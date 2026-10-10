«Κανείς δεν ήθελε να κλείσει πρώτος το τηλέφωνο» – Τι αποκαλύπτει το Κρεμλίνο για την 90λεπτη συνομιλία Πούτιν και Τραμπ

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Ιδιαιτέρως «ουσιαστική και φιλική» χαρακτήρισε σύμβουλος του Κρεμλίνου την τηλεφωνική συνομιλία μεταξύ Ντόναλντ Τραμπ και Βλαντίμιρ Πούτιν, που επέφερε το ενεργειακό ντιλ «μαμούθ».

Όπως είπε ο Γιούρι Ουσάκοφ, στο ρωσικό πρακτορείο Interfax, κατά τη διάρκεια της συνομιλίας που διήρκεσε μιάμιση ώρα, οι δύο πρόεδροι συμφώνησαν ότι η Ρωσία θα προμηθεύσει με ντίζελ τις ΗΠΑ και τις διεθνείς αγορές, προκειμένου να μειωθούν οι τιμές των καυσίμων.

Σύμφωνα με το Κρεμλίνο, το μεγαλύτερο μέρος της συνομιλίας τους επικεντρώθηκε στις προσπάθειες για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία. Ο Πούτιν, ωστόσο, υποβάθμισε τις προοπτικές άμεσης επανέναρξης των τριμερών ειρηνευτικών συνομιλιών.

«Κανείς από τους δύο δεν ήθελε να κλείσει πρώτος το τηλέφωνο», δήλωσε χαρακτηριστικά και πρόσθεσε: «Το έκλεισαν ταυτόχρονα, κυριολεκτικά την ίδια στιγμή».

Μετά τη δημοσιοποίηση της τηλεφωνικής επικοινωνίας, χθες Παρασκευή, ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι καταδίκασε τη συμφωνία για το ντίζελ, χαρακτηρίζοντάς την «επένδυση σε έναν πόλεμο που πρέπει να τερματιστεί».

«Καπνούς» βγάζει η Ευρωπαϊκή Ένωση με τον Τραμπ και την συμφωνία του για το ρωσικό ντίζελ, χωρίς όμως να τον κατονομάζει

Σε αντίθετη κατεύθυνση από το αμερικανικό άνοιγμα στο ρωσικό ντίζελ τοποθετείται η Κομισιόν, ξεκαθαρίζοντας ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα συνεχίσει αποφασιστικά την απεξάρτηση από τα ρωσικά ορυκτά καύσιμα.

«Η Ευρώπη γνωρίζει πολύ καλά το κρυφό κόστος που συνδέεται με την υπερβολική εξάρτηση από τους ρωσικούς υδρογονάνθρακες. Και δεν επιθυμεί να τροφοδοτεί τον πόλεμο της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας», δήλωσε εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Χωρίς να κατονομάζει τον Αμερικανό πρόεδρο, η δήλωση αναδεικνύει τη διαφορετική κατεύθυνση της Επιτροπής έναντι της Ουάσιγκτον: η ΕΕ μειώνει την εξάρτησή της από τα ρωσικά καύσιμα και, όπως τονίζει ο εκπρόσωπος, «θα συνεχίσει αποφασιστικά να το κάνει».

Παράλληλα, η Κομισιόν επαναλαμβάνει ότι είναι αναγκαία μια κατάπαυση του πυρός που θα προστατεύει τον παγκόσμιο εφοδιασμό τροφίμων και τις ενεργειακές υποδομές στην Ουκρανία και τη Ρωσία.

Η τοποθέτηση εκφράζει τη θέση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ενώ δεν υπάρχουν ακόμη διαθέσιμες πολιτικές αντιδράσεις από τα κράτη μέλη.

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