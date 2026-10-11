Αντιδράσεις της αντιπολίτευσης στην κυριακάτικη ανάρτηση Μητσοτάκη – Τα σχόλια από ΣΥΡΙΖΑ, ΠΑΣΟΚ, ΚΚΕ

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Κριτική στον Κυριάκο Μητσοτάκη με αφορμή την κυριακάτικη ανάρτησή του άσκησαν κόμματα της αντιπολίτευσης, εστιάζοντας στην ακρίβεια και το ενεργειακό κόστος, στις αναφορές για την επίσκεψη του Μάρκο Ρούμπιο, αλλά και στις εξαγγελίες για τη στήριξη της βιομηχανίας και των αλιέων. Η ανάρτηση του πρωθυπουργού αναφέρθηκε, μεταξύ άλλων, στις ελληνοαμερικανικές σχέσεις, στην επιδότηση ρεύματος ύψους 95 εκατ. ευρώ για την ενεργοβόρο βιομηχανία και στα μέτρα για τους πληγέντες στην Κρήτη.

ΣΥΡΙΖΑ: «Οι πολίτες ζουν σε μια άλλη Ελλάδα»

Ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ κατηγόρησε τον πρωθυπουργό ότι παρουσιάζει μια Ελλάδα που ευημερεί, ενώ, όπως υποστηρίζει, η καθημερινότητα των πολιτών χαρακτηρίζεται από ακρίβεια, υψηλό ενεργειακό κόστος, απλησίαστα ενοίκια και δυσκολίες στην πρόσβαση στη δημόσια υγεία και την παιδεία.

Το κόμμα ζητά μείωση του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης στα καύσιμα και πλαφόν στα κέρδη των διυλιστηρίων. Για τις σχέσεις με τις ΗΠΑ, αναφέρει ότι οι συναντήσεις υψηλού επιπέδου δεν αρκούν για να τεκμηριώσουν διπλωματική επιτυχία και θέτει ερωτήματα για τις δεσμεύσεις που εξασφαλίστηκαν και το κόστος των εξοπλιστικών συμφωνιών.

Παράλληλα, χαρακτηρίζει επικοινωνιακή την προβολή της Ελλάδας ως ενεργειακού κόμβου, εφόσον, όπως αναφέρει, δεν συνοδεύεται από πολιτική που να εξασφαλίζει προσιτές τιμές για νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Επικρίνει επίσης τις ενισχύσεις προς τη βιομηχανία, τις καθυστερήσεις στις αποζημιώσεις των πληγέντων στην Κρήτη και την επιδότηση καυσίμων για τους αλιείς.

ΠΑΣΟΚ: «Το ζήτημα δεν είναι η δομή της ανασκόπησης»

Ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, Κώστας Τσουκαλάς, υποστήριξε ότι ο πρωθυπουργός απέτυχε στο πεδίο της βελτίωσης της καθημερινότητας των πολιτών. Επέκρινε, επίσης, την παρουσίαση της ρήτρας διαφυγής για την ενέργεια ως κυβερνητικού επιτεύγματος, λέγοντας ότι το σχέδιο προβλέπει τη διάθεση εθνικών πόρων για την ενεργειακή ανθεκτικότητα.

Το ΠΑΣΟΚ έκανε ακόμη λόγο για περικοπές ενεργειακών έργων που, σύμφωνα με τη δήλωση, είχαν ενταχθεί στο Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Παράλληλα, επανέφερε τις προτάσεις του για μείωση του ΕΦΚ μέσω επιστροφής μέρους των αυξημένων εσόδων από τον ΦΠΑ και για περισσότερα χρηματοδοτικά εργαλεία προς τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις.

Σχολιάζοντας την αναφορά του πρωθυπουργού στο όριο του 25%, ο κ. Τσουκαλάς υποστήριξε ότι ο κ. Μητσοτάκης επιχειρεί να θέσει ο ίδιος τον πήχη για την παραμονή του στην ηγεσία της Νέας Δημοκρατίας. «Το ζήτημα δεν είναι η δομή της ανασκόπησης, αλλά το περιεχόμενό της», αναφέρει η δήλωση του ΠΑΣΟΚ.

ΚΚΕ: «Καμία θυσία για τα κέρδη και τους πολέμους τους»

Το ΚΚΕ επέκρινε τον πρωθυπουργό για την αναφορά στην Ελλάδα ως «πυλώνα σταθερότητας», συνδέοντας την επίσκεψη Ρούμπιο με την εμπλοκή της χώρας σε γεωπολιτικούς και ενεργειακούς σχεδιασμούς των ΗΠΑ και των συμμάχων τους.

Το κόμμα κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι στηρίζει βιομηχανικούς και ενεργειακούς ομίλους με επιδοτήσεις, ενώ εργαζόμενοι και αλιείς επιβαρύνονται από τη φορολογία και το κόστος. Παράλληλα, ανέφερε ότι οι απεργιακές κινητοποιήσεις που προετοιμάζουν τα εργατικά σωματεία αποτελούν απάντηση στην κυβερνητική πολιτική.

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