Νότια Κορέα: Τουλάχιστον 38 τραυματίες έπειτα από κατάρρευση οροφής σε σούπερ μάρκετ

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Τουλάχιστον 38 άνθρωποι τραυματίστηκαν ελαφρά μετά την κατάρρευση τμήματος της οροφής σε σούπερ μάρκετ στην πόλη Ντέγκου της Νότιας Κορέας, σύμφωνα με την πυροσβεστική υπηρεσία. Από το περιστατικό, που σημειώθηκε το Σάββατο στις 10:16 το πρωί, άλλα 66 άτομα απομακρύνθηκαν από το κτήριο για λόγους ασφαλείας.

Από τους τραυματίες, εννέα χρειάστηκε να μεταφερθούν σε νοσοκομεία για την παροχή ιατρικής περίθαλψης. Οι αρμόδιες υπηρεσίες δεν απέκλεισαν αρχικά το ενδεχόμενο να αυξηθεί ο αριθμός των τραυματιών, ωστόσο εκτιμούσαν ότι ήταν εξαιρετικά απίθανο να υπάρχουν άνθρωποι με σοβαρά τραύματα.

Σύμφωνα με την Γιουν Τζονγκ-μι, αξιωματούχο της πυροσβεστικής υπηρεσίας της Ντέγκου, οι δυνάμεις που βρίσκονταν στο σημείο δεν είχαν ενδείξεις για σοβαρότερα περιστατικά.

Επιχείρηση έρευνας στα συντρίμμια

Φωτογραφίες από το σημείο δείχνουν διασώστες να ερευνούν τα συντρίμμια που προκλήθηκαν από την κατάρρευση, η οποία σημειώθηκε στον δεύτερο όροφο του τετραώροφου κτηρίου.

Τα αίτια της κατάρρευσης δεν είχαν διευκρινιστεί άμεσα, ενώ οι αρμόδιες υπηρεσίες κινητοποιήθηκαν για την αντιμετώπιση του περιστατικού και τον έλεγχο της κατάστασης στο εσωτερικό του κτηρίου.

Το γραφείο του προέδρου της Νότιας Κορέας, Λι Τζε Μιουνγκ, ανακοίνωσε ότι ο πρόεδρος έδωσε εντολή στους αρμόδιους αξιωματούχους να καταβάλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για τη διάσωση τυχόν εγκλωβισμένων και να διασφαλίσουν την πλήρη κινητοποίηση των υπηρεσιών αντιμετώπισης έκτακτων περιστατικών.

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