

Όπως είπε στο ΕΡΤnews, ο πρέσβης της Ελλάδας στον Παναμά, Ευθύμης Ευθυμιάδη, όλοι είναι καλά στην υγεία τους και υπάρχει συνεχής επικοινωνία μαζί τους.

Οι Έλληνες που διαμένουν επισήμως στον Παναμά υπολογίζονται μεταξύ 1.500 και 2.000, ενώ η ευρύτερη ελληνική κοινότητα εκτιμάται ότι είναι σημαντικά μεγαλύτερη.

Οδηγίες του Προξενικού Γραφείου της Ελλάδος

Μετά τον ισχυρό σεισμό που σημειώθηκε στον Παναμά στις 9 Οκτωβρίου 2026, το Προξενικό Γραφείο της Πρεσβείας της Ελλάδος εξέδωσε ανακοίνωση προς τους Έλληνες πολίτες που βρίσκονται στην περιοχή.

Με αυτή καλεί τους σε ψυχραιμία και εγρήγορση λόγω της πιθανότητας μετασεισμών ενώ επισημαίνει πως είναι σημαντικό να ακολουθούνται πιστά οι οδηγίες των αρμόδιων παναμαϊκών αρχών.

Για την ασφάλειά τους, οι Έλληνες του Παναμά καλούνται να ενημερώνονται συνεχώς από τις επίσημες ανακοινώσεις των αρχών και της Υπηρεσίας Πολιτικής Προστασίας (SINAPROC), καθώς και να αποφεύγουν κτήρια, εγκαταστάσεις που έχουν υποστεί ζημιές ή περιοχές όπου έχουν εκδοθεί σχετικές προειδοποιήσεις. Παράλληλα, συνιστάται η τήρηση των μέτρων ασφαλείας και των οδηγιών εκκένωσης, ο έλεγχος της ασφάλειας των οικείων προσώπων και η διατήρηση διαθέσιμων μέσων επικοινωνίας.

Σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης, οι πολίτες παρακαλούνται να επικοινωνούν με τις αρμόδιες τοπικές υπηρεσίες, καθώς και με το Προξενικό Γραφείο της Ελλάδος στο τηλέφωνο έκτακτης ανάγκης +507 6871 4285. Το Προξενικό Γραφείο παρακολουθεί τις εξελίξεις και συνιστά συνεχή ενημέρωση από επίσημες πηγές.

Καταστροφές σε κτήρια και δρόμους – Στους 27 οι τραυματίες

Η σεισμική δόνηση έγινε αισθητή σε μεγάλο μέρος της χώρας, προκαλώντας αναστάτωση στους κατοίκους και οδηγώντας πολλούς στην εκκένωση κτιρίων. Σύμφωνα με το Εθνικό Σύστημα Πολιτικής Προστασίας του Παναμά, οι τραυματίες ανέρχονται σε 27, με τα περιστατικά να χαρακτηρίζονται ελαφρά.

Ο πρόεδρος της χώρας, Χοσέ Ραούλ Μουλίνο, έκανε λόγο για σοβαρή καταστροφή, επισημαίνοντας ότι σε ορισμένα σημεία οι δρόμοι έχουν καταρρεύσει ολοκληρωτικά. Οι επαρχίες Ερέρα και Κοκλέ, καθώς και η επαρχία Λος Σάντος, συγκαταλέγονται στις περιοχές που έχουν πληγεί περισσότερο.

⭕ #Panama has been jolted with over 80 aftershocks; including one M6.6 after its M7.7 #earthquake.



No deaths have been reported so far contrasting sharply with Venezuela’s June twin M7.2/7.5 quakes in denser coastal areas, which killed over 6,500 with tens of thousands still… https://t.co/3NO5qZPoVG pic.twitter.com/RtTXYbrwdR — Shafek Koreshe (@shafeKoreshe) October 10, 2026

Ιδιαίτερα δύσκολη είναι η κατάσταση στην πόλη Τονόσι, στην επαρχία Λος Σάντος, η οποία, σύμφωνα με τον υπουργό Υγείας, Φερνάντο Μπόιντ, έχει αποκλειστεί οδικώς. Οι Αρχές εξετάζουν τη δυνατότητα πρόσβασης στην περιοχή από αέρος, καθώς οι ζημιές στο οδικό δίκτυο καθιστούν αδύνατη τη μετάβαση από ξηράς.

Εκκενώσεις κτιρίων και προσωρινή διακοπή λειτουργίας του αεροδρομίου

Στην πρωτεύουσα, Πόλη του Παναμά, που βρίσκεται περίπου 200 χιλιόμετρα από το επίκεντρο, επικράτησε πανικός, με πολίτες να εγκαταλείπουν ψηλά κτήρια και ουρανοξύστες.

Κάτοικοι περιέγραψαν έντονη και παρατεταμένη δόνηση, ενώ βίντεο που κυκλοφόρησαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης κατέγραψαν νερά να υπερχειλίζουν από πισίνα σε ταράτσα πολυώροφου κτηρίου και γέφυρα πάνω από τη Διώρυγα του Παναμά να ταλαντώνεται έντονα, χωρίς να καταρρέει.

