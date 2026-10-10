Γερμανικά ΜΜΕ: Πιο επικίνδυνο το γαλλικό χρέος από την ελληνική κρίση

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Στους κινδύνους που ενδέχεται να δημιουργήσει για την Ευρωζώνη το δημόσιο χρέος της Γαλλίας αναφέρεται το ntv, επικαλούμενο ανάλυση του Γιόργκ Κρέμερ της Commerzbank.

«Το γαλλικό δημόσιο χρέος ενέχει μεγαλύτερους κινδύνους από εκείνους που ενείχε το αντίστοιχο της Ελλάδας κατά τη διάρκεια της κρίσης δημοσίου χρέους στην Ευρωζώνη». Εφόσον «ακόμα και μια μικρή χώρα όπως η Ελλάδα έφερε τότε τη νομισματική ένωση κοντά στην κατάρρευση, οι συστημικοί κίνδυνοι μιας γαλλικής κρίσης χρέους θα ήταν ακόμη μεγαλύτεροι». Παράλληλα, η ανάλυση του Κρέμερ εκτιμά πως «η προθυμία για δημοσιονομικές μεταρρυθμίσεις είναι μικρότερη».

Το ntv υπογραμμίζει πάντως ότι η σημερινή κατάσταση δεν είναι απολύτως συγκρίσιμη με την ελληνική κρίση: «Η Γαλλία διαθέτει ισχυρότερους θεσμούς και μεγαλύτερη χρηματοοικονομική ικανότητα από ό,τι διέθετε τότε η Ελλάδα, ενώ οι τράπεζες στην Ευρωζώνη είναι καλύτερα κεφαλαιοποιημένες».

Επιπλέον, η ΕΚΤ διαθέτει πλέον εργαλεία αγοράς ομολόγων για τον περιορισμό των πιέσεων στις αγορές. Γι’ αυτό και ο Κρέμερ, αν και σημειώνει πως ο κίνδυνος αυξάνεται, δεν αναμένει πάντως «μια νέα κρίση δημοσίου χρέους με ισχυρές μεταδοτικές επιπτώσεις».

Η Ελλάδα δελεάζει τους Γερμανούς συνταξιούχους

Με ένα διαφορετικό θέμα ελληνικού ενδιαφέροντος ασχολείται το FOCUS Online, εξετάζοντας το ειδικό φορολογικό καθεστώς του 7% στην Ελλάδα ως παράγοντα έλξης για Γερμανούς συνταξιούχους.

«Η θάλασσα έξω από την πόρτα, ο γερμανικός χειμώνας πολύ μακριά – και μια εφορία που αρκείται στο 7%. Η Ελλάδα γνωρίζει πώς να κάνει ελκυστικό για τους Γερμανούς συνταξιούχους το ενδεχόμενο μίας μετεγκατάστασης», γράφει χαρακτηριστικά το γερμανικό μέσο. Προσθέτει βέβαια πως «στον ευνοϊκό φορολογικό συντελεστή δεν υπάγεται κάθε σύνταξη, ούτε εξοικονομούν όλοι χρήματα με αυτόν». Σχεδόν 2.300 συνταξιούχοι έλαβαν το 2023 τις παροχές τους από τη Γερμανική Ασφάλιση Συντάξεων στην Ελλάδα, ενώ περισσότεροι από 10.000 Γερμανοί ζουν συνολικά στη χώρα, όπως αναφέρει περαιτέρω το FOCUS.

Το ειδικό καθεστώς που ισχύει από το 2020 προβλέπει φορολόγηση εισοδημάτων από το εξωτερικό με συντελεστή 7% για έως και 15 χρόνια. Ωστόσο, «δεν εφαρμόζεται αυτομάτως», αλλά απαιτεί μεταξύ άλλων ο ενδιαφερόμενος να μην ήταν φορολογικός κάτοικος Ελλάδας για τουλάχιστον πέντε από τα προηγούμενα έξι χρόνια, ενώ εξαιρούνται οι συντάξεις των Γερμανών δημοσίων υπαλλήλων.

Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται στις χαμηλές συντάξεις, καθώς «το 7% επιβάλλεται από το πρώτο ευρώ, χωρίς να υπάρχει αφορολόγητο ποσό». Έτσι, εισόδημα που στη Γερμανία ενδέχεται να μην φορολογούνταν καθόλου μπορεί στην Ελλάδα να επιβαρυνθεί με φόρο. Σύμφωνα με το FOCUS πάντως, «σε αδρές γραμμές ο ενιαίος συντελεστής του 7% αρχίζει να προσφέρει πλεονέκτημα για όσους λαμβάνουν σύνταξη λίγο πάνω από 14.000 ευρώ ετησίως».

Ένας ακόμα παράγοντας που πρέπει να αναλογιστεί κανείς είναι και οι ενδεχομένως «υψηλές τιμές ακινήτων – είτε για ενοικίαση είτε για αγορά», ιδίως στην Αθήνα, τη Θεσσαλονίκη και δημοφιλείς τουριστικές περιοχές, ενώ οι φθηνότερες αγροτικές περιοχές «διαθέτουν συχνά ασθενέστερες υποδομές».

Γι’ αυτό και το γερμανικό μέσο καταλήγει ότι η Ελλάδα «απευθύνεται στοχευμένα στους πιο εύπορους», επιδιώκοντας «να προσελκύσει ξένους με οικονομική επιφάνεια».

Πηγή: Deutsche Welle

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