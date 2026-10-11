Ο Μπέρναμ ισχυρίζεται ότι η Ρωσία παρενέβη στο Brexit

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google Add topontiki.gr on Google

Σε μια δήλωση που ξάφνιασε, ο Βρετανός πρωθυπουργός Άντι Μπέρναμ υποστήριξε ότι οι αρμόδιες αρχές της χώρας του επιβεβαίωσαν πως υπήρξε ρωσική παρέμβαση στο δημοψήφισμα του 2016 για την αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Μιλώντας στο podcast The Rest Is Politics, ο Μπέρναμ αποκάλυψε ότι, όταν ανέλαβε τα καθήκοντά του στην Ντάουνινγκ Στριτ, ζήτησε ενημέρωση για το ενδεχόμενο εμπλοκής της Μόσχας. Όπως ανέφερε, η απάντηση που έλαβε από τους αρμόδιους αξιωματούχους ήταν σαφής: υπήρξε παρέμβαση. Παράλληλα, τόνισε ότι είναι αναγκαίο να υπάρξει μεγαλύτερη διαφάνεια, ώστε οι πολίτες να γνωρίζουν πώς εξωτερικές δυνάμεις επιχειρούν να επηρεάσουν τις πολιτικές εξελίξεις.

Οι καταγγελίες για ρωσική δραστηριότητα κατά την προεκλογική περίοδο του Brexit δεν είναι καινούργιες. Στο επίκεντρο βρίσκονται αναφορές για τη χρήση ψεύτικων λογαριασμών και διαδικτυακών δικτύων, με στόχο τη διάδοση παραπλανητικών μηνυμάτων και την ενίσχυση της πόλωσης. Το 2020, η αρμόδια κοινοβουλευτική επιτροπή πληροφοριών και ασφάλειας είχε επισημάνει ότι η βρετανική κυβέρνηση δεν είχε αξιολογήσει επαρκώς τον πιθανό αντίκτυπο των ρωσικών κρατικών μέσων ενημέρωσης και των διαδικτυακών λογαριασμών στην ψηφοφορία.

Ο Βρετανός πρωθυπουργός συνέδεσε το ζήτημα με τις σημερινές πολιτικές εξελίξεις στην Ευρώπη. Κατά τη συνάντησή του στο Βερολίνο με τον Γερμανό καγκελάριο Φρίντριχ Μερτς, συζητήθηκαν, σύμφωνα με τον ίδιο, οι κίνδυνοι που δημιουργούν οι ξένες παρεμβάσεις και η παραπληροφόρηση, ιδιαίτερα σε μια περίοδο ανόδου των ακροδεξιών πολιτικών δυνάμεων.

Η Ντάουνινγκ Στριτ απέφυγε να σχολιάσει τις λεπτομέρειες της ενημέρωσης που έλαβε ο πρωθυπουργός, επαναλαμβάνοντας ότι η προστασία της εθνικής ασφάλειας και των δημοκρατικών θεσμών αποτελεί βασική προτεραιότητα.

Οι δηλώσεις Μπέρναμ αποκτούν πρόσθετη σημασία καθώς η βρετανική κυβέρνηση εξετάζει τρόπους στενότερης συνεργασίας με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ωστόσο, η επιβεβαίωση ότι υπήρξε παρέμβαση δεν αποδεικνύει από μόνη της ότι αυτή καθόρισε το αποτέλεσμα του δημοψηφίσματος, αφήνοντας ανοιχτά κρίσιμα ερωτήματα για την έκταση και τις συνέπειές της.

Διαβάστε επίσης:

Τραγωδία στο Τζιμπουτί: Τουλάχιστον 109 νεκροί, ανάμεσά τους 15 παιδιά σε ναυάγιο με μετανάστες – Στους 116 οι αγνοούμενοι

Πορτογαλία: Μαζικές διαδηλώσεις σε Λισαβόνα και Πόρτο για την ακρίβεια και τη στεγαστική κρίση

Τουρκία: Τουλάχιστον 11 νεκροί και δεκάδες τραυματίες σε τροχαίο δυστύχημα με λεωφορείο στη Μανίσα