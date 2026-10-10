Μακελειό στην Πενσυλβάνια: Νεκροί 9 ανθρώποι από άντρα που άνοιξε πυρ – Δύο παιδιά και μια έγκυος ανάμεσα στα θύματα

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Εννέα άτομα έχασαν τη ζωή τους μεταξύ των οποίων δύο παιδιά και μια έγκυος, όταν ένοπλος ταμπουρώθηκε σε σπίτι άνοιξε πυρ στην πόλη Έρι στην Πενσυλβάνια το βράδυ της Παρασκευής (9/10). Ο αρχηγός της αστυνομίας του Έρι, Ρικ Λόρα, δήλωσε ότι αυτή είναι μακράν η χειρότερη σκηνή εγκλήματος που έχει δει ποτέ στα σχεδόν 30 χρόνια της καριέρας του.

Προσέθεσε ότι αυτή τη στιγμή οι αστυνομικοί προσπαθούν να συνθέσουν το παζλ και να καταλάβουν τι ακριβώς συνέβη.

«Θέλω να είμαι ειλικρινής με την κοινότητά μας: αυτή είναι μια από τις πιο δύσκολες και θλιβερές σκηνές που έχουν αντιμετωπίσει ποτέ οι αστυνομικοί και οι ερευνητές μας», δήλωσε στους δημοσιογράφους ο Λόρα.

«Η απώλεια ανθρώπινων ζωών είναι καταστροφική και οι περιστάσεις που εξετάζουμε είναι βαθιά ανησυχητικές», προσέθεσε.

Η αστυνομία ανταποκρίθηκε σε αναφορές για πυροβολισμούς γύρω στις 5 μ.μ. (τοπική ώρα) στο τετράγωνο 700 της οδού Πέρι στο Έρι της Πενσυλβάνια μετά από αναφορά ότι δύο γυναίκες δέχθηκαν πυροβολισμούς έξω από ένα σπίτι σύμφωνα με τον ιστότοπο yourerie.com.

Όπως αναφέρει ο ιστότοπος Erie News Now, όταν έφτασαν οι αστυνομικοί, βρήκαν δύο γυναίκες πεσμένες στο δρόμο έξω από το σπίτι, με θανατηφόρα τραύματα από πυροβολισμούς.

Μάρτυρες είπαν στην αστυνομία ότι ο δράστης έτρεξε στη συνέχεια σε ένα κοντινό σπίτι. Η επίλεκτη μονάδα της αμερικανικής ομοσπονδιακής αστυνομίας, SWAT του Έρι και δεκάδες αστυνομικοί περικύκλωσαν γρήγορα το σπίτι.

Ο ύποπτος, οπλισμένος με πιστόλι, είχε ταμπουρωθεί μέσα στο σπίτι και άρχισε να ανταλλάσσει πυροβολισμούς με τους άνδρες της SWAT.

Μόλις οι αστυνομικοί εξασφάλισαν ένταλμα, εισέβαλαν στο σπίτι.

Ο δράστης, η ταυτότητα του οποίου δεν έχει ακόμη αποκαλυφθεί, φέρεται να αυτοκτόνησε, πυροβολώντας τον εαυτό του, καθώς όταν μπήκαν στο σπίτι οι αστυνομικοί ήταν νεκρός.

Ο Λόρα επιβεβαίωσε ότι ο δράστης ήταν νεκρός, αλλά δεν αποκάλυψε πόσα άτομα σκοτώθηκαν. Το Erie News Now ανέφερε ότι ο αριθμός των νεκρών ανήλθε σε εννέα άτομα.

Πηγές των αρχών επιβολής του νόμου ανέφεραν σύμφωνα με το yourerie.com ότι η εικόνα μέσα στο σπίτι ήταν φρικτή. Βρέθηκαν πολλά πτώματα σε τουλάχιστον δύο ορόφους, μεταξύ των οποίων και δύο μικρά παιδιά.

Ο Λόρα δεν μοιράστηκε λεπτομέρειες σχετικά με τον τόπο του εγκλήματος «από σεβασμό προς τα θύματα».

«Ναι, είναι μια φρικτή εικόνα. Υπήρξε μεγάλη απώλεια ανθρώπινων ζωών τόσο μέσα όσο και έξω από το σπίτι», είπε.

Όσον αφορά τα γεγονότα που οδήγησαν στα περιστατικά της Παρασκευής, ο Λόρα ανέφερε ότι η έρευνα θα διαρκέσει κάποιο χρονικό διάστημα.

Προς το παρόν, εξακολουθούν να προσπαθούν να διαπιστώσουν πώς ή αν ο ύποπτος γνώριζε τα θύματα.

«Δεν θα κάνουμε εικασίες σχετικά με το κίνητρο, ούτε θα δώσουμε πληροφορίες που θα μπορούσαν να θέσουν σε κίνδυνο την έρευνα», δήλωσε ο Λόρα.

Ο αρχηγός της τοπικής αστυνομίας δήλωσε ότι «δεν υπάρχει πλέον απειλή για το κοινό».

«Τα συλλυπητήριά μας πηγαίνουν στα θύματα, στις οικογένειές τους και σε όλους όσους έχουν πληγεί από αυτή την τραγωδία», είπε ο Λόρα. «Δεν υπάρχουν λόγια που να μπορούν να εκφράσουν επαρκώς το μέγεθος της απώλειας ανθρώπινων ζωών που σημειώθηκε εδώ», προσέθεσε.

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