Υπό έρευνα Fox News, CNN, ABC, CBS και NBC από το υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ

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Το Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ διερευνά πέντε μεγάλα τηλεοπτικά δίκτυα για πιθανές παραβιάσεις των αντιμονοπωλιακών νόμων, όπως δήλωσε ο κορυφαίος εκπρόσωπος του υπουργείου το βράδυ του Σαββάτου (10/10), καθώς εντείνεται η μάχη της κυβέρνησης Τραμπ με τον κύριο Τύπο.

Πιο συγκεκριμένα σύμφωνα με πληροφορίες των New York Times, η έρευνα του Υπουργείου Δικαιοσύνης στα δίκτυα ABC, CBS, CNN, Fox News και NBC σηματοδοτεί μια απότομη κλιμάκωση στη χρήση των εξουσιών της κυβέρνησης εναντίον εκείνων που θεωρούνται εχθροί στον Τύπο.

Justice Department Investigating TV Networks Over Decision to Suspend Press Pool https://t.co/9Tgd4PiFoY — The Hollywood Reporter (@THR) October 11, 2026

Τον περασμένο μήνα τα πέντε παραπάνω δίκτυα είχαν αναστείλει συλλογικά την κάλυψη του Λευκού Οίκου από το «pool», αφού ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ, απαγόρευσε την πρόσβαση του CNN, καθώς και των MS NOW και Politico, στους χώρους του Λευκού Οίκου.

Τα δίκτυα επανέλαβαν αργότερα την κάλυψη του προέδρου μέσω του «pool», αφού ένας ομοσπονδιακός δικαστής διέταξε τον Λευκό Οίκο να αποκαταστήσει την πρόσβαση στα τρία στοχοποιημένα μέσα ενημέρωσης.

Παράλληλα, ξεχωριστές διαμάχες βρίσκονται σε εξέλιξη σχετικά με το ζήτημα του αν ο Λευκός Οίκος μπορεί να απαγορεύσει στο CNN και σε άλλα μέσα να συμμετέχουν στην κάλυψη μέσω του «pool» στο Air Force One.

Το «pool» του Λευκού Οίκου είναι ένα σύστημα κατανομής του κόστους, στο οποίο τα δίκτυα αναλαμβάνουν εκ περιτροπής το καθήκον της συλλογής οπτικού υλικού από τις καθημερινές δραστηριότητες του προέδρου και της διανομής του σε άλλα μέσα ενημέρωσης. Η απόφαση του «pool» να αναστείλει την κάλυψη είχε ως αποτέλεσμα τα μεγάλα τηλεοπτικά δίκτυα να μην μεταδώσουν πλάνα από διάφορες σημαντικές εκδηλώσεις του Λευκού Οίκου, συμπεριλαμβανομένης της τελετουργικής υποδοχής του προέδρου της Κίνας, Σι Τζινπίνγκ, από τον Τραμπ στο αεροδρόμιο.

«Τα ομαδικά μποϊκοτάζ μεταξύ εμπορικών ανταγωνιστών μπορεί να παραβιάζουν τον Νόμο Σέρμαν»

«Τα μέλη του τηλεοπτικού δημοσιογραφικού pool έχουν μποϊκοτάρει την κάλυψη εκδηλώσεων του Λευκού Οίκου. Τα ομαδικά μποϊκοτάζ μεταξύ εμπορικών ανταγωνιστών μπορεί να παραβιάζουν τον Νόμο Σέρμαν», τόνισε η εκπρόσωπος του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Έμιλι Κόβινγκτον, αναφερόμενη σε έναν από τους βασικούς ομοσπονδιακούς αντιμονοπωλιακούς νόμους. «Η Διεύθυνση Αντιμονοπωλιακών Υποθέσεων διεξάγει απλώς μία έρευνα για να διαπιστώσει εάν αυτοί οι ειδησεογραφικοί οργανισμοί έχουν παραβιάσει τους αντιμονοπωλιακούς νόμους», πρόσθεσε.

Σύμφωνα με ανώνυμη πηγή, το ABC δήλωσε ότι δεν έλαβε ειδοποίηση για την έρευνα, αλλά αναμένει να την λάβει, ενώ ένα άλλο δίκτυο έχει λάβει την ειδοποίηση.

Εκτός από την απαγόρευση του Τραμπ προς τα CNN, MS NOW και Politico, το Πεντάγωνο απέλυσε μέλη του προσωπικού της στρατιωτικής εφημερίδας «Stars and Stripes» που είχαν επικρίνει την πολιτική επιρροή στο μέσο.

