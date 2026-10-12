Γκιλφόιλ: Οι πληροφορίες ότι Τραμπ και Ρούμπιο συζητούν την απομάκρυνσή της από την Αθήνα – Οι αποκαλύψεις και η έρευνα

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Σε μια περίοδο κατά την οποία η πολιτική αντιπαράθεση στις Ηνωμένες Πολιτείες κλιμακώνεται ενόψει των ενδιάμεσων εκλογών του Νοεμβρίου, η Κίμπερλι Γκιλφόιλ βρίσκεται αντιμέτωπη με ένα κύμα δημοσιευμάτων και καταγγελιών που έχουν προκαλέσει συζητήσεις ακόμη και για το μέλλον της στην αμερικανική πρεσβεία στην Αθήνα.

Το ζήτημα απέκτησε νέα διάσταση την Κυριακή 11 Οκτωβρίου, όταν το Associated Press μετέδωσε, επικαλούμενο ανώτερο Αμερικανό κυβερνητικό αξιωματούχο, ότι ο Ντόναλντ Τραμπ και ο υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο εξετάζουν το ενδεχόμενο απομάκρυνσης της Γκιλφόιλ. Το δημοσίευμα αναπαρήγαγε και ο βρετανικός Guardian, ενώ ανάλογες πληροφορίες για συζητήσεις στο εσωτερικό της αμερικανικής κυβέρνησης είχε μεταδώσει και η Wall Street Journal.

Ωστόσο, καμία απόφαση απομάκρυνσης δεν έχει ανακοινωθεί, ούτε υπάρχει επίσημη επιβεβαίωση από τον Λευκό Οίκο ότι έχει δρομολογηθεί αλλαγή στην ηγεσία της αμερικανικής διπλωματικής αποστολής στην Ελλάδα.

Η υπόθεση παραμένει ανοιχτή, με τις εξελίξεις να εξαρτώνται τόσο από τη διερεύνηση των καταγγελιών όσο και από τις πολιτικές αποφάσεις που θα ληφθούν στην Ουάσιγκτον.

Η καταγγελία για τα 100.000 δολάρια

Στο επίκεντρο των τελευταίων αποκαλύψεων βρίσκεται δημοσίευμα της Wall Street Journal, σύμφωνα με το οποίο η Γκιλφόιλ φέρεται να ζήτησε από τον Έρικ Ντίτερς, επιχειρηματία και υποστηρικτή του Τραμπ, να καταβάλει 100.000 δολάρια για την εξόφληση οφειλής της προς την American Express.

Το περιστατικό φέρεται να σημειώθηκε τον Ιούλιο του 2025, λίγες ημέρες πριν από την ακρόασή της στη Γερουσία για την επικύρωση του διορισμού της ως πρέσβειρας στην Ελλάδα. Σύμφωνα με την αμερικανική εφημερίδα, η οποία δημοσίευσε σχετικά μηνύματα, η Γκιλφόιλ φέρεται να προσέφερε στον Ντίτερς τη δυνατότητα πρόσβασης σε υψηλόβαθμα στελέχη της κυβέρνησης Τραμπ, προκειμένου να προωθήσει προσωπικές φορολογικές και νομικές υποθέσεις του.

Ο ίδιος ο επιχειρηματίας, μιλώντας στο CBS News, υποστήριξε ότι επρόκειτο για μια σαφή πρόταση ανταλλαγής χρημάτων με πολιτική επιρροή. Ο Ντίτερς δήλωσε ότι τελικά δεν κατέβαλε τα χρήματα, ενώ η πλευρά της Γκιλφόιλ αμφισβητεί τη γνησιότητα των μηνυμάτων και αρνείται ότι υπήρξε παράνομη συμπεριφορά.

Η καταγγελία έχει ιδιαίτερη βαρύτητα, καθώς δεν αφορά απλώς μια οικονομική διαφορά μεταξύ δύο προσώπων, αλλά εγείρει ερωτήματα για ενδεχόμενη αξιοποίηση πολιτικών διασυνδέσεων με αντάλλαγμα προσωπικό οικονομικό όφελος. Πρόκειται, πάντως, για ισχυρισμούς που δεν έχουν αποδειχθεί δικαστικά και τους οποίους η Γκιλφόιλ αμφισβητεί.

U.S. Ambassador to Greece Kimberly Guilfoyle could become an impeachment target if Democrats take control of Congress, @margbrennan reports.



