Ο Τραμπ αφού ονόμασε τον Ατλαντικό Ωκεανό με το όνομά του, ειρωνευόταν τους ακροατές του: «Μπορώ να πω τα πιο ηλίθια πράγματα, και εσείς χειροκροτάτε» (video)

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Στον δικό του πλανήτη εξακολουθεί να βρίσκεται ο Ντόναλντ Τραμπ. Μάλιστα θέλει σταδιακά να του αλλάξει εντελώς και το όνομα, όπως προκύπτει από τα λεγόμενά του.

Ο Αμερικανός πρόεδρος μετά την λίμνη Οντάριο και τον Κόλπο του Μεξικού, που τα «ονόμασε» ως «Λίμνη Αμερικής» και «Κόλπος της Αμερικής», τώρα θέλει να αλλάξει όνομα και στους…ωκεανούς.

Συγκεκριμένα στον Ατλαντικό για τον οποίο σε εκδήλωση στο Τενεσί, πήγε ένα σκαλί πιο πάνω. Αυτή τη φορά και με λίγο… χιουμοριστική διάθεση (όσο χιούμορ μπορεί να γίνει με τέτοια πράγματα), ο Τραμπ σκέφτηκε να ονομαστεί «Ωκεανός Αμερικής» ή… «Ωκεανός Τραμπ».

«Έχουμε τον κόλπο. Έχουμε μια υπέροχη λίμνη. Τώρα, κάποιος θα πει ότι χρειαζόμαστε ένα ποτάμι. Χρειαζόμαστε ένα ποτάμι. Χρειαζόμαστε έναν ωκεανό. Θα τον λέγαμε “Ωκεανό Τραμπ” ή “Ωκεανό της Αμερικής”, κάτι τέτοιο. Πριν αποχωρήσω, νομίζω ότι πρέπει να αποκτήσουμε έναν ωκεανό. Και χρειαζόμαστε ένα σπουδαίο ποτάμι» είπε και ο κόσμος να χειροκροτάει από κάτω.

President Trump suggested renaming the Pacific or Atlantic Ocean as “Trump Ocean” or “Ocean of the Americas” on Saturday during a campaign rally in Clarksville, Tennessee.



“So we’ve got the Gulf, we’ve got a beautiful lake,” Trump said. “So we need a river, we need an ocean, so… pic.twitter.com/rwODmsrqqi — CBS News (@CBSNews) October 11, 2026

Το αποκορύφωμα ήταν η ατάκα του αμέσως μετά όπου τους λέει πως όποια… ανοησία κι αν πει, αυτοί χειροκροτούν…

«Είναι εκπληκτικό. Μπορώ να πω τα πιο ηλίθια πράγματα, και εσείς χειροκροτάτε» είπε κι αυτοί… συνέχισαν να χειροκροτούν.

Trump: I could say the stupidest things and you'd clap pic.twitter.com/9LLyA30UzI October 10, 2026

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