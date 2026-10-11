Νέα επίθεση Κατς κατά Ερντογάν: «Στηρίζει τρομοκρατικές δραστηριότητες της Χαμάς»

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Ο υπουργός Άμυνας του Ισραήλ, Ίσραελ Κατς, επιτέθηκε κατά του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, με αφορμή συνάντηση του τελευταίου με στέλεχος της Χαμάς.

Ο Κατς κατηγόρησε τον Τούρκο πρόεδρο ότι «στηρίζει τρομοκράτες», ενώ υποστήριξε ότι θα εξοντώσει και τον Αλ Χάγια (το πρόσωπο με το οποίο συναντήθηκε) «όπως κάναμε και με τον Χανίγια».

«Ο Ερντογάν συνεχίζει να στρώνει το κόκκινο χαλί στους δολοφόνους και βιαστές της Χαμάς», είπε προσθέτοντας ότι «η Άγκυρα στηρίζει τις τρομοκρατικές δραστηριότητες που φέρεται να οργανώνει η παλαιστινιακή οργάνωση από το τουρκικό έδαφος, εναντίον του Ισραήλ και σημαντικών μουσουλμανικών χωρών της περιοχής».

ארדואן ממשיך לפרוס שטיח אדום למרצחי ואנסי החמאס, ולתמוך בפעילות הטרור שהם מקדמים מטורקיה יחד עם האחים המוסלמים נגד ישראל ונגד מדינות מוסלמיות חשובות באזור.



חיסלנו את ראשי החמאס בעזה וגם תורו של אל-חייא יגיע ויישלח לפגוש את הנייה וחבריו במעמקי הגיהינום. pic.twitter.com/r1wxDhnpzH — ישראל כ”ץ Israel Katz (@Israel_katz) October 11, 2026

Ο Κατς στους ισχυρισμούς του, σημείωσε ότι το Ισραήλ έχει ήδη εξοντώσει ηγετικά στελέχη της Χαμάς και θα συνεχίσει να το κάνει.

«Θα έρθει και η σειρά του αλ Χάγια και θα σταλεί να συναντήσει τον Χανίγια και τους συντρόφους του στα βάθη της κόλασης», δήλωσε.

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