Alleged texts between Guilfoyle and an associate show she asked for $100,000 to pay off a credit card in exchange for her help with the… pic.twitter.com/2IKfeFgwn8 October 11, 2026

Η αινιγματική αντίδραση του Τραμπ

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον προκάλεσε η πρώτη δημόσια αντίδραση του Αμερικανού προέδρου. Ο Ντόναλντ Τραμπ, ερωτηθείς την Παρασκευή 9 Οκτωβρίου, σε δηλώσεις που αναπαράχθηκαν ευρέως το Σάββατο, απέφυγε να τοποθετηθεί επί της ουσίας των καταγγελιών. «Μόλις το άκουσα. Κρίμα. Δεν γνωρίζω πολλά γι’ αυτό, αλλά ήταν πάντα πολύ ευγενική», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Η διατύπωση αυτή επιδέχεται διαφορετικές πολιτικές ερμηνείες. Από τη μία πλευρά, ο Τραμπ δεν υιοθέτησε τις καταγγελίες και απέφυγε να καταδικάσει την πρέσβειρα, με την οποία διατηρεί προσωπική γνωριμία πολλών ετών. Από την άλλη, δεν προχώρησε σε μια κατηγορηματική δημόσια υπεράσπισή της, όπως θα μπορούσε να αναμένει κανείς για ένα πρόσωπο που προέρχεται από το στενό περιβάλλον της οικογένειάς του.

Η Γκιλφόιλ υπήρξε αρραβωνιαστικιά του Ντόναλντ Τραμπ Τζούνιορ και είχε ενεργό ρόλο στις πολιτικές δραστηριότητες των Ρεπουμπλικανών. Η προσωπική αυτή σχέση καθιστά ακόμη πιο ενδιαφέρουσα την προσεκτική στάση του Αμερικανού προέδρου, χωρίς ωστόσο να επιτρέπει ασφαλή συμπεράσματα για τις τελικές προθέσεις του.

Η στάση Ρούμπιο και οι πληροφορίες του Associated Press

Η υπόθεση συνέπεσε χρονικά με την επίσκεψη του Μάρκο Ρούμπιο στην Αθήνα, κατά την οποία η Γκιλφόιλ συμμετείχε στις επίσημες εκδηλώσεις και εμφανίστηκε επανειλημμένα στο πλευρό του. Ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών είχε αρχικά χαρακτηρίσει την πρέσβειρα ισχυρή εκπρόσωπο των Ηνωμένων Πολιτειών στην Ελλάδα.

Ωστόσο, όταν κλήθηκε στη συνέχεια να σχολιάσει τις νεότερες καταγγελίες, εμφανίστηκε ιδιαίτερα ενοχλημένος από τις επανειλημμένες ερωτήσεις των δημοσιογράφων, υποστηρίζοντας ότι δεν μπορεί να τοποθετηθεί για ισχυρισμούς των οποίων δεν γνωρίζει την ακρίβεια.

Σύμφωνα με το Associated Press, ανώτερος κυβερνητικός αξιωματούχος υποστήριξε ότι τόσο ο Τραμπ όσο και ο Ρούμπιο είναι εξαιρετικά δυσαρεστημένοι από όσα έχουν δημοσιοποιηθεί. Η ίδια πηγή ανέφερε ότι ενδέχεται να υπάρξουν αποφάσεις μέσα στην εβδομάδα που αρχίζει στις 12 Οκτωβρίου.

Πρόκειται για πληροφορίες που αποδίδονται σε ανώνυμη κυβερνητική πηγή και όχι για επίσημη ανακοίνωση της αμερικανικής κυβέρνησης. Κατά συνέπεια, παραμένουν ανοιχτά όλα τα ενδεχόμενα, από τη διατήρηση της Γκιλφόιλ στη θέση της έως την αναζήτηση διαφορετικής λύσης, εφόσον η Ουάσιγκτον κρίνει ότι η υπόθεση προκαλεί πολιτικό ή διπλωματικό κόστος.