A magnitude 8.0 earthquake hit Panama late on Friday at a depth of 10 kilometers, followed by an M6.0 and many aftershocks causing damages to buildings. pic.twitter.com/6hEq00DYjd — Massimo (@Rainmaker1973) October 10, 2026

Το διεθνές αεροδρόμιο της Πόλης του Παναμά έκλεισε προσωρινά, ενώ αρκετές πτήσεις εκτράπηκαν σε άλλα αεροδρόμια για προληπτικούς λόγους, σύμφωνα με την Αρχή Πολιτικής Αεροπορίας. Αντίθετα, η Αρχή της Διώρυγας του Παναμά ανακοίνωσε ότι η ναυσιπλοΐα συνεχίζεται κανονικά, χωρίς να έχουν επηρεαστεί οι διελεύσεις πλοίων μεταξύ Ειρηνικού και Ατλαντικού Ωκεανού.

Παράλληλα, οι Αρχές ανακοίνωσαν την αναστολή των μαθημάτων στα σχολεία σε ολόκληρη τη χώρα, ενώ ο πρόεδρος Μουλίνο μετέβη στην πόλη Πενόνομε, στην επαρχία Κοκλέ, για τον συντονισμό της διαχείρισης της κρίσης.

Στα 10 χιλιόμετρα το εστιακό βάθος – Περισσότεροι από 80 μετασεισμοί

Σύμφωνα με το Αμερικανικό Γεωλογικό Ινστιτούτο (USGS), ο σεισμός σημειώθηκε στις 12:56 το μεσημέρι, τοπική ώρα, με επίκεντρο σε απόσταση περίπου 10 χιλιομέτρων από τον οικισμό Πιταλόσα Αρίμπα, στην επαρχία Ερέρα. Το μέγεθος της δόνησης είχε αρχικά εκτιμηθεί στους 8,0 βαθμούς, προτού αναθεωρηθεί στους 7,7 Ρίχτερ.

Μετά τον κύριο σεισμό, καταγράφηκαν περισσότεροι από 80 μετασεισμοί, σύμφωνα με το τοπικό γεωεπιστημονικό ινστιτούτο, εκ των οποίων ένας είχε μέγεθος άνω των 6 Ρίχτερ. Προειδοποίηση για τσουνάμι εκδόθηκε για τον ανατολικό Ειρηνικό Ωκεανό, ωστόσο στη συνέχεια ήρθη.

Ο πρόεδρος του Παναμά απηύθυνε έκκληση στους πολίτες να διατηρήσουν την ψυχραιμία τους, τονίζοντας ότι η κατάσταση δεν πρέπει να αποτελέσει αφορμή για πρόκληση πανικού και αναστάτωσης. Την ίδια ώρα, οι αρμόδιες υπηρεσίες συνεχίζουν την καταγραφή των ζημιών και τον συντονισμό των επιχειρήσεων αντιμετώπισης των συνεπειών του σεισμού.

«Ο Παναμάς δεν είναι μόνος»

Ήδη από το απόγευμα της Παρασκευής, μηνύματα συμπαράστασης και προσφορές βοήθειας κατέφθασαν από ολόκληρη την περιοχή.

Ο Μουλίνο ευχαρίστησε τους ηγέτες άλλων χωρών της Λατινικής Αμερικής για τη στήριξή τους, αναφέροντας ότι είχε συνομιλήσει, μεταξύ άλλων, με τους προέδρους της Χιλής, της Ουρουγουάης και της Γουατεμάλας.

Ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, δήλωσε ότι παρακολουθούσε στενά την κατάσταση στον Παναμά και ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες «κινητοποιούν ταχύτατα πόρους και προσωπικό για να παράσχουν βοήθεια», κατόπιν αιτήματος της παναμαϊκής κυβέρνησης.

«Οι Ηνωμένες Πολιτείες στέκονται στο πλευρό του λαού του Παναμά», έγραψε ο Ρούμπιο στην πλατφόρμα Χ.

Από την πλευρά του, ο πρόεδρος της Κολομβίας, Αμπελάρδο δε λα Εσπριέγια, η χώρα του οποίου επλήγη πρόσφατα από σεισμούς, εξέφρασε τη συμπαράστασή του στον παναμαϊκό λαό και την κυβέρνησή του σε αυτές τις δύσκολες στιγμές.

Η ασκούσα καθήκοντα προέδρου της Βενεζουέλας, Ντέλσι Ροντρίγκες, η πρόεδρος της Κόστα Ρίκα, Λάουρα Φερνάντες Ντελγάδο, ο πρόεδρος του Ισημερινού, Ντανιέλ Νομπόα, καθώς και η κυβέρνηση του Περού προσέφεραν επίσης βοήθεια.

«Ο Παναμάς δεν είναι μόνος! Μπορείτε να υπολογίζετε στην υποστήριξη της Κολομβίας και στην πλήρη ετοιμότητά μας να προσφέρουμε όποια βοήθεια χρειαστεί», έγραψε ο δε λα Εσπριέγια στο Χ.

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