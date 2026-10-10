Αποστασιοποίηση Τραμπ για Γκίλφοϊλ: «Είναι κρίμα, άκουσα λίγα πράγματα, δεν ξέρω πολλά, αλλά πάντα ήταν πολύ ευγενική» (Video)

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Στα δημοσιεύματα της WSJ σχετικά με την πρέσβη των ΗΠΑ στην Αθήνα, Κίμπερλι Γκιλφοϊλ αναφέρθηκε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ.

Απαντώντας σε ερώτηση δημοσιογράφου έξω από τον Λευκό Οίκο, ο Αμερικανός πρόεδρος είπε: «Μόλις το άκουσα. Κρίμα. Εννοώ, δεν ξέρω, είναι πρέσβειρα. Μόλις άκουσα λίγα πράγματα για το θέμα. Δεν ξέρω πολλά, αλλά πάντα ήταν πολύ ευγενική».

Q: Do you know about the reports about Kimberly Guilfoyle, your ambassador to Greece?



TRUMP: I just heard about it. It's too bad. I mean, I don't know. She's an ambassador. I just heard a little bit about it. I don't know too much, but she always very nice. pic.twitter.com/B1BZN0D6nw — Aaron Rupar (@atrupar) October 9, 2026

Tι έγραψε η Wall Street Journal

Την Τετάρτη, ρεπορτάζ της WSJ υποστήριξε, μεταξύ άλλων, ότι η πρέσβειρα των ΗΠΑ στην Ελλάδα ζήτησε από τον δωρητή των εκστρατειών του Τραμπ, Ερικ Ντίτερς, 100.000 δολάρια για να μειωθεί το υπόλοιπο της πιστωτικής κάρτας

της, λίγες ημέρες πριν από την ακρόαση για την επικύρωση του διορισμού της στην Ελλάδα.

Η αμερικανική εφημερίδα δημοσίευσε μηνύματα που φέρεται να έχει στείλει η Γκίλφοϊλ στον Ντίτερς ζητώντας του χρήματα, με το δημοσίευμα να περιγράφει μια σχέση συναλλαγής, υποστηρίζοντας ότι ο Ντίτερς την είχε πληρώσει στο παρελθόν για να κάνει λόμπινγκ εκ μέρους του σε μέλη της αμερικανικής κυβέρνησης.

Ο δικηγόρος της Γκίλφοϊλ είπε στη WSJ ότι η ίδια αμφισβητεί τη γνησιότητα των μηνυμάτων, αναφέροντας ότι, πριν από τον διορισμό της, αμειβόταν για ομιλίες

σε εκδηλώσεις και ότι το επίμαχο ποσό τής οφειλόταν, πράγμα που ο Ντίτερς αρνείται.

Είχε προηγηθεί άλλο δημοσίευμα της ίδιας εφημερίδας, το οποίο περιελάμβανε μια στιχομυθία που, σύμφωνα με τη WSJ, έλαβε χώρα τον Μάρτιο. Αναφερόμενη στην κυβέρνηση του Ρουμάνου πρωθυπουργού Ιλιε Μπολοζάν, η οποία τότε δεχόταν πιέσεις, η πρέσβειρα φέρεται να είπε στους παρευρισκομένους σε δείπνο με Ελληνες και Αμερικανούς αξιωματούχους: «Μπορούμε να το κάνουμε αυτό σε όποια χώρα θέλουμε. Μπορούμε να το κάνουμε κι εδώ» (η κυβέρνηση Μπολοζάν έπεσε με πρόταση μομφής τον Μάιο).

Το σχόλιό της προκάλεσε την αντίδραση του υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρου Παπασταύρου, ο οποίος, σύμφωνα πάντα με το ρεπορτάζ, απάντησε ότι οι ΗΠΑ δεν θα μπορούσαν να αντικαταστήσουν τη δημοκρατικά εκλεγμένη ελληνική κυβέρνηση. Μετά το δημοσίευμα της WSJ, όμως, ο υπουργός τόνισε ότι «δεν τέθηκε ποτέ ζήτημα πίεσης ή απειλής της χώρας μας να προβεί σε οποιαδήποτε ενέργεια, ούτε κάτι τέτοιο θα γινόταν ποτέ ανεκτό», συμπληρώνοντας ότι οι ελληνοαμερικανικές σχέσεις βρίσκονται σε «ιστορικά υψηλό επίπεδο».

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