Η έρευνα του Στέιτ Ντιπάρτμεντ

Σημαντική διάσταση στην υπόθεση προσθέτουν οι πληροφορίες για την κινητοποίηση των ελεγκτικών μηχανισμών του αμερικανικού υπουργείου Εξωτερικών. Το NBC News μετέδωσε στις 9 Οκτωβρίου, επικαλούμενο δύο πρόσωπα με γνώση της διαδικασίας, ότι το Γραφείο Γενικού Επιθεωρητή του Στέιτ Ντιπάρτμεντ εξετάζει καταγγελίες που αφορούν τη Γκιλφόιλ και την αμερικανική πρεσβεία στην Αθήνα.

Το Associated Press επιβεβαιώνει ότι οι καταγγελίες βρίσκονται υπό εξέταση, διευκρινίζοντας, ωστόσο, ότι δεν έχει αποσαφηνιστεί εάν έχει ξεκινήσει επίσημη, πλήρης έρευνα. Η διάκριση έχει σημασία, καθώς η προκαταρκτική εξέταση πληροφοριών δεν συνεπάγεται αυτομάτως πειθαρχική διαδικασία ή διαπίστωση παραβάσεων.

Παράλληλα, στελέχη των Δημοκρατικών στο Κογκρέσο έχουν ζητήσει τη διερεύνηση της υπόθεσης. Ο Γκρέγκορι Μικς, επικεφαλής των Δημοκρατικών στην Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων της Βουλής των Αντιπροσώπων, ζήτησε στις 10 Οκτωβρίου την άμεση παρέμβαση του Γραφείου Γενικού Επιθεωρητή. Επιπλέον, ζήτησε να εμφανιστεί η Γκιλφόιλ ενώπιον μελών της επιτροπής, προκειμένου να απαντήσει σε ερωτήσεις υπό όρκο.

Ο πολιτικός πόλεμος στις ΗΠΑ και οι ενδιάμεσες εκλογές

Η υπόθεση δεν εξελίσσεται σε πολιτικό κενό. Οι Ηνωμένες Πολιτείες βρίσκονται στην τελική ευθεία για τις ενδιάμεσες εκλογές της 3ης Νοεμβρίου, με τους Δημοκρατικούς να επιχειρούν να αναδείξουν ζητήματα διαφάνειας, δεοντολογίας και αξιοποίησης της κυβερνητικής εξουσίας από πρόσωπα που συνδέονται με τον Τραμπ.

Στο περιβάλλον αυτό, καταγγελίες όπως εκείνες που αφορούν την Γκιλφόιλ αποκτούν αναπόφευκτα ευρύτερη πολιτική διάσταση. Η αντιπολίτευση έχει τη δυνατότητα να τις εντάξει στην κριτική της για τη λειτουργία της κυβέρνησης και τις σχέσεις της με πολιτικούς δωρητές και επιχειρηματικά συμφέροντα.

Από την πλευρά τους, οι Ρεπουμπλικανοί καλούνται να αντιμετωπίσουν ένα ζήτημα που αφορά πρόσωπο με ισχυρούς προσωπικούς δεσμούς με την οικογένεια Τραμπ, χωρίς να εμφανιστούν ότι προδικάζουν την ενοχή του. Είναι σαφές ότι η δημοσιότητα που λαμβάνει η υπόθεση αυξάνει την πίεση προς τον Λευκό Οίκο, ανεξάρτητα από το εάν οι τελικές αποφάσεις θα επηρεαστούν από εκλογικούς υπολογισμούς.

Τι θα κρίνει την παραμονή της στην Αθήνα

Η συζήτηση για το μέλλον της Γκιλφόιλ βρίσκεται πλέον στο προσκήνιο της αμερικανικής επικαιρότητας, αλλά η έκβασή της παραμένει αβέβαιη.

Το κρίσιμο ερώτημα είναι εάν οι καταγγελίες θα οδηγήσουν σε περαιτέρω επίσημη διερεύνηση και εάν η κυβέρνηση Τραμπ θα θεωρήσει ότι η συνέχιση της θητείας της εξυπηρετεί τις διπλωματικές και πολιτικές της προτεραιότητες.

Η προσωπική σχέση της Γκιλφόιλ με το περιβάλλον Τραμπ αποτελεί έναν παράγοντα που δεν μπορεί να αγνοηθεί, χωρίς όμως να προδικάζει την απόφαση του Αμερικανού προέδρου.

Άλλωστε, η τοποθέτηση και η αντικατάσταση ενός πρέσβη αποτελούν αποφάσεις της αμερικανικής κυβέρνησης, οι οποίες δεν εξαρτώνται αποκλειστικά από την πορεία μιας έρευνας.

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