Το υπουργείο Άμυνας των ΗΠΑ θέσπισε, επίσης, αυστηρούς κανόνες για την πρόσβαση των δημοσιογράφων στις εγκαταστάσεις του Πενταγώνου, κάτι που οδήγησε σε μαζική αποχώρηση δημοσιογράφων πέρυσι και σε δικαστική διαμάχη με τους «New York Times».

Οι ομοσπονδιακοί εισαγγελείς έχουν επιδώσει κλήσεις σε δημοσιογράφους από διάφορους ειδησεογραφικούς οργανισμούς, συμπεριλαμβανομένων των «Washington Post» και «New York Times». Τον Ιανουάριο, μάλιστα, οι ομοσπονδιακές αρχές επίδωσαν ένταλμα έρευνας στο σπίτι μιας δημοσιογράφου της «Washington Post» και κατάσχεσαν αρκετές από τις επαγγελματικές και προσωπικές της συσκευές.

«Η κυβέρνηση δεν πρέπει να χρησιμοποιεί αντιμονοπωλιακές έρευνες για να εκφοβίζει τα μέσα ενημέρωσης»

Οι υπερασπιστές του Τύπου, ωστόσο, καταδίκασαν αμέσως την έρευνα. «Η κυβέρνηση δεν πρέπει να χρησιμοποιεί αντιμονοπωλιακές έρευνες για να εκφοβίζει τα μέσα ενημέρωσης που υπερασπίζονται την πρόσβαση του Τύπου», έγραψε ο Χοσέ Ζαμόρα της Επιτροπής για την Προστασία των Δημοσιογράφων σε ανάρτησή του στο X. «Το δικαίωμα του κοινού στην ενημέρωση εξαρτάται από αυτή την πρόσβαση», έγραψε.

El gobierno no debe utilizar investigaciones antimonopolio para intimidar a los medios de comunicación que defienden el acceso a la prensa. El derecho del público a estar informado depende de ese acceso. | @CPJAmericas #CPJAmericas https://t.co/samstUyBx6 — 𝙟𝙤𝙨𝙚 𝙯𝙖𝙢𝙤𝙧𝙖 (@jczamora) October 11, 2026

Ο επικεφαλής υπεράσπισης της Freedom of the Press Foundation, Σεθ Στερν, χαρακτήρισε την έρευνα «ανοησία». «Το να στερηθεί ο Τραμπ την προσοχή που λαχταρά δεν αποτελεί ζημία για τον ανταγωνισμό», δήλωσε ο Στερν, ενώ πρόσθεσε ότι «και, σε κάθε περίπτωση, η αντιμονοπωλιακή νομοθεσία αναγνωρίζει εδώ και καιρό εξαιρέσεις βάσει του Πρώτου Τροποποιητικού, ακόμη και όταν υπάρχει αντιανταγωνιστική επίδραση».

Τι είναι ο Νόμος Σέρμαν, ο ρόλος της Διεύθυνσης Αντιμονοπωλιακών Υποθέσεων

Ο Νόμος Σέρμαν χρονολογείται από το 1890 και αποτελεί έναν από τους πυλώνες της αντιμονοπωλιακής νομοθεσίας των ΗΠΑ, αποτελώντας τη βάση σημαντικών υποθέσεων, από τη διάλυση της Standard Oil το 1911 έως μια ανεπιτυχή προσπάθεια κατά της Microsoft τη δεκαετία του 1990.

Κατά τη διάρκεια της θητείας του Τραμπ, η Διεύθυνση Αντιμονοπωλιακών Υποθέσεων του υπουργείου Δικαιοσύνης έχει δεχτεί κριτική από τους Δημοκρατικούς και εξωτερικές ομάδες παρακολούθησης για την επιλεκτική εφαρμογή των αντιμονοπωλιακών νόμων, καθώς αρνείται να διερευνήσει διεξοδικά ή να ασκήσει δίωξη σε εταιρείες που θεωρούνται σύμμαχοι της κυβέρνησης Τραμπ.

Ο Τραμπ απέλυσε την πρώτη του επιλογή για την ηγεσία της Διεύθυνσης Αντιμονοπωλιακών Υποθέσεων του υπουργείου, τη Γκέιλ Σλέιτερ, εν μέσω διαφωνιών σχετικά με το πόσο επιθετικά πρέπει να επιβάλλονται οι νόμοι περί ανταγωνισμού της χώρας.

Ο Αμερικανός πρόεδρος έχει ορίσει τον Άνταμ Καντέουμπ, γενικό νομικό σύμβουλο της Ομοσπονδιακής Επιτροπής Επικοινωνιών, ως επικεφαλής της Διεύθυνσης Αντιμονοπωλιακών Υποθέσεων. Η υποψηφιότητά του δεν έχει ακόμη επικυρωθεί από τη Γερουσία.

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